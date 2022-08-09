После такой прогулки вы точно влюбитесь в город на Неве.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге за один день: 3 увлекательных места

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Как провести в Петербурге один незабываемый день?

В отличие от Москвы, с которой легко поддерживать нейтральные отношения, в Петербург либо влюбляешься сразу и на всю жизнь, либо хочешь поскорее уехать и больше никогда не возвращаться. К счастью, первый сценарий более вероятен: к очарованию городом располагает сама его атмосфера — немного таинственная, немного курортная, в хорошем смысле разгильдяйская и невероятно притягательная. Рассказываем, что стоит посмотреть в Санкт-Петербурге, если у вас есть только один день.

Крыши Петербурга

В середине XIX века вышел царский указ: здания выше 23 м в центре не строить. Он во многом определил архитектурную «плоскость» крыш Петербурга, сформировав, в частности, ту самую «невскую перcпективу», не один раз воспетую поэтами и музыкантами.

А ещё по плоским крышам Петербурга очень удобно гулять. Делать это можно легально и вполне безопасно: экскурсии проводят профессиональные аккредитованные гиды. Особое счастье — встречать на крыше алые северные закаты или рассветы. Их в запасе у лета осталось ещё немало.

Три района со старыми зданиями

Петербург застраивался стремительно, но и перестраивался неоднократно. В результате дома петровской эпохи можно встретить разве что у Адмиралтейства, да и то если очень повезёт. Старый фонд также сосредоточен в Центральном, Петроградском, Василеостровском районах города.

Современные же черты Петербург приобрёл во второй половине XIX века, обрушившей на столицу и доходные дома, и северный модерн, и легендарные парадные — не чета московским подъездам. Сегодня многие из них было бы точнее назвать «непарадными парадными». Однако встречаются и те, где усилиями краеведов и неравнодушных соседей удалось сохранить или восстановить и оригинальную метлахскую плитку, и изразцовые голландские печи, и даже первые дореволюционные лифтовые кабины.

Попасть в них можно как совершенно случайно, во время небрежного фланирования по городу, так и прицельно — заплатив символические 100-200 рублей консьержу или в ТСЖ. Радует, что эти деньги идут на восстановление исторического облика легендарных зданий.

Кронштадт

Каждому, кто приезжает в Петербург и восхищается великолепными дворцовыми интерьерами, стоит помнить, что за роскошным фасадом имперской России стоит совсем другая история — фортификационная. Форты Кронштадта, города-острова в Финском заливе, — памятник военного зодчества мирового значения. Самый западный из них, форт Риф, был включён в список наследия ЮНЕСКО и до недавнего времени оставался закрытым военным объектом. Благодаря этому он хорошо сохранился. Сейчас его открыли для посетителей, чтобы каждый мог по достоинству оценить искусство военных инженеров и взглянуть, пусть и издалека, на «тюленью гряду» и 300-летний Толбухин маяк.

Находясь на территории форта, испытываешь самые разные эмоции: восхищаешься протяжённостью подземных галерей и переносишься на пару столетий назад, рассматривая круговые коридоры в башнеобразном каземате. А потом резко переносишься в современность, возвращаясь в Петербург по живописной дамбе, современному тоннелю под заливом или на комфортабельном катере.

Если вы давно мечтали побывать в Москве, вам пригодится гайд, что посмотреть в столице за один день. Читайте его по ссылке ниже. Будет что сравнить с Петербургом.