7 знаменитостей, которые носят одну и ту же одежду. Почему они это делают?

Образы знаменитых людей всегда оцениваются общественностью, но придумывать каждый день что-то новое и стильное бывает затруднительно. Одни придерживаются униформы, которая зачастую формирует медийный образ популярного человека, а другие предпочитают носить одно и то же каждый день.

Анна Шаповал fashion-эксперт интерактивного универмага Shopping Live В истории моды встречаются люди, которые не следуют трендам и при этом становятся их основоположниками. И речь не только про стиль, а про силу личности – харизму, которая со временем начинает ассоциироваться с определённым образом. Один из ярких примеров – Стив Джобс. Черная водолазка (которых было очень много!), джинсы и кроссовки – всё просто, хотя и продумано до мелочей. Умный и харизматичный – гений маркетинга показал, как выглядит успешный человек, для которого «не важно», как он выглядит. И стал тем самым образцом стиля для многих почитателей своего таланта.

Зачастую звёзды выбирают определённый образ, который им подходит, а затем продумывают разные версии, обыгрывая любимые предметы гардероба. Более того, некоторые (спойлер) носят одну и ту же куртку несколько десятков лет. Рассказываем, кого почти всегда можно увидеть в одной и той же одежде.

Эллен Дедженерес

Дедженерес обычно носит приталенный блейзер или пиджак, узкие брюки и водолазку – независимо от того, участвует она в собственном телевизионном шоу или появляется на красной дорожке.

Эллен Дедженерес Фото: David Crotty/Getty Images

В интервью модному изданию Эллен сказала: «Не придаю стилю особого значения – просто я такая, какая есть. Я ношу удобную одежду и действительно не попадаю ни в какую конкретную категорию. Мне не нравятся исключительно женские вещи и исключительно мужские вещи, мне нравятся нейтральные вещи».

Канье Уэст

Канье Уэст в последние годы отдаёт предпочтение одежде чёрного цвета. Его часто можно заметить в облегающих кожаных штанах, футболке и объёмной куртке или рубашке. Такой выбор стиля не мог остаться незамеченным, так как Канье работает не только над созданием треков, но и над производством линии одежды собственного бренда.

Канье Уэст Фото: Gotham/Getty Images

Выражаясь через творчество, артист предпочитает оставаться в тени при выборе аутфитов. Он часто носит одни и те же пять толстовок. Все они однотонные, объёмные и непримечательные.

Работая со стилистами и сотрудничая с легендарными спортивными брендами, знаменитости выходят в свет в новых моделях и показывают варианты их стилизации.

В предыдущем материале рассказали и показали, что, кроме шлёпанцев от Канье Уэста, было на ногах у зарубежных звёзд.

Адель

Адель довольно скрытный человек, и увидеть её в повседневных образах довольно трудно. Но когда она появляется на публичных мероприятиях, фанаты замечают, что она носит версию одного и того же платья-макси, с длинными рукавами и глубоким вырезом, в тёмном оттенке и в пайетках.

Адель Фото: из личного архива Адель

Певица также предпочитает не продумывать несколько нарядов для гастрольных выступлений. Например, во время одного из туров певица надевала одно и то же платье Burberry от Кристофера Бейли на каждое шоу.

Венсан Кассель

Французский актёр часто выходит в свет в классической белой рубашке. Он может подвернуть рукава, расстегнуть верхние пуговицы и небрежно заправить рубашку в джинсы.

Венсан Кассель Фото: из личного архива Венсана Касселя

Это позволяет добавить образу дерзости и характера. Обыграть рубашку Венсану помогают плоские кепки, очки в необычной оправе и с яркими стёклами, а также классическое пальто с приподнятым воротником.

Марк Цукерберг

Программист в повседневной жизни придерживается довольно единообразной униформы, надевая серую футболку и джинсы. На мероприятия он может прийти в костюме или какой-нибудь официальной одежде, но чаще всего делает выбор в пользу комфорта.

Марк Цукерберг Фото: из личного архива Марка Цукерберга

Фанаты Цукерберга однажды спросили, почему он никогда не меняет одежду. Марк ответил: «Я действительно хочу очистить свою жизнь, чтобы мне приходилось принимать как можно меньше решений о чём-либо, кроме того, как наилучшим образом служить этому сообществу».

Королевская семья

Новый король Великобритании на протяжении десятков лет выходит в свет в одном и том же пиджаке бренда Anderson&Sheppard и в твидовом пальто. Во время одного из визитов в Австралию Карл III рассказал журналистам, что носит эти вещи ради сохранения экологии и спасения нашей планеты. Философия монарха заключается в следующем: ремонт и переработка лучше, чем необдуманные покупки новой одежды и аксессуаров.

Анна: Идея разумного потребления и заботливого отношения к экологии не нова и с каждым годом становится все популярнее. Не обошла она и мир моды. И речь не о том, что нужно довольствоваться небольшим гардеробом или ограничивать количество образов до одного или двух. Разумное потребление в моде получило название «апсайкл», что переводится как «более широкое применение». Вещам можно и нужно давать вторую жизнь. Наделять их новым функционалом, перешивать и дополнять. Не отказываться от моделей, которые больше не актуальны, а использовать их как возможность создать что-то новое и прекрасное. Апсайкл – больше, чем hand made. Это тренд, который близок многим модным дизайнерам.

Елизавета II Фото: Max Mumby/Getty Images

Такая бережливость досталась ему от матери — королева носила свою куртку от Barbour более 25 лет! Она просила, чтобы её куртку снова покрыли водоотталкивающим покрытием, а на предложения о новой отвечала отказом.

Между тем принцесса Диана любила экспериментировать и всегда выглядела стильно. В предыдущем материале вместе со стилистами выбрали пять образов прошлого, которые актуальны и сейчас, а также собрали подобные луки из современных коллекций.