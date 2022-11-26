Чтобы обеспечить себе здоровый рацион, особыми кулинарными навыками обладать вовсе не обязательно. Но есть нюансы.

Нужно ли уметь готовить, чтобы правильно питаться? Ответ вас удивит

Основа хорошего здоровья – это полноценное питание, которое зависит от качества продуктов, их натуральности, соответствия вашим вкусовым потребностям и способа их приготовления. Именно с последним у многих и возникают сложности.

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA Существует мнение, что сбалансированный рацион подразумевает покупку дорогих продуктов, ежедневное приготовление свежих блюд по не самым простым рецептам. Так ли это на самом деле? Каким способам обработки продуктов стоит отдавать предпочтение, если вы хотите оздоровить своё питание? И можно ли посещать рестораны, если вы находитесь в процессе похудения?

Что покупать и из чего готовить

Здоровое питание вовсе не является чем-то дорогим. Такое впечатление сложилось благодаря некоторым блогерам, активно выступающим за употребление выпечки из разных видов муки, добавление в свой рацион семян чиа и свежей голубики с авокадо.

На самом деле, список необходимых продуктов выглядит примерно так:

углеводы: разные виды круп, макароны, ржаной хлеб, фасоль, горох;

белок: нежирное мясо, птица, рыба, молочные продукты;

жиры: яйца, масла, орехи, семечки, жирная морская рыба;

овощи и фрукты: могут быть любыми, главное – разнообразие. Например, сейчас сезон груш, апельсинов, картофеля, перца, кабачков, моркови и капусты.

Надо ли уметь готовить

Чтобы обеспечить себе здоровый рацион, особыми кулинарными навыками обладать вовсе не обязательно. Даже наоборот: чем вы ленивее, тем лучше. Объясняется это просто: чем проще способ обработки продукта, меньше добавленных масел, соусов, зажарок – тем оно здоровее.

Фото: istockphoto.com

Ниже самые простые и рекомендуемые способы приготовления.

Варка. Можно отварить овощи, мясо для салата или приготовить лёгкий суп.

Запекание. Один из самых простых способов, требующих от вас всего нескольких движений: выложить на противень ингредиенты и выставить параметры запекания, после чего вы будете свободны.

Приготовление в пароварке. Такой способ подходит как для овощей, так и для мяса. При приготовлении не используется масло, получается низкокалорийное блюдо, и тратится минимум ваших усилий. Если продукты, приготовленные на пару, кажутся вам пресными, добавляйте в них специи и приправы.

Тушение, приготовление на электрогриле, обжаривание на антипригарной сковороде. Всё это тоже здоровые способы приготовления блюд, которыми овладеть не составляет труда.

Некоторых из перечисленных вариантов будет достаточно, чтобы питаться разнообразно и не утруждать себя сложными рецептами.

Здесь рассказали, с чего начать правильное питание и как полюбить полезные продукты.

Как проводить меньше времени на кухне

Готовить каждый день вовсе не обязательно: ваше питание не потеряет пищевой ценности, если вы будете планировать рацион на несколько дней или даже больше.

Ниже несколько секретов, которые помогут сэкономить время.

Планируйте меню. Чтобы не ходить каждый день в магазин за отсутствующими ингредиентами, спланируйте список блюд на определённый период и купите всё сразу. Задачу упрощает то, что некоторые продукты подходят для приготовления нескольких блюд сразу, а другие, например, крупы или овощные смеси, долго хранятся.

Фото: istockphoto.com

Делайте заготовки. Это поможет ускорить процесс: попробуйте почистить, нарезать и отдельно разложить овощи, которые потом можно добавить в суп или потушить. Хорошим способом будет заморозка котлет и других мясных и рыбных изделий.

Разделывайте и замораживайте мясо. Например, купленную птицу можно разделать и распределить по отдельным пакетам, чтобы потом оставалось только вынуть и быстро обжарить или запечь. Большие куски мяса тоже можно нарезать и разложить таким образом, чтобы всегда была готова одна порция.

Дополняйте готовые блюда. Вы можете приготовить кашу на несколько дней, но каждый раз добавлять в неё разные фрукты, цукаты или орехи, а мясо подавайте с разным гарниром или салатом.

Тем, кому надоел обычный гарнир, предлагаем обратить внимание на эти необычные блюда из гречки.

Не бойтесь покупать замороженные и консервированные продукты. Все замороженные овощные смеси сохраняют свои питательные свойства, а при покупке консервированной продукции обращайте внимание на отсутствие сахара в составе.

Что полезного заказать в ресторане, когда нет времени на готовку

Если вы следите за своим рационом, то это не повод отказываться от походов в ресторан. Конечно, в интересах заведения сделать так, чтобы вкус блюда произвёл на вас особое впечатление, для чего в больших количествах добавляются жирные заправки, соль и другие лишние ингредиенты.

Поэтому при заказе будьте внимательнее.

Отдавайте предпочтение овощным блюдам, мясу или рыбе: они хорошо насытят и станут питательным обедом или ужином.

Если вы выбрали салат, то попросите принести соус отдельно: это существенно снизит калорийность блюда.

Не бойтесь спрашивать. Например, какой размер порции у блюда, как его готовят, добавляют ли масло, можно ли внести изменения, какая у него калорийность.

Если есть возможность, ознакомьтесь с меню ещё до посещения ресторана. Это поможет вам быстро сделать заказ и не отступать от своего плана питания.

Как мы видим, чтобы обеспечить себе качественный рацион, не обязательно проводить каждый день в магазинах, покупая модные сейчас продукты, и ежедневно готовить. Стоит лишь потратить первое время на поиск удобного для себя решения, после чего останется лишь следовать намеченному плану.

В качестве примера предлагаем рассмотреть дневник нутрициолога. Что ест специалист по питанию и здоровому образу жизни на 3300 рублей в неделю, узнаете по ссылке