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Как настроить ребёнка на соревнования и правильно его подготовить

Как настроить ребёнка на соревнования и правильно поддержать его
Наида Саидова Игорь Трифонов
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Как поддержать ребёнка на его первых соревнованиях
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Это неотъемлемая часть тренировочного процесса.

Состязания дают детям возможность применить навыки, которые они освоили на тренировках, получить неоценимый опыт побед и поражений, способствуют развитию и формированию различных ценностей, которые им пригодятся в жизни.

<a href="https://www.championat.com/authors/5017/1.html">Игорь Трифонов</a>
Игорь Трифонов
тренер по сквошу, главный тренер детской академии сквоша «Москва»

Участие в турнирах способствует формированию характера, развитию физических способностей, морально-волевых качеств и социализации. Соревнования — это возможность поиграть со своим сверстниками, шанс почувствовать себя частью команды и спортивного сообщества.

Обратная сторона медали — это пред-, пост- и турнирный стресс, который может отрицательно повлиять на развитие ребёнка, привести к потере интереса к спорту, следовательно, выбывание из него. В итоге уход из спорта часто происходит ещё до истинного раскрытия потенциала юного спортсмена.

Фото: istockphoto.com

Самые распространённые ошибки, связанные с участием в соревнованиях, это преждевременное участие ребёнка в турнирах, слишком частое участие и исключительный фокус на победу и результат. Подобное приводит к повышенному уровню стресса и тревоги и потере интереса.

Несколько советов, которые помогут снизить уровень давления на ребёнка:

  • фокусируйтесь на процессе, а не на результате. К каждому матчу и действию нужно учиться относиться как к процессу непрерывного совершенствования. Объяснить ребёнку, что соревнование — это не «кузница мгновенных чемпионов», а площадка, где нужно стараться оттачивать и совершенствовать навыки, которые он учит на тренировках.
Как понять, какой вид спорта выбрать для ребёнка, узнаете по ссылке.
  • Поменьше говорите о победах, больше об усилии, упорстве и фэйр-плей. Проявление этих качеств формирует характер. Фокус на выигрыш способствует стрессовой атмосфере, при которой ребёнок не может полноценно развиваться.
  • Избегайте «культа безошибочности». Ребёнок не должен бояться ошибаться. Так он может научиться новому. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
  • Юный спортсмен — это не «маленький взрослый» а ребёнок, и запрос к нему должен быть как к ребёнку, соизмеримо с возможностями его возраста.

Фото: istockphoto.com

  • Помните, что у ребёнка физиологические системы находятся в процессе развития и многие системы ещё не сформировались (например, координация, мышечная система, нервная система и т. д.) ожидания и установки должны соответствовать способностям ребёнка.
  • Постарайтесь создать максимально «безопасную» среду. Ребёнок не должен чувствовать давление результата со стороны родителей и тренера. Это повышает тревогу и отрицательно влияет на выступление.
  • От родителей требуется в первую очередь поддержка.
  • Прежде чем заявляться на первые соревнования, убедитесь, что ребёнок готов к ним, например – мотивационная готовность, навыки на уровне, опыт соревновательных упражнений и тренировочных матчей.
  • Донесите до ребёнка, что одна из главных задач — это удовольствие от игры.
  • Говорите с ребёнком на «языке его возраста», убедитесь, что он понимает, что вы от него хотите, и что он может это сделать.

Уверен, что вышеприведённые советы поспособствуют получению положительного опыта в спорте и соревнованиях и благоприятствуют дальнейшему продолжению спортивного образа жизни. Помните, что низкий уровень стресса способствует высокому уровню мотивации и производительности.

Нельзя забывать, что дети занимаются спортом не только ради достижений, но и ради удовольствия, любви к игре и общению с друзьями. Наша задача удержать на этом пути как можно больше детей.

Подробнее о том, как мотивировать ребёнка на спорт, читайте здесь.
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