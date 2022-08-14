Нутрициолог назвала 4 причины запивать кофе стаканом воды

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Как правильно пить кофе?

Сегодня редко встретишь человека, который откажется от чашечки кофе. Многие начинают день с этого напитка и выбирают на завтрак кофе с круассаном. Но знаете ли вы, что после кофе необходимо пить чистую воду? Есть несколько поводов восполнить запасы влаги в организме.

Зерновой кофе содержит два алкалоида: кофеин и теобромин. Поступая в организм, они воздействуют поочерёдно. Сначала активное и бодрящее действие на внутреннюю систему оказывает кофеин, а через некоторое время в работу вступает теобромин.

При распаде кофеина образуется диметилксантин, который способствует выведению воды из организма. То есть кофе обладает сильным мочегонным эффектом и при избыточном употреблении может привести к обезвоживанию и изменению кислотно-щелочного баланса.

Обезвоживание организма может спровоцировать проблемы со здоровьем:

нарушение сердечного ритма;

спутанность сознания;

высушивание слизистых желудочно-кишечного тракта;

нехватку слизи в толстом кишечнике, что провоцирует всасывание токсинов;

появление запоров;

лишний вес.

Особенно важно поддерживать водный баланс в жаркую погоду. Сколько воды нужно выпивать в день летом, читайте в статье по ссылке.

Кофеин заставляет организм расходовать ресурсы, отложенные про запас, истощая его. То есть с каждым днём естественные силы покидают организм, и без чашки чёрного допинга вы не в силах подняться с кровати.

Чистая вода нейтрализует негативное воздействие алкалоидов, помогая восполнить потерянную жидкость и выровнять водно-солевой баланс.

Растворимый кофе тоже нужно запивать водой, чтобы нейтрализовать последующий эффект сонливости. Он наступает через 20 минут после употребления одной чашки, так как напиток изготавливается из внутренней части кофейного зерна, в которой содержится больше теобромина, чем бодрящего кофеина.

Есть ещё несколько поводов запивать чашку кофе водой.

Очищает рецепторы

Натуральный кофе — насыщенный и плотный напиток, способный быстро отключать вкусовые рецепторы. Так они перестают воспринимать тонкие кофейные нотки. Восстановить чувствительность помогает чередование глотка кофе и обычной воды.

Держит давление в норме

Кофе свойственно повышать артериальное давление, а параллельное употребление воды снижает концентрацию кофеина в организме и не допускает резких скачков давления. Так сердце не испытывает большой нагрузки, а напитком могут наслаждаться даже те, у кого бывает повышенное давление.

Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем пить кофе.

Отбеливает эмаль

Кофейные напитки провоцируют образование зубного налёта. Если запивать их водой, пигмент не успеет осесть на зубах.

Помогает желудку справиться с соляной кислотой

Кофе способствует выделению соляной кислоты в желудке, а вода регулирует этот процесс, благотворно влияя на состояние желудочно-кишечного тракта и предотвращая изжогу.

Лучше всего к кофе подавать бутилированную, кипячёную или родниковую воду температурой +10...+15°С. Также в неё можно добавить кусочек лимона или мяту.

Я не против умеренного употребления кофе, но лучше пить его с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00. В это время гормональная система вырабатывает немного кортизола, вы чувствуете усталость и можете взбодриться от чашечки ароматного напитка.

Если вы заботитесь о своём здоровье, желательно сократить употребление кофе до нескольких раз в неделю, чтобы не поощрять зависимость от него и не мешать естественному выделению энергии. Рекомендую пить кофе в сочетании с кардамоном и другими пряными специями, без добавления сахара, сиропов и сладкого десерта.