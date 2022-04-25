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Эффективные ежедневные упражнения для плеч дома, как накачать плечи за пять минут в домашних условиях — видео

Как быстро накачать красивые плечи. 2 эффективных упражнения
Екатерина Кононова Виктор Обморнов
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Как быстро накачать красивые плечи?
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Вам понадобится всего пять минут в день.

Красивые плечи добавляют фигуре любой девушки не меньше эстетики, чем рельефные ягодицы. Качать плечи девушке можно и даже нужно. Предлагаем попробовать нашу короткую тренировку. Вам понадобятся только коврик и гантели. Однако не ждите, что будет легко.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

Сегодня мы поработаем над дельтами, прорисуем рельеф плеч. Комплекс короткий, но очень непростой.

Тренировка включает в себя всего два упражнения, которые чередуются несколько раз подряд. Новичкам рекомендуется выполнять три подхода, а уже подготовленным спортсменам – пять. Вам понадобятся гантели. Не берите слишком большой вес: 1-2 кг будет вполне достаточно.

Как накачать красивые ягодицы дома. 6 эффективных упражнений с гантелями Как накачать красивые ягодицы дома. 6 эффективных упражнений с гантелями
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Классическая планка с переходом на локти

Техника выполнения

  • Встаём в упор лёжа.
  • Из этого положения переходим в планку на локтях.
  • Динамично чередуем эти два положения.
  • Спину держим прямой. Не поднимаем ягодицы вверх, держим их на одном уровне со спиной.

Делаем 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей вверх

Техника выполнения

  • Садимся на колени, берём гантели и сгибаем руки в локтях, разводя их в стороны.
  • На выдохе поднимаем руки, при этом немного сводя их к центру в верхней точке.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Упражнение выполняем интенсивно, чтобы чувствовалось напряжение в плечах.

Делаем 30 секунд.

Тренировка окончена.

После тренировки потяните плечи, чтобы немного снять напряжение.

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