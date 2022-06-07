Как убрать пивной живот с помощью одного упражнения

Егор Ходырев фитнес-тренер Откуда появляется пивной живот? Что нужно делать, чтобы его убрать?

Пивной живот – распространённая проблема среди мужчин. Иногда живот разрастается до таких размеров, что становится сложно подобрать одежду, наклониться или сесть в автомобиль.

Мало мужчин признают, что запустили себя, поэтому оправдывают живот возрастными изменениями, генетической склонностью к набору веса или невозможностью заниматься спортом. Эти факторы действительно могут негативно повлиять на фигуру. Но даже если у вас есть всё вышеперечисленное, навсегда избавиться от ненавистного пуза возможно.

Основная причина пивного живота – переедание и сидячий образ жизни. Мы едим много высококалорийной пищи и мало двигаемся. Количество получаемых калорий больше, чем необходимо для нашей активности. Это приводит к тому, что излишки калорий накапливаются в виде подкожного и висцерального жира. Висцеральный жир считается одним из самых опасных. Он откладывается на внутренних органах и выдавливает живот вперёд. Большие запасы этого жира негативно влияют на здоровье и нарушают внутренний обмен веществ и уровень гормонов.

Фото: istockphoto.com

Как убрать пивной живот

Измените пищевые привычки

Алкоголь богат углеводами, и пиво – не исключение. Несколько хороших кружек пенного будут по калорийности равны полноценному обеду. Чувство голода не уйдёт, а, напротив, появится желание съесть чипсы, бургер, пиццу или сухарики. Именно закуска к пиву – наиболее калорийная часть застолья. Например, большая пачка чипсов и несколько бутылок пива равняются 2500 калорий. Такой объём калорий равен суточному максимуму для подавляющего большинства людей. Вот и получается, что вроде бы и поесть не поели, а норму калорий на день превысили в один присест.

​​Перестройте свой рацион, питайтесь разнообразно и сбалансированно. Старайтесь есть в одно и то же время от двух до четырёх раз в день, следуя вашей норме калорий. Съедайте в день 200-300 граммов зелёных фруктов и 400-500 граммов овощей. Отдайте предпочтение крупам и кашам, птице и рыбе, яйцам и растительному маслу. Быстрые углеводы замените на сложные и потребляйте не менее 0,8 грамма белка на один килограмм веса.

Фото: istockphoto.com

Укрепляйте мышцы живота

Причиной выпирающего живота являются слабые брюшные мышцы. Но это не значит, что вы должны закачивать пресс до изнеможения. Задача усиливать поперечную мышцу. Из-за большого количества внутреннего жира она растягивается и теряет тонус. Поперечная мышца мало задействуется в повседневной жизни, даже на тренировках не у всех получается её включить и нагрузить.

Поперечная мышца больше похожа на растянутую по передней части корпуса тонкую пластинку, напоминающую сухожилие. Она находится под прямой мышцей живота (прессом) и располагается горизонтально, опоясывая талию, подобно ремню. Эта мышца является важной составной частью пресса: она уменьшает объём брюшной полости, оттягивает рёбра, поддерживает органы в правильном положении, является своего рода корсетом. Её работа связана с работой косых мышц живота.

Фото: istockphoto.com

Упражнение, которое поможет убрать пивной живот

Классические скручивания не помогут вам убрать пивной живот, поскольку они практически не задействуют поперечную мышцу. У большинства она слабая, так как подавляющую часть дня мы сидим или лежим. Чтобы почувствовать поперечную мышцу, её необходимо целенаправленно напрягать. В этом может помочь брюшное дыхание. Научитесь дышать животом. Далее старайтесь напрягать мышцу в течение дня, чтобы развить связь между ней и мозгом. После этого вы научитесь контролировать поперечную мышцу на тренировках. А пока попробуйте вместе с нами сделать упражнение для прокачки поперечной мышцы.

Техника выполнения

Лягте так, чтобы поясница была плотно прижата к полу.

Ноги поднимите вверх и согните в коленях, образуя угол 90 градусов.

Упритесь ладонями в колени.

На выдохе давите коленями в руки, а руками – в колени.

Выдыхайте за счёт живота с долгим звуком «хааа», чтобы максимально включить диафрагму. Поясницу от пола не отрывайте.

Дыхание и давление ног и рук друг на друга выполняются одновременно в течение 5-10 секунд.

Выполняйте три подхода по две минуты. Отдых между подходами 3-5 минут.

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