Как настроить ребёнка на соревнования и правильно поддержать его

Состязания дают детям возможность применить навыки, которые они освоили на тренировках, получить неоценимый опыт побед и поражений, способствуют развитию и формированию различных ценностей, которые им пригодятся в жизни.

Игорь Трифонов тренер по сквошу, главный тренер детской академии сквоша «Москва» Участие в турнирах способствует формированию характера, развитию физических способностей, морально-волевых качеств и социализации. Соревнования — это возможность поиграть со своим сверстниками, шанс почувствовать себя частью команды и спортивного сообщества.

Обратная сторона медали — это пред-, пост- и турнирный стресс, который может отрицательно повлиять на развитие ребёнка, привести к потере интереса к спорту, следовательно, выбывание из него. В итоге уход из спорта часто происходит ещё до истинного раскрытия потенциала юного спортсмена.

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Самые распространённые ошибки, связанные с участием в соревнованиях, это преждевременное участие ребёнка в турнирах, слишком частое участие и исключительный фокус на победу и результат. Подобное приводит к повышенному уровню стресса и тревоги и потере интереса.

Несколько советов, которые помогут снизить уровень давления на ребёнка:

фокусируйтесь на процессе, а не на результате. К каждому матчу и действию нужно учиться относиться как к процессу непрерывного совершенствования. Объяснить ребёнку, что соревнование — это не «кузница мгновенных чемпионов», а площадка, где нужно стараться оттачивать и совершенствовать навыки, которые он учит на тренировках.

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Поменьше говорите о победах, больше об усилии, упорстве и фэйр-плей. Проявление этих качеств формирует характер. Фокус на выигрыш способствует стрессовой атмосфере, при которой ребёнок не может полноценно развиваться.

Избегайте «культа безошибочности». Ребёнок не должен бояться ошибаться. Так он может научиться новому. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Юный спортсмен — это не «маленький взрослый» а ребёнок, и запрос к нему должен быть как к ребёнку, соизмеримо с возможностями его возраста.

Фото: istockphoto.com

Помните, что у ребёнка физиологические системы находятся в процессе развития и многие системы ещё не сформировались (например, координация, мышечная система, нервная система и т. д.) ожидания и установки должны соответствовать способностям ребёнка.

Постарайтесь создать максимально «безопасную» среду. Ребёнок не должен чувствовать давление результата со стороны родителей и тренера. Это повышает тревогу и отрицательно влияет на выступление.

От родителей требуется в первую очередь поддержка.

Прежде чем заявляться на первые соревнования, убедитесь, что ребёнок готов к ним, например – мотивационная готовность, навыки на уровне, опыт соревновательных упражнений и тренировочных матчей.

Донесите до ребёнка, что одна из главных задач — это удовольствие от игры.

Говорите с ребёнком на «языке его возраста», убедитесь, что он понимает, что вы от него хотите, и что он может это сделать.

Уверен, что вышеприведённые советы поспособствуют получению положительного опыта в спорте и соревнованиях и благоприятствуют дальнейшему продолжению спортивного образа жизни. Помните, что низкий уровень стресса способствует высокому уровню мотивации и производительности.

Нельзя забывать, что дети занимаются спортом не только ради достижений, но и ради удовольствия, любви к игре и общению с друзьями. Наша задача удержать на этом пути как можно больше детей.

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