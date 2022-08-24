Как научиться кататься на гидроцикле и аквабайке. 14 важных советов для начинающих

В нашей стране водные виды спорта – сезонное развлечение. В первую очередь на это влияют климатические условия. Во вторую — доступность, поскольку водных пространств не так много либо возможности не позволяют там разгуляться.

Естественно, когда речь заходит о воде, сразу представляются плавание, хождение под парусом, гребля или сёрфинг. Всё то, где можно обойтись без двигателя. Но это не означает, что водно-моторных видов спорта не существует. Как раз об одном из таких мы и решили рассказать сегодня. Мы расскажем о нюансах катания для новичков и объясним, к чему нужно быть готовым опытным любителям, которые мечтают о соревнованиях. Но для начала немного истории.

Как появился гидроцикл

Гидроцикл был изобретён для спортивных нужд. Первый экземпляр сошёл с конвейера Bombardier – той самой компании, которая создала снегоход – в 1968 году. Перед «бомбардирами» стояла задача создать самоходные лыжи для воды, но в итоге получился водный мотоцикл. Его оснастили сидениями для водителя и пассажиров, необходимой электроникой и рулём. Так вышло, что изобретение не пустили в массовое производство – создателям не удалось доказать его практическое применение. Уже в 1970 году работу над гидроциклами прекратили.

Фото: istockphoto.com

Два года спустя компания Kawasaki Heavy Industries решила делать гидроциклы на заказ, но с небольшим нововведением – это были аквабайки без сидений и предназначались для езды стоя. Устройства выходили под маркой Jet-Ski и стали настолько популярны в США, что название бренда превратилось в имя нарицательное для всех типов гидроциклов. Несмотря на то что японцы и сейчас сохранили свою гегемонию на рынке, всё же бóльшим спросом пользуются модели, на которых можно сидеть.

Cледует помнить, что на гидроцикле можно сидеть, а на аквабайке ездят стоя.

Гидроциклы всегда считались скоростными плавсредствами. Большинство моделей достигают в длину до 3 м и имеют грузоподъёмность до 300 кг. Такие технические особенности позволяют развивать скорость до 200 км/ч. Именно эта техника пользуется повышенным спросом в местах отдыха у воды и интересом у людей, которые сразу мечтают прокатиться с ветерком.

Что важно знать новичкам о катании

Всё, что связано с водой, требует особого внимания и техники безопасности. Езда на гидроцикле – не исключение. Напоминаем, что на морских курортах и в городских акваториях в прокате вам, скорее всего, предложат покататься именно на гидроцикле, то есть сидя. Список правил небольшой, но определённо полезный.

Вы всегда должны помнить, что кажущаяся простота управления — скрытая опасность. Нельзя забывать о том, что в любой момент вы можете стать виновником возникновения экстренной ситуации.

На вас должна быть специальная защитная экипировка: гидрокостюм, спасательный жилет, гидроботы, перчатки, очки, а в случае участия в соревнованиях — шлем.

Умение хорошо плавать и держаться на воде — обязательно.

Для управления гидроциклом необходимо наличие прав, как на снегоход. Будьте готовы к тому, что у вас могут их спросить.

Перед началом движения внимательно прослушайте инструктаж по технике безопасности и попросите прояснить моменты, которые вы не поняли.

Перед стартом осмотрите технику на наличие повреждений и технических неисправностей.

Садиться на гидроцикл следует сзади, а не сбоку. В таком случае вы не перевернётесь.

Во время движения на территории акватории, аккуратно и на медленной скорости объезжайте людей и другую технику на большом расстоянии.

Если вы катаетесь впервые, не удаляйтесь далеко от берега.

Не забывайте фиксировать «чеку́» (страховочный ключ, который помогает завести и заглушить гидроцикл) на руке или жилете. Она позволит остановить технику, если вы «выпадете из седла».

Разгоняться следует плавно, без рывков и нарочитого показушничества.

Не отпускайте «газ» в поворотах и на виражах, иначе вы точно перевернётесь. Также старайтесь избегать резких поворотов и поворачивать по широкому радиусу.

Ездить перпендикулярно волнам — опрометчиво. Если техника подпрыгнет на волне, удержаться на ней без опыта будет очень сложно.

Катание в нетрезвом виде строго запрещено.

Помните, что безопасность на воде — это необходимо и важно. Не пренебрегайте ею. Когда вы освоитесь за рулём гидроцикла, сможете перейти к спортивной технике, а именно к аквабайку и попробовать спортивное катание – аквабайк-фристайл.

Фото: istockphoto.com

Что важно знать об аквабайк-фристайле

Рашид Али аль-Мулла четырёхкратный чемпион мира в дисциплине «аквабайк-фристайл» Аквабайк-фристайл (другое название Jet Ski Freestyle) — это официальная спортивная дисциплина, где атлеты выполняют эффектные акробатические трюки на стоячем водном мотоцикле (модель без сидения).

Это дорого

Если вы захотите заниматься профессионально, остро встанет финансовый вопрос – заплатить придётся немало. Для катания понадобятся стоячий аквабайк, шлем, гидрокостюм, лёгкий спасательный жилет и гидрообувь. А ещё вам придётся подумать о профессиональном тренере с большим опытом и хорошем механике, который будет обслуживать вашу технику.

Вы должны быть в хорошей физической форме

У нас отсутствуют совсем жёсткие условия, и может показаться, что любой может просто встать на аквабайк и поехать. Но это не совсем так. Вы должны быть в хорошей физической форме и весить не больше 75 кг. Здесь всё просто – с лишним весом или, наоборот, с его недостатком будет сложно управлять байком. Если человек много весит, ему будет сложно прыгать и делать флипы, а если мало — сложно тянуть байк и его контролировать. Хотя, знаете, для простого катания хватит регулярной и несложной ОФП, просто чтобы держать себя в тонусе.

От профессиональных райдеров же требуется больше, и это естественно. Нужно делать упор на кардио и избегать наращивания мышц: чтобы кататься необходимо быть лёгким и сильным.

Кататься можно в оборудованных акваториях

Думаю, в любом городе есть оборудованные пляжи, где можно заниматься водно-моторными видами спорта. Там вы и сможете попробовать аквабайк. Конечно, сначала будет непросто, но со временем и практикой на super-jet будет легко перейти из простого катания во фристайл.

Фото: фото: пресс-служба Jet Rush Extreme Fest

Можно отправиться на соревнования

Большинство, кто начинает кататься, делает это на уровне хобби, но аквабайк-фристайл — это ещё и официальный спорт, имеющий множество соревнований и мероприятий по всей планете. Скажу, что 60-70% стран стараются развивать езду на аквабайке, поскольку у них есть доступ к воде. Официальных соревнований очень много.

Постоянно проводятся локальные чемпионаты по аквабайку, есть даже чемпионат России, который проводит федерация водно-моторного спорта. Естественно, существуют чемпионаты мира и Европы. На сайте международного союза (UIM) можно посмотреть актуальный список всех событий и соревнований. Думаю, это самый лучший способ узнать о мероприятиях, если вы катаетесь и хотите соревноваться.

Все аквабайки находятся под юрисдикцией Международного водно-моторного союза (UIM) и Международной ассоциации водно-моторного спорта (IJSBA), которые на протяжении долгих лет проводят соревнования для профессиональных атлетов. Сейчас существуют чемпионаты мира, Европы, Бразилии, Франции, Великобритании, Австралии и Таиланда. Кроме этого, райдеры могут принять участие в международном турнире «Королевский кубок по аквабайку». Ассоциация и союз не зависят друг от друга, отдельно создают регламенты для своих мероприятий, а также проводят лицензирование разных моделей гидроциклов.

Фото: пресс-служба Jet Rush Extreme Fest

Дисциплину фристайл на аквабайках вы сможете рассмотреть под микроскопом во время фестиваля Jet Rush Extreme Fest 26 и 27 августа на «Красном Октябре». Также в рамках мероприятия пройдут выступления атлетов на флайбордах и чемпионат России по BMX-фристайлу, который недавно стал олимпийским видом спорта.

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