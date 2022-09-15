Какие бренды всё ещё можно купить в России? Спойлер: почти все ушедшие

За последние полгода огромное количество брендов покинуло российский рынок, и информационное поле заставляет думать, что у нас ничего не осталось. Однако спортивные бренды всё ещё возят товары в Россию, а некоторые и вовсе не планируют уходить.

Мы постарались собрать в одном материале бренды, которые всё ещё можно купить в свободном доступе (но предупреждаем: цена на некоторые вам может не понравиться).

Мультибрендовые магазины спортивной одежды и обуви

Производители, закрывшие свои монобрендовые фирменные магазины, продолжают поставлять товар через мультибрендовых дистрибьютеров. Это доказывает наличие новых коллекций на российских полках. Да, новинки будут доходить до нас с огромной задержкой и по завышенной цене, однако побаловать себя любимыми кроссовками всё же получится.

Street Beat еженедельно сообщает о пополнениях в коллекции обуви и одежды. Здесь всё ещё можно найти почти весь размерный ряд культовых Nike: есть Air Force, Air Max и Huarache; кроме этого, ребята возят огромное количество товаров PUMA и Vans.

Большой выбор Converse и adidas Originals можно найти в мультибрендовом Super Step. А ещё в ассортименте появились кроссовки Anta и российский бренд «Два мяча».

Если вы никогда не искали обувь в Rendez Vous, то сейчас самое время. В магазине представлены Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Diadora, Saucony, Jog Dog, Diesel, New Balance и другие спортивные и lifestyle-бренды.

Ценителям Alpha Industries, Clarks, Carhartt и The North Face точно стоит заглянуть в магазин Sneakerhead. А Premiata обновляется в Brandshop.

В более премиальном сегменте стоит обратить внимание на магазины NO ONE. Здесь представлены отличные модели от Barracuda, DSQUARED2 и HIDE&JACK.

Очень большой выбор спортивной экипировки и повседневной спортивной одежды есть в Траектории. Сюда идут за ROXY, DC, Burton и QUIKSILVER.

А ещё мы сделали подборку кроссовок, которые отлично подойдут под мужской костюм.

На фоне инфоповодов о том, что бренды прекращают свою деятельность в России, есть и хорошие новости — многие компании остались.

Бренды, которые остались на рынке

Lacoste

Французская компания не только осталась в России в виде представительства в мультибрендах, но и не закрывает свои фирменные магазины в торговых центрах столицы.

Ash

В Москве продолжают функционировать шесть фирменных магазинов итальяно-французского бренда. Здесь стоит искать ugly-shoes и отличные вместительные рюкзаки. Коллекции часто обновляются, например, в сентябре российские представители заявили о возвращении культовых кроссовок ADDICT в ассортимент сразу в нескольких цветах.

Converse

Несмотря на то что бренд контролируется компанией Nike, примеру старшего брата он не последовал (возможно, пока) — все фирменные магазины сети остаются открытыми. Новые коллекции ожидаются реже, однако классику можно приобрести практически без проблем с размерами. Однако цена за Chuk Tailor в районе 12 тыс. рублей вряд ли вас порадует.

СТОКМАНН

Бренд с мировым именем, в котором можно купить другие бренды с мировым именем — это про СТОКМАНН. Финская компания остаётся на российском рынке и даёт возможность приобрести более 300 действительно качественных брендов. Здесь можно найти adidas, Benetton, Calvin Klein, Champion, Dr Martens, Esprit, Geox, Jordan, Reebok, Urban Tiger.

Кроме вышеупомянутых, фирменные магазины открыты у The North Face, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Ecco, Karl Lagerfeld и New Balance.

Ресейл-площадки

Если вы не можете найти интересующую вас вещь в фирменных и мультибрендовых магазинах, отправляйтесь на ресейл-площадки. В последние месяцы у них сильно увеличился спрос, и некоторые из них смогли расшириться из формата онлайн-магазина в оффлайн-пространства.

Чтобы купить сегодня пару Air Jordan 1, я отправлюсь на OSKELLY. Здесь есть как уже бывшие в употреблении, так и новые вещи от частных продавцов или целых компаний. Если не нашли в поиске нужную модель, не отчаивайтесь, а пролистайте все предложения по бренду — например, Nike Dunk могут спрятаться под названием «кеды Nike». Отличительной чертой площадки стал раздел, где можно купить вещи звёзд, например, кроссовки Филиппа Киркорова.

Много новых предложений появилось на Авито, Юле и других похожих сервисах — многие просто привозят из путешествий брендовые вещи и продают их на сайте. Конечно, стоит быть внимательными — на этой площадке никто не может гарантировать вам подлинность товара, придётся опираться на собственный опыт и интуицию. К примеру, именно на такой площадке я продаю кроссовки, которые не ношу более года, чтобы обновить гардероб.

Из популярных ресурсов, где можно проверить подлинность, можно отметить Sellfashion, Luxxy, Posh Market и Second Friend Store. Из тех, кто оставляет этот вопрос на плечах покупателя и на совести продавца — Юла и themarket.

О том, чем живёт одна из крупнейших в России сеть ресейл-магазинов, мы рассуждали с её основателем.