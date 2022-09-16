Для тех, кто не готов встречать холода.

Куда ехать в бархатный сезон. 9 интересных направлений для путешествий по России

Вы полюбите осень, если в бархатный сезон отправитесь в красивое путешествие. Это один из самых благоприятных периодов для отдыха. Собрали для вас девять идеальных направлений для поездок по России.

Карелия

Кристина Чепиного владелец турагентства Che Tour Лучше запланировать поездку до середины октября, пока не пошли дожди и не перестали ходить скоростные суда до островов Кижи и Валаама. Можно посетить Рускеальский мраморный каньон и Петрозаводск. Но для меня самое прекрасное в Карелии — это природа.



Больше о том, чем можно заняться в Карелии, читайте тут.

Алтай

Уже нет сильной жары и дождей, туристов не очень много, да и цены радуют по сравнению с летними. Рекомендуем к посещению священный остров Патмос. А для любителей активного отдыха — рафтинг по Средней Катуни.

Сэм Пикар активный путешественник, объездил 30 стран и 100 городов, певец и блогер Алтай, а если быть точнее Кучерлинские озёра, — уникальное место в Сибири. Первый раз я побывал там год назад. Изумрудные воды ледниковых озёр и чистая природа поразили меня. Но лучше смотреть на озёра летом или тёплой осенью. Я был в декабре, когда ветер пронизывает тело насквозь.

Подмосковье

Осенние усадьбы придадут особую волшебную атмосферу вашему отдыху. Архангельское, Абрамцево, Мураново, Шахматово — это только некоторые из них. Звучит идеально: прогуляться по паркам, полюбоваться неповторимыми осенними красками, посетить музеи, попробовать блюда старинной русской кухни.

Сибирь

Кристина: Отправиться в круиз «Енисейская экспедиция» по одной из самых полноводных рек России – Енисею – на палубе пятизвёздочного теплохода «Максим Горький», прошедшего капитальную модернизацию в 2020 году. Экскурсионная программа предусматривает посещение уникальных, отдалённых и самобытных мест, позволяя каждому туристу получить неповторимый опыт участия в экспедиции.

Музей вечной мерзлоты, плато Путорана, Красноярск, Енисейск, Дудинка — это малая часть того, что захватывает маршрут. А как вам идея пересечь полярный круг и пройти посвящение в полярники?

Кавказ

В Адыгее комфортно отдыхать осенью ввиду мягкого климата. Сентябрь здесь теплый, ещё по-летнему идеален для экскурсий, конных прогулок, скалолазания, джиппинга, рафтинга, горного треккинга. Посетите верёвочные и экстрим-парки и, конечно, горы Западного Кавказа.

Сэм: Думаю, многие наслышаны о горной местности нашего Кавказа, но не все знают, насколько сильное это место. Я прошагал тысячи километров, начиная от Пятигорска и заканчивая Владикавказом. Рекомендую и вам хоть раз в жизни вдохнуть горный воздух и ощутить чувство лёгкости. Мы часто с друзьями летаем, например, в Кабардино-Балкарию и у подножья Эльбруса медитируем и набираемся энергии. Особенно это полезно перед каким-нибудь ответственным выступлением.

Отдых в горах осенью — это что-то очень особенное и незабываемое, поэтому советуем посетить Домбай. На вершинах уже лежит снег, а на курортах температура может доходить до 20°С. Стоит съездить в Тибердинский заповедник, он находится в четырёх климатических зонах, уникальная смена сезонов порадует ваш взгляд.

Санкт-Петербург

Осенью он сказочный и меланхоличный. У каждого он свой. Но не пройтись по осеннему Павловскому, Александровскому паркам или не побывать на закрытии фонтанов Петергофа — настоящее упущение.

Непременно приезжайте сюда, даже если вы приехали всего на сутки. И за такой короткий срок город сможет вас удивить. Как именно, читайте здесь.

Плёс

Город на Волге, где создавались знаменитые левитановские пейзажи. Увидеть их вживую можно только здесь. И только осенью. Идеально в тандеме с другими городами. Золотое кольцо России осенью — прекрасный выбор.

Байкал

В сентябре-октябре здесь легче всего зарядиться энергией на много месяцев вперёд — никакой суеты, только захватывающие дух краски природы, тишина и спокойствие.

Калининград

Кристина: Красивый город с многовековой историей. Пожалуй, такого смешения стилей нельзя найти ни в одном другом российском городе — немецкие виллы, готические соборы и крепости соседствуют с советскими хрущёвками, а старинные морские порты с современными торговыми центрами. В области расположено 90% мировых запасов янтаря, а на пляжах нередко можно найти янтарь, который выносят на берег морские волны.

Не упустите возможность посетить эти места до сильных холодов. Уверяем, вы не пожалеете о путешествии.