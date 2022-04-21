10 жиросжигающих упражнений, которые приведут вас в форму. Понадобится только коврик

Наступает пора худеть к лету, и одним из лучших помощников станут интенсивные тренировки. За счёт быстрого темпа сжигается большое количество калорий, что позволяет ускорить процесс сжигания жира. Заниматься можно и дома: вам понадобится 20 минут свободного времени, коврик и хорошее настроение. Предлагаем попробовать нашу интенсивную тренировку с мастером спорта по фитнесу и бодибилдингу Екатериной Кононовой.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Это короткая, но очень интенсивная интервальная тренировка на всё тело, которая поможет вам похудеть в домашних условиях.

Тренировка состоит из 10 упражнений, каждое из которых выполняем в два подхода по 40 секунд с перерывом на 20 секунд. Не забудьте размяться перед началом тренировки.

Бег на месте

Техника выполнения

Выполняем бег на месте с высоким подниманием бедра, меняя ногу на каждый счёт.

На пятый счёт фиксируем положение, оставляя одну ногу в воздухе.

Затем продолжаем бег.

Руки движутся ассиметрично с ногами.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Джампинг-джек с касанием локтем колена

Техника выполнения

Стоим, ноги расставлены широко, руки вытянуты в стороны и согнуты в локте.

Делаем прыжок, собирая ноги вместе, руки сводим перед лицом.

Отпрыгиваем обратно в исходное положение.

Сгибаем левую ногу и выполняем скручивание к ней так, чтобы правый локоть коснулся левого колена.

Возвращаемся в исходное положение и повторяем прыжок и скручивание, но уже на другую сторону.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Приседание с отведением бедра

Техника выполнения

Стоим, ноги на ширине плеч, руки перед собой.

Делаем приседание.

Встаём и отводим правую ногу в сторону, не поднимаем её слишком высоко.

После перерыва меняем сторону и продолжаем выполнение.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Выпад назад с подскоком

Техника выполнения

Стоим, делаем выпад, отставляя правую ногу назад.

Выносим ногу вперёд и вверх, выполняя прыжок на левой ноге.

Руки движутся ассиметрично с ногами.

Делаем по 40 секунд на каждую ногу. Отдых между подходами – 20 секунд.

Шаги в планку с притяжением колена к груди

Техника выполнения

Стоим, ноги на ширине плеч, сгибаемся, опуская руки на пол.

Выполняем четыре шага руками вперёд до положения планки.

Поочерёдно сгибаем колени. Каждая нога должна выполнить движение дважды.

Возвращаемся в исходное положение такими же шагами.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Боковая планка

Техника выполнения

Ложимся на левый бок, опираясь на предплечье. Правая нога немного вынесена вперёд.

Поднимаемся, опираясь на предплечье.

Не поднимаем корпус слишком высоко и не заваливаемся, стараемся держать ровную линию.

После первого подхода меняем сторону и выполняем всё сначала.

Делаем по 40 секунд на каждую сторону. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Отжимание от опоры в три точки

Техника выполнения

Находим опору, облокачиваемся на неё руками так, чтобы тело образовало с полом острый угол.

Выполняем отжимание к опоре, руки расставлены широко.

Тут же меняем положение рук, делая расстояние между ними меньше. Отжимаемся.

Уменьшаем расстояние между руками ещё раз и снова отжимаемся.

Затем, наоборот, увеличиваем расстояние между рук с каждым отжиманием.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Скручивания

Техника выполнения

Ложимся, упираемся пятками в пол, колени согнуты, руки за головой.

Выполняем скручивания, поясницу от пола не отрываем.

Следим за тем, чтобы подбородок не касался груди, при подъёме как бы тянемся в потолок.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Складочка

Техника выполнения

Садимся, отставляем руки назад с упором на ладони (пальцы повёрнуты вперёд).

Поднимаем ноги в согнутом положении.

На выдохе отводим корпус назад и выпрямляем ноги вперёд.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Велосипед

Техника выполнения

Ложимся, руки за головой. Поднимаем немного корпус и отрываем ноги от пола.

Сгибаем правую ногу и выпрямляем левую, в этот момент выполняем скручивание по диагонали левым локтём к правому колену, затем тут же меняем стороны.

Делаем упражнение в динамике.

Выполняем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Заминка

Техника выполнения

Ложимся на живот, упираемся ладонями в пол.

Выпрямляем руки, таз остаётся на полу, а голова тянется вверх на вдохе.

На выдохе расслабляемся.

Не выходя из этого положения, поворачиваем голову вправо, тянем шею, а затем поворачиваем голову влево.

После тренировки можно выполнить комплекс упражнений на растяжку, он поможет снять напряжение с мышц.

Выложитесь по максимуму, в этой тренировке важен темп, но и про технику выполнения не забывайте.