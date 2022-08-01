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Питание после пищевого отравления — что можно есть, когда отравился

Что можно есть при отравлении, чтобы не стало хуже. Рассказал врач
Рустем Садыков
Что можно есть при отравлении, чтобы не стало хуже
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Отказываться от еды точно не стоит.
<a href="https://www.championat.com/authors/6071/1.html">Рустем Садыков</a>
Рустем Садыков
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Что можно есть, если вы отравились?

Отравление — патологический процесс, который приводит не только к интоксикации, но и к обезвоживанию, гастроэнтерологическим заболеваниям, нарушениям целостности слизистых, повреждению почек и печени. Поэтому чтобы восстановиться, а не просто избавиться от симптомов, необходимо соблюдать определённую диету.

В восстановительный период важно как можно больше пить – 2-3 литра воды в день. Лучше — воду с электролитами (но без газа), ведь во время отравления организм теряет много влаги, вымываются магний и натрий, баланс которых необходимо восстановить.

Что нельзя есть при отравлении

Следует избегать продуктов, которые вызывают у вас немедленную или замедленную аллергическую реакцию. Однозначно стоит отказаться от жареной пищи, которая содержит AGEs — белки, разрушенные сахарами (явный пример — корочка на пироге или жареном мясе).

Также убираем из рациона каши, супы, лапшу быстрого приготовления, не сворачиваем в лавку за шаурмой и гамбургерами, избегаем соусов, консервов, полуфабрикатов, замороженной продукции, колбас. Старайтесь готовить самостоятельно.

Рекомендовано исключить на весь период восстановления грубую пищу, обилие клетчатки, хлеб (даже цельнозерновой), мучные продукты. Под запретом сахар и подсластители. Чаи и кофе меняем на отвар из шиповника, компот без сахара и травяные сборы.

Конечно, убираем на 2-3 недели острые продукты, специи, копчёности. Алкоголь временно под запретом, равно как и соки, газировки.

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Что можно есть при отравлении

В первые дни рекомендовано перейти на обволакивающую пищу: нежирный бульон из индейки, перловую, гречневую, рисовую каши, можно отварить крупы без глютена (амарант, сорго, саго, киноа), льняной кисель, настой шиповника.

Далее можно добавить отварное, а лучше паровое мясо (говядина, индейка, курица), омлет на пару.

Из овощей и фруктов: печёные яблоки, бананы. Допускаются картофель (молодой), кабачки паровые.

Вводить продукты в рацион нужно с разрешения врача, не раньше чем через десять дней после выздоровления. Не начинайте с жареного мяса и солянки на свиных рёбрах. Лучше попробовать ввести клетчатку, зерновые, растительные масла. Потом нежирный творог и кефир, масло гхи. В последнюю очередь возвращайтесь к алкоголю и сладостям.

Соблюдать определённую диету нужно не только при отравлении. Например, придерживаться правильного питания обязательно при гастрите.

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