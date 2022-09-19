5 ежедневных привычек, которые замедляют процессы старения

В уходе за собой важна регулярность — только так будет виден результат.

Залог здоровой и красивой кожи – это ежедневный уход за ней. Выполняйте эти простые действия и наслаждайтесь своим отражением в зеркале долгие годы.

Татьяна Грязнова врач дерматовенеролог-косметолог клиники «Подружки» Рассказывает о привычках, которые помогут сохранить молодость и красоту.

Очищайте кожу

Начинайте и заканчивайте свой день с очищения кожи специальными средствами для умывания. Так вы удалите все загрязнения и подготовите лицо к нанесению средств для ухода.

Протирайте лицо от воды лёгкими движениями, не растирая интенсивно полотенцем, чтобы не травмировать кожу. Если присутствуют высыпания, обычное полотенце лучше заменить на бумажные или на одноразовые салфетки — так снижается риск ухудшения ситуации.

После умывания используйте тоник, который восстановит кислотно-щелочной баланс (pH) кожи и подготовит её к нанесению остального ухода. Тоник можно нанести ватным диском или с помощью предварительно очищенных ладоней похлопывающими движениями.

Делайте массаж

Предварительно стоит нанести увлажняющую сыворотку. Таким образом, эффект от массажа станет более выраженным. Также можно воспользоваться специальными массажёрами для лица (ролик для массажа или скребок гуаша), которые предварительно нужно очистить от загрязнений.

Подробнее о том, как работают эти инструменты, читайте в статье по ссылке.

Плавными движениями, от центра лица к краям, совершайте движения по массажным линиям. Но будьте аккуратны, не стоит чрезмерно надавливать, чтобы не травмировать кожу. Массаж обладает выраженным лимфодренажным эффектом, поддерживают кожу в тонусе и убирают отёчность. После завершения массажа воспользуйтесь увлажняющим кремом, который подходит вашему типу кожи.

Защищайтесь от солнца

В течение дня очень важно не забывать о SPF-защите, так как ультрафиолетовый индекс может быть довольно высоким в любое время года и вне зависимости от погодных условий. Средства с SPF препятствуют разрушению коллагена и гиалуроновой кислоты, продлевая вашу молодость.

Солнцезащитные средства предназначены для использования только в дневное время суток, не стоит наносить их на ночь. Удалять SPF-защиту лучше всего с использованием специального гидрофильного масла, которое сможет полностью очистить лицо.

Увлажняйте кожу

Если влажность воздуха в помещении низкая (особенно это актуально в сезон отопления), можно воспользоваться термальной водой, которая поможет освежиться. Полезным приобретением станет увлажнитель воздуха, оптимальная влажность — прекрасная профилактика преждевременного появления мелких морщин, потому что в таком случае кожа не так стремительно теряет влагу.

Не забывайте увлажнять кожу изнутри: старайтесь пить достаточное количество воды в течение дня, а также включайте в рацион свежие фрукты и овощи, богатые витаминами. Также стоит исключить избыточное потребление сахара и продуктов из категории быстрого питания.

О том, какие ещё продукты негативно влияют на качество кожи, читайте в материале по ссылке.

Гуляйте на свежем воздухе

Регулярно проветривайте помещение, в котором вы находитесь, чтобы поддерживать свежесть и комфортную температуру. По возможности выбирайтесь на прогулку. Даже небольшое путешествие пешком на воздухе благоприятно влияет на здоровье.