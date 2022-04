Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм про сотрудничество Майкла Джордана и Nike

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон уже получали «Оскар» за совместные проекты, а сейчас объединились для нового. На этот раз мы увидим историю про перевернувшую весь спортивный и модный мир сделку — сотрудничество Nike и Майкла Джордана.

Каким будет новый проект?

Фильм расскажет о бывшем руководителе Nike Сонни Ваккаро. Экранизация будет основана на истории стремления бренда кроссовок обеспечить партнерство с Майклом. Хотя легенда НБА не появится в фильме, в нём будет показано, как Ваккаро общался с матерью Джордана, бывшими тренерами, друзьями и советниками, прежде чем в конечном итоге заключить одну из крупнейших сделок в истории спорта.

Фото: Image via Getty/Franco Origlia

Аффлек и Дэймон выступят соавторами сценария и сопродюсерами фильма. Название фильма пока не анонсировано, но известно, кто сыграет главную роль Ваккаро — сам Мэтт Дэймон. Бен Аффлек будет режиссером фильма, а также появится в роли соучредителя Nike Фила Найта.

Сценарий будущего фильма подготовит Джон Вайнбах из Skydance Sports, который также выступил сопродюсером отмеченного наградами документального сериала «Последний танец». Основная часть фильма будет посвящена не баскетболу, а именно маркетингу Nike, который стал основой многолетнего успеха бренда.

Пока фильм находится в производстве, можно посмотреть две отличные картины по теме.

«Майкл и его «джорданы» (2020)

(One Man and His Shoes)

Этот документальный фильм рассказывает о сотрудничестве Майкла и Nike с самого его зарождения. Фильм Йеми Бамиро состоит из снятых молодым Спайком Ли рекламных роликов и рассказа о войне NBA со слишком яркими «джорданами» на поле, тщательно контролируемых Nike поставках и разжигавших ажиотаж среди фанатов моделях.

Фото: Кадр из фильма «Майкл и его Джорданы»

Эта картина о том, как «джорданы» стали культом уличной моды и маркетинговым прорывом, показывает какие последствия несёт за собой фанатичная любовь к величайшему баскетболисту всех времён.

«Последний танец» (мини-сериал, 2020)

The Last Dance

Если вы ещё не видели этот сериал — обязательно исправьте это недоразумение, потому что проект уже посмотрели более 5 млн человек по всему миру. Очень красивая история от Netflix о «Чикаго Буллз» 1990-х годов и, конечно, Майкле Джордане.

Фото: Кадр из фильма «Последний танец»

Много малоизвестных фактов, раскрывающих личности главных героев команды, красивая яркая картинка и интересное построение сюжета. Отличный вариант для просмотра на длинных выходных. В сезоне 10 серий по 50 минут.