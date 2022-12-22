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Что подарить на Новый год — 2023 человеку, следящему за своим здоровьем

Топ-7 подарков на Новый год для тех, кто заботится о здоровье
Антонина Завадская Екатерина Салеева
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Что подарить на Новый год — 2023 для здоровья
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Ловите список и советы, которые помогут определиться с выбором.
<a href="https://www.championat.com/authors/5799/1.html">Антонина Завадская</a>
Антонина Завадская
врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА

Увлекающихся спортом и правильным питанием становится всё больше. Людей, которые окунулись в тему ЗОЖ, трудно порадовать банальными фигурками, символами года или вредными сладостями. Если хочется такого человека впечатлить, дарите что-то полезное.

Конечно, сориентироваться в многообразии спортивно-оздоровительных гаджетов непросто. Как не ошибиться? Во-первых, вещь должна быть нужна. Во-вторых, важно её не продублировать. И в том, и в другом случае максимально эффективно сработает простой метод — прямой вопрос. В этом нет ничего страшного.

Человек может мечтать о чём-то, но не решаться на покупку. Возможно, незаменимая для него вещица недавно вышла из строя, и у вас есть отличный шанс по-настоящему угодить. Если такая опция доступна, вам осталось лишь купить конкретную вещь.

Если вы знаете о потребностях примерно, что-то конкретное придётся выбрать на свой вкус, страх и риск. Как не прогадать? Можно тщательно собрать информацию в интернете. Также всегда доступна опция — консультация специалиста в магазине. Не стоит ею пренебрегать.

Какие варианты стоит рассмотреть, если конкретного запроса нет, а угодить хочется?

Фото: istockphoto.com

Массажный коврик

Использование массажного коврика оказывает расслабляющее действие на организм, положительно влияет на нервную систему и снижает уровень стресса. Благодаря игольчатым массажным элементам происходит стимуляция тела, в том числе и различных биологически активных точек организма. Воздействие на эти точки способствует снятию мышечного напряжения и улучшению циркуляции крови.

Занятия на массажном коврике ускоряют обменные процессы, помогают избавиться от головной боли, болей в шее или спине, снимают усталость и улучшают настроение.

Фото: istockphoto.com

Умные весы

Одним из важных показателей для тех, кто пристально следит за своим здоровьем, является вес. Колебания цифр указывают на причину заболевания. Уменьшения являются подтверждением эффективности предпринятых действий, занятий и выбранных программ по снижению веса.

Современные технологии позволяют отследить цифры с точностью до грамма. Умные весы подключаются к смартфону или планшету, и через приложение вы сможете следить за показателями. Данные сохраняются в облаке.

Помимо веса, с помощью умных весов можно отследить процент подкожного жира и мышц, скорость обмена веществ и другие данные. Это позволит составить подходящий вид тренировок.

Фото: istockphoto.com

Ленточный эспандер

Фитнес-резинки — необходимый элемент в занятиях пилатесом, йогой, упражнениях на растяжку. Они помогут увеличить нагрузку при выполнении тренировок на проработку мышц рук, спины, ног. В красивой удобной упаковке станут приятным презентом для любителей спорта.

Вибрационный роликовый валик

Ролик создаёт положительный массажный эффект. Он будет незаменим и для тех, кто профессионально занимается спортом, и для тех, кто только начинает тренировки. Массажный ролик способен устранить напряжение и восстановить «забитые» мышцы. Он имеет разные уровни интенсивности работы.

Фото: istockphoto.com

Фитнес-браслет

Незаменимый прибор для тех, кто всерьёз задумался о здоровье и хочет улучшить качество жизни. Браслет помогает отследить частоту сердечных сокращений, пульс, количество пройденных шагов, вес и другие показатели. Очень полезной в аксессуаре станет функция напоминания о необходимости двигательных движений.

Балансировочный тренажёр

Тренажёр бывает в разных модификациях: механический и электронный с функцией Bluetooth. Подойдёт для тренировок на устойчивость и сохранения баланса. Им можно пользоваться дома, в офисе, на улице. Эта штука увлечёт взрослых и детей. Идеально подходит для развития выносливости и многих групп мышц.

Фото: istockphoto.com

Увлажнитель воздуха

Забота о здоровье – это не только про физические упражнения и приспособления для занятия спортом. Важно заботиться и о помещении, в котором проводишь больше всего времени. Влажность – показатель, который прямым образом влияет на самочувствие и борется с некоторыми дыхательными заболеваниями. Выбирать увлажнитель необходимо тщательно и после консультаций со специалистом.

Нет времени даже на то, чтобы перекусить, а мысли о необходимости выбора подарков вгоняют в тоску? Ловите инструкцию, которая поможет разгрузить предпраздничные дни. Советы ищите здесь.
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