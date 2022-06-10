4 страха, которые мешают нам начать плавать на открытой воде. Развеиваем с экспертом

Владимир Шейкин заместитель генерального директора IRONSTAR Рассказывает, почему плавание на открытой воде – это не страшно и к чему нужно быть готовым перед заплывом.

Не все любители плавания с нетерпением ждут лета и сезона заплывов на открытой воде. Ведь с ними связано множество страхов. Плавание на открытой воде имеет свои нюансы и сильно отличается от стартов в бассейне. С одной стороны, ощущение свободы и простор привлекают спортсменов, но с другой – мутная вода и волны пугают даже опытных пловцов. Разбираемся, как побороть страхи и проплыть свою первую милю.

В России заплывы на открытой воде проходят в разных регионах: Краснодарском крае, Тверской области, Самаре и многих других живописных местах. Одни из самых массовых — SWIMSTAR от организаторов IRONSTAR. Сменить пейзаж перед глазами, покорить новые локации и дистанции — отличная идея для летнего уикенда и возможность пополнить копилку личных спортивных достижений.

Страх №1: замёрзнуть

Температура воды в обычном бассейне колеблется в пределах 24-28 градусов. В открытом же водоёме она может достигать и 12 градусов тепла, но такое подходит, скорее, для опытных пловцов. Как правило, тренировки и соревнования проходят при температуре воды более 16 градусов. Поэтому, прежде чем приступить к тренировке на водоёме, проведите разведку — если температура ниже комфортных вам значений, лучше заранее позаботиться о гидрокостюме.

Фото: istockphoto.com

Страх №2: потеряться в открытом пространстве

В бассейне мы плывём по чёткой траектории в прозрачной воде, у нас всегда есть ориентир в виде бортиков. В открытом пространстве таких ориентиров нет, поэтому, если оказаться посреди озера или моря, есть шанс потерять контроль и запаниковать. Как и в любом деле — первое, с чего стоит начать — попробовать проплыть небольшие расстояния в открытом водоёме. Если вы неопытный пловец, старайтесь не отплывать дальше 50 м от берега. Если вы уверены в себе, выбирайте в качестве ориентира любой предмет — буйки, деревья, мосты — это поможет построить правильную траекторию движения и придаст чувство контроля.

Фото: istockphoto.com

Страх №3: задохнуться

Техника дыхания во время плавания на открытой воде отличается от техники в бассейне. Важно уметь дышать на обе стороны – то есть при поворотах головы вправо и влево пловец должен уметь делать вдох с обеих сторон. Особенно этот навык пригодится, если вы захотите участвовать в соревнованиях. Волны и брызги от других участников мешают дыханию на «рабочую» сторону, поэтому важно адаптироваться под эти условия. Кроме того, чем вы увереннее в своих навыках дыхания, тем комфортнее вам психологически — на длинных заплывах смена стороны поможет перераспределить усилия. Для уверенности можно начать тренироваться в плавании на задержке дыхания — это отлично помогает справиться со страхом в самых сложных ситуациях. Начните практиковать такие гипоксические тренировки в бассейне, а затем на открытом водоёме.

Фото: istockphoto.com

Страх №4: столкнуться с пловцами или другими обитателями водоёма

Открытый водоём — живой организм. В отличие от бассейна, в нём не избежать контактов как с естественными обитателями, так и с другими пловцами, если речь идёт о массовом старте. Часто новички совершают ошибку, когда решают тренироваться в одиночку. А затем на массовом заплыве попадают в «рубку», когда на старте есть риск получить от соперников ногой или рукой. Чтобы отработать устойчивость к таким ситуациям и не бояться контактов в открытом водоёме, можно собрать компанию единомышленников и тренироваться вместе. Так вы быстро избавитесь от чувства страха и станете увереннее, если кто-то из обитателей водоёма решит поплавать вместе с вами.

Фото: istockphoto.com

Календарь заплывов SWIMSTAR:



SWIMSTAR Казань — 17 июня 2022

SWIMSTAR Завидово — 2 июля 2022

SWIMSTAR Самара — 3 сентября 2022

SWIMSTAR Сочи — 7 октября 2022

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