Когда нет возможности нормально поесть, не обязательно тянуться за чипсами и полуфабрикатами.

Чем перекусить на ходу? 7 полезных продуктов, которые можно найти в любом супермаркете

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог Что полезного можно купить в магазине для перекуса?

Перекус — спорный момент в диетологии. С одной стороны, «кусочничество» — плохая привычка. Человек должен получить полноценный приём пищи. Однако и голодать нельзя. Если поесть полноценно не получается, важно взять максимум микроэлементов и других полезных веществ из перекуса. Что можно найти в любом магазине?

Орехи и семена

Если вы хотите получить «долгую» энергию, полезные жиры и белок — лучше орехов на перекус ничего не найти. Это может быть миндаль, кешью, грецкий, бразильский орех. Важно соблюдать норму — не более 5-15 г. Конечно, совет работает только для тех, у кого нет аллергии на орехи.

Почему перекус полезный? Во-первых, орехи содержат незаменимые жирные кислоты. Это питание для мозга. Во-вторых, жиры дадут энергию на длительное время — в отличие от быстрых углеводов.

О том, как правильно есть орехи, читайте в статье по ссылке.

Сухофрукты

Если «подзарядиться» нужно быстро, на помощь придут сухофрукты. Например, финики. Во многих южных странах финик считается одним из самых важных живительных продуктов. Он очень калориен, даёт много энергии организму, глюкозу и фруктозу. Кроме того, финик — хорошая альтернатива шоколаду или конфетам. Но только в том случае, если есть его в меру.

Овощи и зелень

Сейчас в магазинах уже продаются чищенные овощи, например, морковные палочки, яблочные дольки, резаная свёкла, салатные наборы из рукколы, шпината, других листьев.

Клетчатка и пищевые волокна наполнят желудок. Конечно же, в свежей зелени и овощах много витаминов (С, А, К и других) и минералов.

Сезонные фрукты и ягоды

Яблоки, киви, цитрусовые, хурма, малина, ежевика, клубника — всё, что есть на прилавке в определённый сезон, станет витаминным бустом для перекуса. Но, помимо фруктов, стоит запастись и другими «снеками», так как энергия, полученная только из фруктозы, не напитает организм на долго.

Йогурт без наполнителей

А также ацидофилин (кисломолочный продукт, похожий на густой кефир), кефир, ряженка.

Кисломолочные продукты — это пробиотики (содержат полезные бактерии). Если состав чистый (без консервантов, сахара и химических добавок), можно смело брать на перекус. Лучше поискать варианты из козьего или овечьего молока — они легче усваиваются взрослым организмом.

Натуральные хлебцы

Подойдут из гречки, риса, сорго (или саго), льна. Сложные углеводы станут хорошим дополнением к белковой части (типа йогурта). Они содержат грубые пищевые волокна, витамины группы В.

Мягкие сыры

Белые козьи, овечьи сыры, брынза, адыгейский сыр — белковая часть вашего перекуса, которую не нужно готовить. Это как раз материал для поддержки ваших суставов, сухожилий, костей. Он необходим для восстановления энергии после работы, связанной с физическими нагрузками.

Чтобы вам не приходилось перекусывать (пусть и полезными продуктами), лучше всего взять обед с собой. О пяти простых блюдах, которые удобно брать на работу, читайте в материале по ссылке.