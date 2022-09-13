В рекламных кампаниях Винус Уильямс и Карим Бензема, в товарах — гиря и смокинг для сёрфинга.

Что нового на рынке спортивных товаров? Разбираем релизы люксовых и крупных брендов

Нередко именно люксовые бренды и большие модные дома становятся трендсеттерами на рынке спортивной одежды и обуви. В любом случае этими новинками можно вдохновляться и пытаться найти более бюджетные аналоги. Вот чем жил мир больших брендов в последний месяц.

Карим Бензема стал амбассадором Fendi

Звезда «сливочных» стал официальным лицом итальянского дома Fendi и их нового силуэта кроссовок — FENDI Faster. В компании заявили, что игрок воплощает в себе прогрессивный дух последней модели кроссовок модного дома.

Фото: FENDI

Новый дизайн отличается классической формой c инновационными деталями, материалами и линиями в сочетании с фирменными кодами FENDI. Это создаёт идеальный микс наследия и современности, что так важно для люксовых брендов. Верх выполнен из высокотехнологичной сетки, ткани и нубука, что придаёт кроссовкам винтажный вид.

Набор для пинг-понга от Louis Vuitton

Бренд перевыпустил набор для пинг-понга за $ 2280. В него входят четыре мяча, две деревянные ракетки и фирменный чехол Monogram Eclipse. В отличие от прошлогодней вариации, в этом году используется классический коричневый.

Фото: Louis Vuitton

В июле компания представила набор для игр в покер ($ 24 тыс.) и дженгу ($ 3 тыс.), набор гантель ($ 2640) и скакалку ($ 810).

Покемоны в тренде

Японский бренд Comme des Garçons и медиафраншиза Pokémon представили свою первую коллаборацию. Она состоит из футболок, толстовок, рубашек, бомберов и брюк. Одежду дополняют панамы, рюкзаки, сумки через плечо и шарфы. На всех предметах присутствует изображение героя мультфильма — Пикачу.

Фото: COMME DES GARÇONS

Но не только японцы вдохновились очаровательным жёлтым героем — свою версию «поклонения» Пикачу представили и в BALMAIN. Коллекцию составили из футболок, рубашек, толстовок, джинсов, спортивных штанов и аксессуаров.

Фото: BALMAIN

Ключевое место в кампейне, как мы считаем по праву, занимают кроссовки, которые получили яркую красно-чёрную расцветку с вставками красного цвета.

Смокинг для сёрфинга от Thom Browne

Том Браун создал костюм для сёрфинга, похожий на мужской смокинг. Функционально он ничем не отличается от обычных комбинезонов, однако цена в $ 4 тыс. всё-таки выделяет его на фоне остальных.

Фото: thombrowne.com

В коллекцию для сёрферов также вошли разноцветные доски по такой же цене, плавки, шорты, футболки и пляжные аксессуары — солнцезащитные очки, шлёпанцы и полотенце.

Supreme

Каждый год в коллекции американского стритвир-бренда появляются элементы, которые всё ещё могут удивить. В последнем кампейне можно «прикупить» мотоцикл, лопаты для чистки снега, швейную и кофемашину, домино или лак для ногтей.

Фото: Supreme

Из самого спортивного — красная гиря и доски для скейтбординга.

Lacoste

В рекламной кампании только что вышедшей новой коллекции приняла участие сама Винус Вильямс, которую в начале года бренд представил в роли своего глобального посла, и исполнительница её роли в фильме «Король Ричард» Сания Сидни.

Фото: Lacoste.com

В коллекции представлены хлопковые спортивные костюмы, футболки, шерстяные кардиганы и нейлоновые куртки.