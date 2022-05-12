Что такое мёд манука и чем он уникален. 7 полезных свойств от нутрициолога

Чем мёд манука отличается от обычного? Какая от него польза?
Мёд манука — один из самых редких сортов с уникальными качествами. Какими? Этот мёд отличается необычным цветом и ароматом, богат целебными свойствами, заживляет раны и помогает восполнить запасы энергии. Рассказываем о биоактивном мёде и его семи полезных свойствах.
Мёд манука родом из отдалённых регионов Австралии и Новой Зеландии. Его собирают в течение небольшого сезона с деревьев манука (лептоспермум метловидный). Это растение используют для изготовления мёда и эфирных масел. Такой мёд считается одним из редчайших и дорогих.
В чём уникальность мёда манука
Биоактивный мёд манука убивает бактерии, возбудителей брюшного тифа, паратифа, дизентерии, кишечных паразитов и других. Как и любой вид мёда, богат ингибином — веществом, которое присутствует только в натуральном пчелином продукте.
Фото: unsplash.com/@julianamalta
Уникальные целебные способности мёда обусловлены наличием в нём натурального метилглиоксаля (MGO) — антибактериального вещества. В одном килограмме содержится от 100 до 1000 мг. Это в 1000 раз больше, чем в любом другом сорте мёда. Для сравнения, в классических видах MGO — от 0 до 10 мг/кг. А чем выше концентрация метилглиоксаля, тем сильнее антибактериальные качества.
В зависимости от содержания этого вещества в сортах мёда различается степень его целебной активности:
- лёгкий показатель — MGO 100+, UFM 10+;
- высокий — MGO 250+, UMF 15+;
- высший — MGO 400+, UMF 20+;
- гиперактивный MGO 550+, UMF 25+.
Мёд манука с показателями 30+ MGO или 5+ UMF считается обычным пищевым мёдом с нулевым бактерицидным эффектом. А вариант с высшим показателем активности в MGO 400+ и UMF 20+ можно применять для лечения заболеваний и травм:
- насморк и ангина;
- изжога, язва желудка и гастрит;
- дерматиты разного происхождения;
Фото: unsplash.com/@mero_dnt
- ожоги, раны, сыпь;
- похмельный синдром;
- расстройства желудка и кишечника, синдром раздражённого кишечника;
- воспалительные процессы дёсен;
- артрит;
- кожные высыпания и заболевания (угревая сыпь, язвы и т. п.;
- грибок ногтей и герпес;
- ожоги, хирургические раны и проч.
Суперактивный мёд с показателями MG 550+, UMF25+ подходит для лечения инфицированных ран, если применять его местно и перорально.
Что в составе мёда манука
В мёде манука среднее количество глюкозы, большой процент фруктозы, немного мальтозы (один из видов природного сахара) и сахарозы. В мёде содержатся полезные витамины и минералы:
- витамины группы В, а также С, К и Е;
- йод;
- калий;
- небольшое количество железа, фосфора, кальция, марганца и селена;
- антиоксиданты;
- аминокислоты.
Фото: unsplash.com/@beeing
Чем полезен мёд манука
Укрепляет иммунную систему
Благодаря антибактериальному метилглиоксалу мёд манука оказывает поддержку дыхательной и иммунной системе при борьбе с простудой, гриппом и более опасными заболеваниями.
Борется с вирусами и бактериями
Мёд манука — отличный природный антибиотик, его используют как средство по борьбе с вирусными инфекциями. Он повышает иммунитет, препятствует заражению, а при уже начавшейся простуде облегчает её симптомы и помогает в кратчайший срок избавиться от боли в горле и температуры.
Фото: unsplash.com/@sendun
Улучшает работу пищеварительной системы
Пользу для пищеварения и желудочно-кишечного тракта принесёт даже одна столовая ложка мёда в день. Исследования доказали, что мёд манука стимулирует выработку особых ферментов и помогает в лечении язвы желудка.
Омолаживает организм
У мёда манука есть ценная способность — он вытягивает влагу из воздуха и «втягивает» её в кожу, наполняя слои дермы кислородом. Кроме того, тандем успокаивающих, увлажняющих и противовоспалительных свойств мёда продлевает молодость и красоту кожи.
Помогает при лечении ран и акне
Антибактериальная активность мёда и высокая вязкость помогают создать защитный барьер от кожных инфекций, а иммуномодулирующие свойства ускоряют заживление ран. Мёд защищает кожу от бактерий и успокаивает воспаления на лице. Для этого достаточно нанести его прямо на кожу и оставить минимум на 15 минут.
Фото: unsplash.com/@kronemberger
Облегчает кашель и боль в горле
Мёд успокоит слизистую горла, а противовирусные и антибактериальные свойства помогут снизить воспаление и избавиться от бактерий, вызывающих боль. Можно положить в рот небольшой кусочек мёда и медленно рассасывать.
Даёт энергию
В мёде высокая плотность питательных веществ. Он насыщает и, как следствие, повышает уровень энергии. Мёд манука не только приятное дополнение к чаю — он отлично борется с усталостью.
Где купить мёд манука?
Найти такой мёд, как правило, можно в магазинах здорового питания и в крупных супермаркетах. Кроме того, продукт можно заказать на онлайн-маркетплейсах — но в таком случае стоит быть особенно осторожными и покупать мёд только у проверенных продавцов.
Кому нельзя есть мёд манука?
Есть с осторожностью мёд необходимо людям с аллергией на продукты пчеловодства и с сахарным диабетом. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. Детям в возрасте до двух лет также не рекомендую давать мёд, так как высок риск аллергической реакции.
Фото: unsplash.com/@angello_pro
Как приготовить полезный чай с мёдом манука
Вам понадобятся:
- чага чай в порошке — 1 ст. л.;
- имбирь свежий — небольшой кусочек;
- ягоды облепихи — 1/4 стакана;
- мёд манука — 1 ч. л.
Имбирь натрите на тёрке, облепиху измельчите в блендере. Затем залейте все компоненты — кроме мёда — горячей водой в стеклянном заварочном чайнике и оставьте на 15-20 минут. Мёд добавляйте в чашку немного остывшего чая.
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