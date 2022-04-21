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Эффективная кардиотренировка для похудения дома и сжигания жира в домашних условиях — видео, инструкция, упражнения

10 жиросжигающих упражнений, которые приведут вас в форму. Понадобится только коврик
Светлана Ибрагимова Екатерина Кононова
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Жиросжигающая тренировка
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Домашняя тренировка займёт всего 20 минут.

Наступает пора худеть к лету, и одним из лучших помощников станут интенсивные тренировки. За счёт быстрого темпа сжигается большое количество калорий, что позволяет ускорить процесс сжигания жира. Заниматься можно и дома: вам понадобится 20 минут свободного времени, коврик и хорошее настроение. Предлагаем попробовать нашу интенсивную тренировку с мастером спорта по фитнесу и бодибилдингу Екатериной Кононовой.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

Это короткая, но очень интенсивная интервальная тренировка на всё тело, которая поможет вам похудеть в домашних условиях.

Тренировка состоит из 10 упражнений, каждое из которых выполняем в два подхода по 40 секунд с перерывом на 20 секунд. Не забудьте размяться перед началом тренировки.

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Бег на месте

Техника выполнения

  • Выполняем бег на месте с высоким подниманием бедра, меняя ногу на каждый счёт.
  • На пятый счёт фиксируем положение, оставляя одну ногу в воздухе.
  • Затем продолжаем бег.
  • Руки движутся ассиметрично с ногами.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Джампинг-джек с касанием локтем колена

Техника выполнения

  • Стоим, ноги расставлены широко, руки вытянуты в стороны и согнуты в локте.
  • Делаем прыжок, собирая ноги вместе, руки сводим перед лицом.
  • Отпрыгиваем обратно в исходное положение.
  • Сгибаем левую ногу и выполняем скручивание к ней так, чтобы правый локоть коснулся левого колена.
  • Возвращаемся в исходное положение и повторяем прыжок и скручивание, но уже на другую сторону.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Приседание с отведением бедра

Техника выполнения

  • Стоим, ноги на ширине плеч, руки перед собой.
  • Делаем приседание.
  • Встаём и отводим правую ногу в сторону, не поднимаем её слишком высоко.
  • После перерыва меняем сторону и продолжаем выполнение.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Выпад назад с подскоком

Техника выполнения

  • Стоим, делаем выпад, отставляя правую ногу назад.
  • Выносим ногу вперёд и вверх, выполняя прыжок на левой ноге.
  • Руки движутся ассиметрично с ногами.

Делаем по 40 секунд на каждую ногу. Отдых между подходами – 20 секунд.

Шаги в планку с притяжением колена к груди

Техника выполнения

  • Стоим, ноги на ширине плеч, сгибаемся, опуская руки на пол.
  • Выполняем четыре шага руками вперёд до положения планки.
  • Поочерёдно сгибаем колени. Каждая нога должна выполнить движение дважды.
  • Возвращаемся в исходное положение такими же шагами.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Боковая планка

Техника выполнения

  • Ложимся на левый бок, опираясь на предплечье. Правая нога немного вынесена вперёд.
  • Поднимаемся, опираясь на предплечье.
  • Не поднимаем корпус слишком высоко и не заваливаемся, стараемся держать ровную линию.
  • После первого подхода меняем сторону и выполняем всё сначала.

Делаем по 40 секунд на каждую сторону. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Отжимание от опоры в три точки

Техника выполнения

  • Находим опору, облокачиваемся на неё руками так, чтобы тело образовало с полом острый угол.
  • Выполняем отжимание к опоре, руки расставлены широко.
  • Тут же меняем положение рук, делая расстояние между ними меньше. Отжимаемся.
  • Уменьшаем расстояние между руками ещё раз и снова отжимаемся.
  • Затем, наоборот, увеличиваем расстояние между рук с каждым отжиманием.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Скручивания

Техника выполнения

  • Ложимся, упираемся пятками в пол, колени согнуты, руки за головой.
  • Выполняем скручивания, поясницу от пола не отрываем.
  • Следим за тем, чтобы подбородок не касался груди, при подъёме как бы тянемся в потолок.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Складочка

Техника выполнения

  • Садимся, отставляем руки назад с упором на ладони (пальцы повёрнуты вперёд).
  • Поднимаем ноги в согнутом положении.
  • На выдохе отводим корпус назад и выпрямляем ноги вперёд.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Велосипед

Техника выполнения

  • Ложимся, руки за головой. Поднимаем немного корпус и отрываем ноги от пола.
  • Сгибаем правую ногу и выпрямляем левую, в этот момент выполняем скручивание по диагонали левым локтём к правому колену, затем тут же меняем стороны.
  • Делаем упражнение в динамике.

Выполняем два подхода по 40 секунд. Отдых между подходами – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Заминка

Техника выполнения

  • Ложимся на живот, упираемся ладонями в пол.
  • Выпрямляем руки, таз остаётся на полу, а голова тянется вверх на вдохе.
  • На выдохе расслабляемся.
  • Не выходя из этого положения, поворачиваем голову вправо, тянем шею, а затем поворачиваем голову влево.

После тренировки можно выполнить комплекс упражнений на растяжку, он поможет снять напряжение с мышц.

Выложитесь по максимуму, в этой тренировке важен темп, но и про технику выполнения не забывайте.

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