3 креативные идеи встретить Новый год не так, как обычно

Праздничное застолье, просмотр новогодних фильмов, салют – классика новогоднего жанра. Предлагаем отойти от традиций и встретить Новый год иначе. Когда ещё, если не в самый волшебный день, попробовать что-то новое? Вот три необычные идеи.

Поймать северное сияние в новогоднюю ночь

Дарья Булачева сооснователь бюро осознанных путешествий и ретритов UMAMI TRAVEL Искателям приключений и поклонникам всего самого-самого рекомендуем встретить Новый год в Заполярье. Во-первых, Мурманск – самый крупный город за Северным полярным кругом. Во-вторых, здесь можно попробовать самые свежие и вкусные морские деликатесы прямиком из самого северного и холодного океана на планете. В-третьих, самых удачливых ждёт успешная охота за уникальным явлением, захватывающим дух – полярным сиянием.

Приятным бонусом станет прогулка по берегу Северного Ледовитого океана, катание на огромных арктических качелях и бесконечно тёплые объятия с озорными хаски. Оказаться на границе трёх государств и сразу в трёх часовых поясах в сказочной атмосфере русской Лапландии – уникальный опыт, который стоит испытать хотя бы раз в жизни.

Встретить Новый год осознанно и экологично

Праздник в домашнем формате тоже может пройти необычно – достаточно привнести несколько новых традиций. Например, можно отказаться от искусственной ёлки, которая разлагается около 200-400 лет. И не покупать живую срубленную на несколько дней, а взять в аренду натуральную, подарив ей после праздников вторую жизнь. Такую ёлочку привезут к вам из питомника, а потом заберут и посадят обратно в грунт, чтобы она дальше росла и поглощала углекислый газ, сдерживая темпы глобального потепления.

Дарья: Отказаться от покупки новой синтетической мишуры, хлопушек с пластиком и неперерабатываемых бенгальских огней тоже будет отличной идеей и реальной заботой об экологии. Хочется необычной атмосферы? Встречайте Новый год при свечах, как в XIX веке – без гаджетов и электричества. Для остроты ощущений откажитесь от алкоголя, а 1 января начните с бодрой тренировки на открытом воздухе – свежесть впечатлений гарантирована!

Фото: istockphoto.com

Приобщиться к традициям других народов

Новый год на Байкале в бурятском стиле – праздник, который обязательно запомнится. Хотя буддийский Новый год, Сагаалган, приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю, ничто не мешает отметить праздник в ночь с 31 декабря на 1 января с соблюдением добрых древних традиций. Один из главных обычаев – особый обряд очищения Гутор для избавления от всех неудач и плохих переживаний за год.

Дарья: Заранее слепите из красного теста фигурку человека, а в завершении праздничного ужина выбросьте её вместе с остатками еды, свечой и монетками на пустыре у дороги. Злые духи получат выкуп и не вернутся в дом в следующем году. После этого в первые январские дни на крыше дома или на дереве неподалеку можно повесить изображение «коня ветра удачи», символизирующего здоровье, счастье и благополучие.

Фото: istockphoto.com

Стоит отдельно сказать и про праздничный стол в лучших бурятских традициях – это наваристая уха из сибирской рыбы, сытная суп-лапша шулэн и знаменитые буузы. Кстати, сейчас уже встаёт первый лёд на Байкале, поэтому праздник можно отметить прямо на озере, устроив застолье под открытым небом.