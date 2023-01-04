Записи иногда дают возможность увидеть то, чего мы никогда бы не заметили.

Как дневник тренировок мотивирует нас и помогает улучшать результаты в спорте

Многие спортсмены ведут дневник тренировок. Зачем? Всё очень просто: для самоконтроля. У очень успешных спортсменов дневники заменяются целым штатом специалистов, которые следят за тренировочным процессом. А тем, кто пока не достиг такого уровня, приходится пользоваться заметками.

И надо сказать, что уровень вашей подготовки не играет в этом вопросе никакой роли. Вне зависимости от опыта любому спортсмену будет полезно вести записи, в которых он будет учитывать все детали тренировок.

Даже очень опытному пауэрлифтеру бывает непросто держать в голове всю необходимую информацию о предстоящих нагрузках, и эту проблему с лёгкостью решает дневник.

Анна Мотина тренер World Class Дневник тренировок – это священное писание для любого спортсмена. У каждой тренировочной программы есть конечная цель, дневник тренировок помогает эту цель достигнуть. Вот, например, сегодня у спортсмена жим ногами, открываем дневник, в прошлые две недели он жал шесть подходов по 6–12 повторений с весом от 80 до 140 кг. В дневнике отмечено, что конечный вес даётся свободно, есть запас сил, значит, сегодня спортсмен будет пробовать увеличивать веса на 5–10 кг. В цикличных видах спорта контролю подлежат расстояние, скорость, время и пульс спортсмена. Эти данные помогают построить грамотную тренировку и подготовиться к марафону или триатлону.

Дневник тренировок: что он в себя включает?

Если хочешь сделать что-то хорошо, предусмотри всё до мелочей. Проконтролируй, пропиши каждую деталь, отработай алгоритм, который приведёт тебя к успеху. Так же и в спорте.

Дневник содержит в себе расписание тренировок на неделю, план отдельно взятой тренировки, рабочие веса, длительность выполнения упражнений, а также самочувствие после выполненных подходов.

Кто-то скажет: да зачем нужно так подробно всё прописывать? Дело в том, что заметки помогают правильно организовать себя, своё время и силы. От вас потребуется лишь записывать все аспекты тренировок, которые перечислены выше. Скучно? Возможно, но игра стоит свеч.

Организованность: кому поможет дневник тренировок?

Самоорганизация – сложная штука, в той или иной степени она есть у каждого, но далеко не всем её хватает. Дневник тренировок – отличное решение этой проблемы.

Он упорядочивает все необходимые данные о занятиях, помогает следить за прогрессом, и это, кстати говоря, очень мотивирует. Ведь в дневнике видны даже самые небольшие достижения.

Любому спортсмену будет приятно видеть свои результаты. Это определённо добавит желания заниматься дальше и добиваться успехов.

Фото: istockphoto.com

Как вести дневник тренировок?

Тут всё индивидуально: можно вести аутентичным путём, то есть записывать всё в тетрадку или блокнот. Но на это вы потратите значительно больше времени, чем если будете вести его на электронных девайсах.

Сейчас существует множество приложений, которые позволяют тщательно отслеживать тренировочный процесс.

Что касается периодичности, лучше вносить записи после каждой тренировки, а иначе смысл дневника пропадает. И помните: чем подробнее будут ваши записи, тем проще будет впоследствии отследить прогресс и сделать тренировки ещё эффективнее.

Дневники ведут не только спортсмены, но и нутрициологи. О том, что ест специалист по питанию, читайте по ссылке