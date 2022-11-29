3 способа навсегда избавиться от привычки сравнивать себя с другими

Человек – существо социальное, а потому сравнивающее. С ранних лет ребёнок живёт в ситуациях сравнения. В детстве мы часто слышим, что этот мальчик лучше себя ведёт, а эта девочка уже читает. В школьном возрасте нас продолжают сравнивать на основании нашей успеваемости, коммуникабельности и воспитанности.

Алексей Аверьянов доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Сравнение – одна из важнейших логических операций мышления, обеспечивающих познание и понимание тех или иных явлений мира, включая человека и, в частности, нас самих. Способность к сравнению эволюционно присуща здоровому человеку, она позволяет ему соотнести между собой какие-то объекты, увидеть их сходства и различия.

С определённого возраста мы и сами начинаем сравнивать людей друг с другом. Например, один из одноклассников может для нас быть по каким-то причинам более близким и ценным, другой – менее.

Поводов для сравнения более чем достаточно: мы считаем, что кто-то лучше одевается, кто-то успешнее в карьере, кто-то пользуется большей популярностью в обществе, кто-то более харизматичен, кому-то больше везёт и т.д. И это абсолютно нормально.

Фото: istockphoto.com

Сравнение с другими может иметь немало последствий — как позитивных, так и негативных. К числу позитивных можно отнести, к примеру, понимание того, что нам есть куда развиваться и расти. К числу негативных – тревогу, зависть, ненависть и пр.

Здесь узнаете о вредных психологических привычках, от которых нужно избавиться поскорее.

Проблемы начинаются с того момента, когда мы, сравнивая себя с другими, лишаемся покоя и начинаем так или иначе страдать от комплекса собственной неполноценности.

Как перестать сравнивать себя с другими

1. Стоит осознать, что люди – существа не только социальные, но и уникальные. Каждый из нас ценен для себя, близких и мира именно своей неповторимостью и единственностью. Уникальность создают не только наши условные достоинства, но и наши «недостатки», которые я всё же предпочел бы называть особенностями.

Каким бы был скучным и однообразным мир, если бы он был населён одинаково замечательными людьми – даже самыми красивыми, умными, добрыми. Никогда бы не хотел оказаться в обществе одинаково нормальных!

Как сказал австрийский психолог, создатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер:

Нормальные люди — только те, которых вы мало знаете.

Любое приближение к человеку и лучшее знакомство с ним позволяют нам увидеть всю сложность человеческой природы. Человек интересен именно своими особенностями, разностями, сложностями.

Фото: istockphoto.com

Как прекрасно сознавать, что вокруг тебя есть люди «более» — более симпатичные, более общительные, более талантливые. И как вместе с тем горько осознать, что есть и люди «менее», а они обязательно есть. Все эти «более» или «менее» — всего лишь наши субъективные и весьма условные метки.

Мир – это поляна, на которой цветут разные цветы, и нам нужно научиться уважать жизнь и достоинство каждого человека, быть терпимыми к особенностям другого человека, включая себя.

2. Человек не существует вне контекстов. Его психологические качества и особенности по-настоящему раскрываются только в определённых ситуациях и обстоятельствах. Человек – больше, чем он о себе знает. Ни он сам, ни тем более окружающие его люди не могут в полной мере предвидеть или предсказать, как он себя проявит в тот или иной момент. Поэтому, когда мы пытаемся себя или другого сравнить с кем-то и вынести оценочное суждение, нужно быть предельно внимательными и уважительными.

3. Гордитесь своей особенностью. Известный поэт Осип Мандельштам написал когда-то стихотворение, первая строчка которого звучит так: «Не сравнивай: живущий несравним». Ему вторит Иосиф Бродский: «…Все будут одинаковы в гробу. Так будем хоть при жизни разнолики!..». Предлагаю культивировать и уважать разноликость!

И всё же, если нельзя избавиться от сравнения себя с другими, я бы рекомендовал нам всем не страдать от того, что сравнение не в нашу пользу, потому что в страдании, как писал Виктор Франкл, нет никакого смысла, если только оно не меняет нас к лучшему.

По ссылке рассказали, что убивает самооценку.

Таким образом, если мы осознаём, что мир многообразен и люди его населяющие – все без исключения – ценны и важны каждый по-своему, нам всем станет спокойнее, а жизнь наша будет направлена не на то, чтобы бесконечно себя терзать вопросами «кто лучше и кто хуже», а на то, как мы можем реализовать свой талант и свою уникальность и сделать нашу собственную жизнь и жизнь других людей чуточку добрее и лучше.