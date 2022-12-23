Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

5 лучших фильмов про детей, которые будут интересны взрослым

5 фильмов про детей, которые стоит посмотреть взрослым
Анна Мурашова
3 фильма о детях
Комментарии
У главных героев точно будет чему поучиться.

«Мы все родом из детства» – эта фраза стала заезженной у психологов, но в ней действительно есть правда. В детстве, когда мы представляем собой «чистый лист» и все ошибки ещё впереди, происходят самые важные события.

Дети абсолютно искренны и открыты миру. Взрослым есть чему у них поучиться. Предлагаем подборку фильмов про детей, которые были бы интересны тем, кто уже давно не ребёнок.

«Чудо»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Джулия Робертс, Оуэн Уилсон, Джейкоб Тремблэ.

Режиссёр: Стивен Чбоски.

Трогательная история про мальчика с необычной внешностью показывает, насколько дети могут быть разными. Они не всегда добры и вежливы друг с другом, особенно когда у кого-то есть особенности.

Август родился с необычным для всех лицом – он перенёс 27 хирургических операций из-за генетической ошибки. Мальчик понимает, что отличается от других и в жизни ему придётся столкнуться с осуждением общества.

Зачем смотреть взрослым?

Вас невероятно удивят сила духа и характер этого ребёнка. Несмотря ни на что, он пытается доказать, что может быть таким же, как все и даже лучше. Фильм отвечает на важный вопрос — что самое важное в человеке: внешность или душа?

«Чудо»

«Чудо»

Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Ловушка для родителей»

Жанр: драма, мелодрама, комедия, приключения.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Линдси Лохан, Наташа Ричардсон, Деннис Куэйд.

Режиссёр: Ненси Майерс.

Всеми известная кинокомедия с Линдси Лохан о двух близняшках, которых родители разделили в детстве. Встретившись случайно в лагере, они не верят тому, что так похожи внешне. Пазлы сходятся, и девочки понимают: они – родные сёстры. Героини задаются целью помирить давно разведённых родителей. Пытаются это сделать всеми правдами и неправдами.

Зачем смотреть взрослым?

Посмотрев этот фильм, вы поймёте – дети иногда могут быть умнее и целеустремлённее взрослых. Помимо комедийной составляющей, фильм говорит о том насколько важно суметь сохранить любовь.

«Ловушка для родителей»

«Ловушка для родителей»

Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Сёстры»

Жанр: драма, криминал.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Горина, Сергей Бодров-младший.

Режиссёр: Сергей Бодров-младший.

Легендарный фильм Сергея Бодрова-младшего, который «взорвал» мир кинематографа ещё в нулевые. В картине показана история двух сестёр, которые предоставлены сами себе в непростое время 90-х.

Зачем смотреть взрослым?

Сталкиваясь с недетскими трудностями, девочки проявляют поразительную смелость и стойкость. Несмотря на все сложности, они держатся вместе, чему стоит поучиться многим. Не каждый взрослый человек на такое способен.

«Сёстры»

«Сёстры»

Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Хорошие дети не плачут»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Ханна Оббек, Нильс Веркойен, Брам Флик.

Режиссёр: Деннис Ботс.

Нидерландский фильм о непростой истории болезни девочки Экки. Она учится в школе, обожает спорт, очень амбициозная и азартная. Но вдруг её самочувствие ухудшается, и у неё обнаруживают рак. Трогательно наблюдать за тем, как одноклассники поддерживают Экки, приносят в больницу подарки и открытки с поддержкой и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Зачем смотреть взрослым?

Этот фильм расскажет вам о том, насколько важно быть отзывчивым и добрым к своим ближним. Ещё один важный момент, которому научит фильм – всё может измениться в диаметрально противоположную сторону. Мальчик, который всегда задирал главную героиню, вдруг начинает переживать и ухаживать за ней больше остальных! Здесь разворачивается история настоящей, истинной и чистой любви.

«Хорошие дети не плачут»

«Хорошие дети не плачут»

Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Карате-пацан»

Жанр: боевик, драма.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Джейден Смит, Джеки Чан.

Режиссёр: Харольд Цварт.

А вы готовы научиться боевым искусствам ради любви? 12-летний Дре Паркер встречает девочку, но из-за национальных предрассудков её отца они не могут быть вместе. Также мальчик вынужден противостоять банде хулиганов, и, чтобы доказать силу своего характера и боевой дух, он находит учителя по кунг-фу.

Зачем смотреть взрослым?

В фильме раскрывается стойкий и целеустремлённый характер юного каратиста. Невероятно мотивационная история, которая показывает, что на пути к своей цели можно преодолеть любые преграды. В любом возрасте.

«Карате-пацан»

«Карате-пацан»

Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

От каждого фильма мы ждём эмоций. Кто, как не дети, могут вызвать всплеск чувств! Эти картины точно не оставят вас равнодушными и ещё раз докажут – дети действительно могут нас многому научить или напомнить о самом главном в жизни.

Подборку фильмов о семейных ценностях ищите по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Чем опасен свиной грипп и как отличить его от обычного? Врач назвала 7 симптомов
Чем опасен свиной грипп и как отличить его от обычного? Врач назвала 7 симптомов
10 признаков настоящего мужчины. Проверь себя по списку
10 признаков настоящего мужчины. Проверь себя по списку
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2022