Как быстро накачать красивые плечи. 2 эффективных упражнения

Красивые плечи добавляют фигуре любой девушки не меньше эстетики, чем рельефные ягодицы. Качать плечи девушке можно и даже нужно. Предлагаем попробовать нашу короткую тренировку. Вам понадобятся только коврик и гантели. Однако не ждите, что будет легко.
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу
Сегодня мы поработаем над дельтами, прорисуем рельеф плеч. Комплекс короткий, но очень непростой.
Тренировка включает в себя всего два упражнения, которые чередуются несколько раз подряд. Новичкам рекомендуется выполнять три подхода, а уже подготовленным спортсменам – пять. Вам понадобятся гантели. Не берите слишком большой вес: 1-2 кг будет вполне достаточно.