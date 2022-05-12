Его антибактериальные свойства в тысячу раз сильнее, чем у обычного мёда.

Что такое мёд манука и чем он уникален. 7 полезных свойств от нутрициолога

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем мёд манука отличается от обычного? Какая от него польза?

Мёд манука — один из самых редких сортов с уникальными качествами. Какими? Этот мёд отличается необычным цветом и ароматом, богат целебными свойствами, заживляет раны и помогает восполнить запасы энергии. Рассказываем о биоактивном мёде и его семи полезных свойствах.

Мёд манука родом из отдалённых регионов Австралии и Новой Зеландии. Его собирают в течение небольшого сезона с деревьев манука (лептоспермум метловидный). Это растение используют для изготовления мёда и эфирных масел. Такой мёд считается одним из редчайших и дорогих.

В чём уникальность мёда манука

Биоактивный мёд манука убивает бактерии, возбудителей брюшного тифа, паратифа, дизентерии, кишечных паразитов и других. Как и любой вид мёда, богат ингибином — веществом, которое присутствует только в натуральном пчелином продукте.

Фото: unsplash.com/@julianamalta

Уникальные целебные способности мёда обусловлены наличием в нём натурального метилглиоксаля (MGO) — антибактериального вещества. В одном килограмме содержится от 100 до 1000 мг. Это в 1000 раз больше, чем в любом другом сорте мёда. Для сравнения, в классических видах MGO — от 0 до 10 мг/кг. А чем выше концентрация метилглиоксаля, тем сильнее антибактериальные качества.

В зависимости от содержания этого вещества в сортах мёда различается степень его целебной активности:

лёгкий показатель — MGO 100+, UFM 10+;

высокий — MGO 250+, UMF 15+;

высший — MGO 400+, UMF 20+;

гиперактивный MGO 550+, UMF 25+.

Мёд манука с показателями 30+ MGO или 5+ UMF считается обычным пищевым мёдом с нулевым бактерицидным эффектом. А вариант с высшим показателем активности в MGO 400+ и UMF 20+ можно применять для лечения заболеваний и травм:

насморк и ангина;

изжога, язва желудка и гастрит;

дерматиты разного происхождения;

Фото: unsplash.com/@mero_dnt

ожоги, раны, сыпь;

похмельный синдром;

расстройства желудка и кишечника, синдром раздражённого кишечника;

воспалительные процессы дёсен;

артрит;

кожные высыпания и заболевания (угревая сыпь, язвы и т. п.;

грибок ногтей и герпес;

ожоги, хирургические раны и проч.

Суперактивный мёд с показателями MG 550+, UMF25+ подходит для лечения инфицированных ран, если применять его местно и перорально.

При любых травмах и заболеваниях не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением — в первую очередь обратитесь к врачу.

Что в составе мёда манука

В мёде манука среднее количество глюкозы, большой процент фруктозы, немного мальтозы (один из видов природного сахара) и сахарозы. В мёде содержатся полезные витамины и минералы:

витамины группы В, а также С, К и Е;

йод;

калий;

небольшое количество железа, фосфора, кальция, марганца и селена;

антиоксиданты;

аминокислоты.

Фото: unsplash.com/@beeing

Чем полезен мёд манука

Укрепляет иммунную систему

Благодаря антибактериальному метилглиоксалу мёд манука оказывает поддержку дыхательной и иммунной системе при борьбе с простудой, гриппом и более опасными заболеваниями.

Борется с вирусами и бактериями

Мёд манука — отличный природный антибиотик, его используют как средство по борьбе с вирусными инфекциями. Он повышает иммунитет, препятствует заражению, а при уже начавшейся простуде облегчает её симптомы и помогает в кратчайший срок избавиться от боли в горле и температуры.

Фото: unsplash.com/@sendun

Улучшает работу пищеварительной системы

Пользу для пищеварения и желудочно-кишечного тракта принесёт даже одна столовая ложка мёда в день. Исследования доказали, что мёд манука стимулирует выработку особых ферментов и помогает в лечении язвы желудка.

Омолаживает организм

У мёда манука есть ценная способность — он вытягивает влагу из воздуха и «втягивает» её в кожу, наполняя слои дермы кислородом. Кроме того, тандем успокаивающих, увлажняющих и противовоспалительных свойств мёда продлевает молодость и красоту кожи.

Помогает при лечении ран и акне

Антибактериальная активность мёда и высокая вязкость помогают создать защитный барьер от кожных инфекций, а иммуномодулирующие свойства ускоряют заживление ран. Мёд защищает кожу от бактерий и успокаивает воспаления на лице. Для этого достаточно нанести его прямо на кожу и оставить минимум на 15 минут.

Фото: unsplash.com/@kronemberger

Облегчает кашель и боль в горле

Мёд успокоит слизистую горла, а противовирусные и антибактериальные свойства помогут снизить воспаление и избавиться от бактерий, вызывающих боль. Можно положить в рот небольшой кусочек мёда и медленно рассасывать.

Даёт энергию

В мёде высокая плотность питательных веществ. Он насыщает и, как следствие, повышает уровень энергии. Мёд манука не только приятное дополнение к чаю — он отлично борется с усталостью.

Где купить мёд манука?

Найти такой мёд, как правило, можно в магазинах здорового питания и в крупных супермаркетах. Кроме того, продукт можно заказать на онлайн-маркетплейсах — но в таком случае стоит быть особенно осторожными и покупать мёд только у проверенных продавцов.

Кому нельзя есть мёд манука?

Есть с осторожностью мёд необходимо людям с аллергией на продукты пчеловодства и с сахарным диабетом. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. Детям в возрасте до двух лет также не рекомендую давать мёд, так как высок риск аллергической реакции.

Фото: unsplash.com/@angello_pro

Как приготовить полезный чай с мёдом манука

Вам понадобятся:

чага чай в порошке — 1 ст. л.;

имбирь свежий — небольшой кусочек;

ягоды облепихи — 1/4 стакана;

мёд манука — 1 ч. л.

Имбирь натрите на тёрке, облепиху измельчите в блендере. Затем залейте все компоненты — кроме мёда — горячей водой в стеклянном заварочном чайнике и оставьте на 15-20 минут. Мёд добавляйте в чашку немного остывшего чая.

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