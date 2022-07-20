Как быстро накачать пресс мужчине. 3 эффективных упражнения от тренера

Как быстро накачать пресс мужчине? Что для этого нужно и какие упражнения делать?
«Как накачать рельефный пресс?» – один из самых популярных вопросов в фитнесе. Иметь подтянутый живот приятнее и полезнее для здоровья, чем круглое и мягкое пузо. Наверняка хотя бы раз в жизни у вас возникало ощущение стеснения из-за формы своего живота перед тем, как снять футболку или пойти купаться на пляже. Мы поделимся с вами самыми эффективными упражнениями на пресс и покажем, как правильно их делать.
Под прессом подразумевается прямая мышца живота, косые и поперечная. Именно прокачка всех трёх мышц сформирует мощный центр тела, укрепит позвоночник, сделает живот плоским и рельефным и снимет нагрузку с поясницы.
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Два базовых условия для красивого пресса
Мышцы живота требуют регулярной тренировки и тщательного контроля за питанием без злоупотребления сладким, алкоголем и фастфудом.
Изучите технику выполнения упражнений
Многие начинающие и даже опытные спортсмены качают пресс некорректно. Важно без рывков поднимать ноги и туловище, медленно опускать их в исходное положение, а также чувствовать напряжение мускулов во время выполнения.
Ошибки в технике наблюдаются крайне часто. Самые популярные: бросить туловище или ноги на пол, сделать чересчур сильным прогиб в пояснице, отрывать поясницу от пола, использовать большую или, наоборот, маленькую амплитуду движения. При неправильной технике пресс вы не накачаете, а вот поясница болеть будет долго.
Хочу обрадовать – абсолютно каждый может увидеть свой пресс. Да, кому-то повезло с генетикой больше, а кому-то меньше. Вторым просто нужно больше терпения и времени.
Фото: istockphoto.com
Дефицит калорий
Вы прокачали мышцы пресса, а теперь их нужно показать миру. Это потребует терпения. Нужно выполнять кардиоупражнения и следить за своим питанием. Сократите употребления соков, газировок, алкоголя, сладкого и мучного. Навсегда отказываться не нужно, просто ограничьте употребление этих продуктов. Ваша цель – потратить больше калорий за день, чем употребить. Например, ваша норма в сутки – 2500. Чтобы получить желанные кубики, вы должны потреблять на 15% меньше от вашей нормы – то есть 2125 ккал.
Упражнения, которые помогут накачать пресс мужчине
Ножницы
Техника выполнения
- Лягте на спину и упритесь локтями в пол. Выпрямите ноги и вытяните носки вперёд от себя.
- Поднимите прямые ноги на 20-30 см выше пола. Подкрутите таз, будто бы хотите поджать хвост. Прогиба в пояснице быть не должно.
- На выдохе скрестите прямые ноги. На вдохе разведите ноги в сторону.
- Все движения делайте медленно.
Выполняйте 3-5 подходов по 30 секунд. Отдых между подходами – 2-3 минуты.
Скручивания
Техника выполнения
- Лягте на спину. Ноги согните в коленях, прижав пятки к ягодицам. Прогиба в пояснице быть не должно. Она соприкасается с полом.
- На выдохе одновременно подкрутите таз и поднимите верхнюю часть туловища, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.
- На вдохе плавно опускайтесь вниз.
Выполняйте 3-5 подходов по 30 секунд. Отдых между подходами – 2-3 минуты.
Велосипед
Техника выполнения
- Лягте на пол, руки – в замок и за голову. Выпрямите ноги и вытяните носки вперёд от себя.
- Поднимите верхнюю часть спины и ноги над полом. Ноги слегка согнуты в коленях. Подкрутите таз. Прогиба в пояснице быть не должно.
- На выдохе поверните корпус тела, стараясь правым локтем достать левое колено. Левое колено ведите к груди. На выдохе вернитесь в исходное положение.
- Делайте движения попеременно и медленно.
Выполняйте 3-5 подходов по 30 секунд. Отдых между подходами – 2-3 минуты.
Эти упражнения – одни из самых эффективных для проработки мышц живота. Если вы будете регулярно выполнять две тренировки в неделю от 10 до 15 подходов на каждой, то получите красивый и сильный пресс. Также добавьте 1-2 кардиотренировки в неделю от 45 минут.
Ещё одну тренировку на пресс можно посмотреть в этой статье.