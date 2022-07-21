Куда поехать из Сочи на электричке. 3 полезные рекомендации от коренного жителя

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Куда можно съездить из Сочи на электричке? Какие интересные места можно посетить?

Как коренной сочинец детство я провёл на море и в горах, чередуя по настроению одно с другим. Неизменным оставалось одно: путешествовал по родному краю я всегда по железной дороге. Смотреть в окно поезда, идущего вдоль береговой линии – особый вид удовольствия. И всем, кто планирует приехать в Сочи этим летом, могу смело рекомендовать несколько маршрутов.

Красная Поляна

Общее время в пути ~ 1,5 часа.

Железнодорожная ветка, соединившая Адлер и Красную Поляну, появилась совсем недавно – менее 10 лет назад, накануне сочинской Олимпиады. Но сейчас она остаётся одним из самых популярных направлений в черте Большого Сочи.

Помимо очевидных логистических преимуществ, её отличает от «конкурентов» совершенно уникальный для России опыт смены климатических поясов в рамках одной поездки. Всего за 40 минут можно спуститься с гор и выйти к морю или, напротив, подняться с субтропического побережья к заснеженным шапкам. Кстати, снег в горах лежит и летом, чем в особо удачные сезоны пользуются лыжники и сноубордисты.

Туапсе

Общее время в пути ~ 2, 5 часа.

Маршрут Сочи-Туапсе – классика железнодорожных путешествий. Причём в сам Туапсе ехать совсем не обязательно. Достаточно сесть у окна (слева по ходу движения из Сочи – это важно!) и наслаждаться панорамой Чёрного моря, которую изредка разбавляют курортные посёлки.

Теперь немного инсайдерской информации по остановкам: сами сочинцы ценят станцию «73 км» и местный дикий пляж, в Горном воздухе самые лучшие турбазы, а из Головинки можно подняться в сторону Кичмая. Там вы сможете самостоятельно, без организованных групп, увидеть чайные плантации и 33 водопада.

Впрочем, я рекомендую хотя бы однажды сесть в «Ласточку» без конечной цели и, сымпровизировав, выйти на любой приглянувшейся станции. Когда не знаешь, чего ожидать, впечатления от поездки остаются самыми яркими.

Краснодар

Общее время в пути ~ 4,5 часа.

Идея отправиться из курортного города в шумный миллионник может показаться странной, но только на первый взгляд. За последние годы Краснодар приобрёл сразу несколько новых «мест притяжения» типа одноимённого парка, который сравнивают с московским «Зарядьем», а ещё – статус южной барной столицы России.

Всё самое интересное в городе сосредоточено вокруг улицы Красной, которую на выходные перекрывают для транспорта, образуя стихийное общественное пространство. Главное, к чему стоит быть готовым в Краснодаре, – жара. К середине лета воздух прогревается до 40 градусов, что в отсутствие моря не слишком радует. А вот с другой «бедой» Краснодара – легендарными пробками – железнодорожные путешественники рискуют не столкнуться. И это определённо к лучшему.

А если вы вдруг очень любите речные прогулки на катерах, мы собрали несколько интересных маршрутов. О них можно прочитать в этой статье.