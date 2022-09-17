Какие кроссовки этим летом выбирали западные звёзды

Рассказываем, в чём ходили Гарри Стайлс, Дуа Липа, чета Бибер и другие.

Летом возможностей поэкспериментировать с трендами становится гораздо больше, поэтому западные знаменитости чаще появляются в интересных образах и вдохновляют фанатов. Работая со стилистами и сотрудничая с легендарными спортивными брендами, они выходят в свет в новых моделях и показывают варианты их стилизации. Рассказываем, что, кроме шлёпанцев от Канье Уэста, было на ногах у зарубежных звёзд.

Елизавета Лукьянова стилист Знает, какие кроссовки выбирали западные знаменитости этим летом.

Гарри Стайлс и Рита Ора

Британские исполнители обратили внимание на культовую модель марки adidas – Gazelle. Первый силуэт модели обнаружен в архивных каталогах бренда за 1965 год, а усовершенствованные версии не пропадают с витрин до сих пор.

Фото: из личного архива Риты Оры

Рита Ора выбрала для образа кроссовки в голубом цвете с тремя ярко-жёлтыми полосками по бокам, тёмно-синим Т-образным швом на носке и бордовой вставкой с логотипом бренда. Гарри Стайлс предпочёл модель терракотового цвета с классическими белыми полосками и коричневой подошвой.

Фото: из личного архива Гарри Стайлса

Елизавета: Вспышку цвета в образе дополняют «газели» коллаборации Gucci и adidas, соединение роскоши и лаконичности. Оттенок — голубой дюшес с примесью цветных акцентов: такое смелое сочетание цвета и отсылка к 90-м точно привлекут внимание.

Сникерхедов также может заинтересовать история происхождения названия. Она связана с легкоатлеткой Вильмой Рудольф. На Олимпиаде в Риме в 1960 году спортсменка выиграла три золотые медали и стала первой американкой, достигшей такого результата. На соревнованиях она выступала в кроссовках adidas, а после победы поклонники прозвали её Чёрная газель. Существует мнение, что в честь Вильмы adidas и назвали легендарную модель.

Рынок кроссовок в последние годы достиг небывалого масштаба, но как сделать правильный выбор в пользу пары, которая будет служить верой и правдой долго? По ссылке ниже узнаете, на что обращать внимание при покупке.

Дуа Липа

Этим летом Дуа Липа и бренд Puma представили вторую совместную капсульную коллекцию. Источником вдохновения для певицы стала эстетика культуры рейвов 90-х годов, в которой заключаются её собственный стиль и первые музыкальные опыты.

Фото: PUMA

Дуа переосмыслила культовые вещи бренда, разделив коллекцию одежды на две цветовые палитры – оранжевую и фиолетовую. Были представлены и новые версии знаменитых моделей кроссовок, а именно Cell Dome King, Mayze Boot и Mayze Metallic, в которых сама артистка проходила весь летний сезон.

Елизавета Лукьянова: Дуа Липа представляет коллаборацию с PUMA: розовые футбольные бутсы в цвет жвачки идут в сопровождении зелёной и оранжевой палитры, с массивной подошвой, подчёркивая спортивный оранжевый костюм в тон.

Льюис Хэмилтон

Британский автогонщик летом собрал яркий образ, важной частью которого были высокие кеды Out of office бренда Off-White. Пара выполнена в бело-зелёном цвете, с характерными для марки полосками на подошве, стрелкой сбоку и zip-tie на шнуровке.

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Вирджил Абло, основатель и креативный директор Off-White, хотел создать теннисную обувь с эстетикой конца 80-х годов, которую можно было бы носить в течение всего дня.

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Он создал силуэт, сочетающий в себе элементы уличного стиля, баскетбола и бега, а Льюис дополнил пару брюками горчичного цвета и футболкой в стиле тай-дай.

Елизавета: Льюис Хэмилтон, любитель ярких оттенков, сочетает обувь бренда Off-White с футболкой в цвет. Это отличное решение, особенно учитывая то, что совершенно неожиданно в моду вернулись баскетбольные кроссовки с высоким голенищем.

Джастин и Хейли Бибер

Этим летом случился очередной большой камбэк у массивных кроссовок в духе 90-х. Спортивная обувь с объёмной подошвой, серебристым цветом и грубым силуэтом появилась и в коллекции Джастина и Хейли Бибер.

Фото: из личного архива Джастина Бибера

Артист приобрёл пару Runner Trainers от бренда Balenciaga и отправился с ней в мировой тур, а модель обратила внимание на культовую Nike Shox TL.

Елизавета: Белые Balenciaga — идеальная обувь как для привычных кэжуал луков, так и для эпатажных.

Джей Балвин

Джей Балвин стал первым латиноамериканским исполнителем, с которым начал сотрудничать Jordan Brand. Первый совместный дроп был в 2020 году. Тогда артист переосмыслил пару Air Jordan 1, а уже этим летом Балвин работал над Air Jordan 2. Модель имеет мягкий верх со светодиодным логотипом и светящуюся в темноте резиновую подошву. Каблук и подкладка выполнены из ткани с облачной графикой, а на пятке расположен фирменный смайлик.

Фото: из личного архива Джей Балвина

Релиз состоялся 15 сентября, но исполнитель уже успел лично протестировать пару и привлечь внимание поклонников к своей дизайнерской работе.

Елизавета: Подборка наглядно иллюстрирует, какие варианты кроссовок точно останутся в моде до следующего сезона: кроссовки-бутсы, винтажные фасоны, на массивной подошве, в ярком цвете и высокие кроссовки с яркими цветными вставками.

В условиях ограниченного выбора на прилавках мы ещё больше вдохновлялись луками звёзд. В предыдущем материале рассказали, какие модели выбирали российские звёзды.