5 документалок про спортсменов, которые стоит посмотреть в ближайшее время

Фильмы о спортсменах и историях их жизни всегда вдохновляют и захватывают, но документальный жанр производит самое большое впечатление: здесь нет выдуманных фактов и декораций, а сценарий пишет сама жизнь. Собрали пять картин, которые рассказывают о жизни выдающихся спортсменов.

«Королева баскетбола» (2021)

Только что получившая «Оскар» документальная короткометражка о Люси Харрис спродюсирована звёздами НБА Шакилом О’Нилом и Стефеном Карри.

Харрис — одна из первых звёзд женского баскетбола 1970-х. Она была первой женщиной, которую выбрали на драфте, три раза признавалась самым ценным игроком сезона, завоевала олимпийское серебро в 1976 году и три раза приносила своей команде чемпионский титул.

Фото: Кадр из фильма «Королева баскетбола»

После окончания университета Люси завершила игровую карьеру из-за отсутствия каких-либо баскетбольных соревнований для женщин. После этого она делала попытки стать тренером, но они не увенчались успехом.

«Из-за того времени, в которое она жила, она, чернокожая спортсменка, была лишена всех возможностей. Мы хотим, чтобы мир узнал, что она была величайшей. Хочу, чтобы женщины, особенно спортсменки, узнали о ней», — говорит О’Нил.

«Когда мы были королями» (1996)

Документальный фильм, который рассказывает о самом трудном поединке Мохаммеда Али против Джорджа Формана, который состоялся 30 октября 1974 года и имел кодовое название «Грохот в Джунглях».

Фото: Кадр из фильма «Когда мы были королями»

В 1997 году картина получила главный документальный «Оскар» и исключительно положительную реакцию зрителей и профессиональных кинокритиков. В фильме вы не только пройдёте со спортсменами путь от подготовки к самому поединку, но и ближе познакомитесь с личностями главных героев.

«Заставь нас мечтать» (2018)

Фильм о карьере одного из самых знаменитых игроков английского «Ливерпуля» Стивена Джеррарда рассказывает о становлении полузащитника.

Фото: Кадр из фильма «Заставь нас мечтать»

Вы увидите рассказ от первого лица и хронику карьеры Стивена от академии «Ливерпуля» до самого завершения карьеры в 2016 году. В картине очень много размышлений о клубе, функциях капитана и судьбе спортсмена в целом.

«Фри-соло» (2018)

Ещё один обладатель премии «Оскар» — документальный фильм о легендарном скалолазе Алексе Хоннольде.

Фото: Кадр из фильма «Фри-соло»

Речь идёт о первом человеке, который без какой-либо помощи покорил вертикальную 3000-футовую гору (415 метров), известную как «Эль-Капитан», расположенную в национальном парке Йосемити.

Фильм держит в напряжении от начала и до конца за счёт осознания, что это не постановка и не бутафорские декорации, а настоящая дикая природа и огромная высота.

«О. Джей: Сделано в Америке» (2016)

Оскароносный документальный мини-сериал о звезде американского футбола О. Джей Симпсоне.

Фото: Кадр из фильма «О. Джей: Сделано в Америке»

Знаменитый футболист был обвинён в убийстве своей бывшей жены и её приятеля. Это было самым затяжным и резонансным судебным разбирательством в истории Калифорнии, оно длилось девять месяцев. За такое преступление штат предусматривает наказание в виде смертной казни, но в данном случае история приобрела совершенно другой оборот.