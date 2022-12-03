5 советских фильмов о спорте, которые стоит посмотреть

Не сам спорт, а конкретные истории людей вдохновляют и учат нас.

В СССР были сильные школы спорта и кинематографа. Очень много времени уделялось воспитанию молодёжи и пропаганде здорового образа жизни. Спорт всегда был преисполнен историями успеха, романтикой и испытаниями, через которые проходил каждый спортсмен.

«Куколка», 1988

О чём кино: если вы или ваши родственники когда-то занимались профессиональным спортом, то 100% вы прочувствуете драму, о которой рассказывают создатели фильма. Фильм о жизни после спорта и о том, что человек вдруг стал никому не нужен, хотя его любили и обожали, пока он был на пике славы. В этот момент герой вынужден адаптировать свою психику под самую обычную жизнь, что, к сожалению, абсолютно невозможно.

Героиня фильма — юная гимнастка. После травмы вынуждена закончить выступления и превратиться из успешной спортсменки в обычную школьницу. Попытки самоутвердиться толкают её к страшным и необдуманным поступкам.

Зачем смотреть: этот фильм позволит понять обратную сторону большого спорта и оценить переживания человека, которому пришлось отказаться от мечты.

Ограничение по возрасту: 16+

«Новенькая», 1969

Фото: кадр из фильма «Новенькая», 1969

О чём кино: по сюжету в команду сборной СССР по спортивной гимнастике приходит новая спортсменка Валя. Ольга Каменева, ветеран команды, берёт её под своё крыло, а вскоре понимает, что возраст уже не позволяет ей выступать на прежнем уровне. Тренер тоже понимает очевидное положение дел и на предстоящие соревнования включает в команду новенькую вместо Ольги.

Зачем смотреть: в качестве актёров этого художественного фильма были приглашены не только профессиональные артисты, но и настоящие спортсмены того времени — сборная СССР по спортивной гимнастике. Исполнительницей главной роли стала настоящая, высококлассная гимнастка Ирина Елисеева.

Кроме прочего, камео в фильме сыграли Людмила Турищева, Лариса Петрик, Ольга Карасёва, что делает «Новенькую» экранизацией спортивной эпохи союза 60-х годов. Посмотреть этот фильм определённо стоит.

Ограничение по возрасту: 12+

«Вратарь», 1936

Кадр из фильма «Вратарь» Фото: Кадр из фильма «Вратарь»

О чём кино: «классическая» история успеха, состоявшаяся благодаря спорту, скажут современники. Но в то время вряд ли она могла быть именно классической.

Главный герой фильма, Антон Кандинов, возит арбузы по Волге. Наблюдая за тем, как он профессионально ловит ягоды и грузит в лодку, ему предлагают попробовать себя в футболе. Комедия по сценарию Льва Кассиля при музыкальном сопровождении Исаака Дунаевского.

Зачем смотреть: добрый, спортивный и жизнеутверждающий фильм об обычном парне, ставшем знаменитым футбольным вратарём. Роль Антона стала настоящим дебютом для Геннадия Плужникова, принёсшим ему всесоюзную известность.

Здесь, как и в «Новенькой», создатели подошли к ролям основательно, и в фильме также принимали участие профессиональные спортсмены. Эпизодически, например, игроков команды «Чёрные буйволы» сыграли футболисты киевского «Динамо» того времени.

Ограничение по возрасту: 0+

«Гроссмейстер», 1972

Кадр из фильма «Гроссмейстер» Фото: Кадр из фильма «Гроссмейстер»

О чём кино: у фильма довольно сложная история и судьба. Обычно о нём не вспоминают, и больших наград он не удостоился. Всё случилось из-за отъезда из СССР шахматиста Корчного, который сыграл в фильме одну из ролей. К сожалению, после этого фильм убрали из проката. Картина получилась авторской, личной и глубокой.

По сюжету мы наблюдаем драматическую историю жизни человека, для которого шахматы были всем, что поддерживало жизнь. С первых минут появления его отца в кадре зритель окунается в сложную психологическую ситуацию, в которой есть место личным переживаниям и размышлениям о шахматах.

Зачем смотреть: фильм получился глубоким, насыщенным, но одновременно холодным и трогательным. Важно, что Микаэляну удалось показать шахматы динамичным видом спорта, а это не так уж и просто.

Ограничение по возрасту: 16+

«Вертикаль», 1966

Кадр из фильма «Вертикаль» Фото: Кадр из фильма «Вертикаль»

О чём кино: фильм, рассказывающий о прекрасных, но очень опасных горах, к которым мы не всегда относимся серьёзно. Замечательная операторская работа и легендарные песни Высоцкого очень хорошо передают атмосферу горного мира.

Зачем смотреть: здесь так же, как и выше, рассказывается о людях, их желаниях, амбициях и выборе. При всей своей художественности этот фильм обучает зрителя, как не стоит себя вести в горах.

Ограничение по возрасту: 0+