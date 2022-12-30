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Сколько стоят занятия хип-хоп танцами для детей в Красноярске

Сколько стоят занятия хип-хопом для ребёнка? Мама спортсменки считает расходы
Маргарита Иванникова Дарья Кузенская
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Сколько стоит отдать ребёнка на хип-хоп
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Этот танец помогает активным детям направить энергию в нужное русло, уверена Дарья Кузенская.

Самых активных и энергичных детей чаще всего отдают в спортивные секции. Движение помогает юным атлетам раскрываться, развиваться и приобретать навыки коммуникации со сверстниками и взрослыми. Конечно, для родителей самое главное, чтобы ребёнку нравилось то, чем он занимается.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит растить детей-спортсменов. Сегодня с нами поделилась опытом мама девочки-хипхоперши из Красноярска.

<a href="https://www.championat.com/authors/6557/1.html">Дарья Кузенская</a>
Дарья Кузенская
блогер, мама танцовщицы хип-хопа

Василина – спортивная девочка, активная и дерзкая. Но ей тяжело адаптироваться на новом месте, переступить порог в неизвестное. Хип-хоп позволяет активным детям направлять свою энергию в правильное русло, а скромным и застенчивым — раскрепоститься. В хип-хопе больше свободы движения и импровизации, нежели в других современных направлениях. Хип-хоп учит раскованности, дарит уверенность в себе. Это танец свободы.

Тренировочная одежда

Для занятий хип-хопом не нужно покупать специальный инвентарь. Достаточно того, в чём спортсменка будет танцевать.

Одежда в максимальной степени должна быть свободной, даже мешковатой, чтобы не сковывать движения. Сверху обычно надевают майку или футболку. Мы покупаем футболки от 2 тыс. рублей. Низ – это широкие штаны, бриджи или шорты. Также 2 тыс. рублей.

Выбранная одежда может быть на один-два размера больше. Это обеспечит большую свободу движений. Инвентарь обновлять можно по желанию, разных цветов, особенно для юных модниц.

О том, сколько стоит растить дочь-гимнастку, читайте по ссылке.

Обувь

Обувь обязательно должна быть лёгкой, удобной, стильной и красивой. Тяжёлые варианты будут сковывать спортсмена на тренировках. Выбор стоит делать в пользу кед или кроссовок. Мы танцуем в кроссовках. За хорошие для танцев нужно отдать 5 тыс. рублей.

Спортивная сумка

Хоть инвентарь для занятий спортом не громоздкий, спортивная сумка или рюкзак всё же нужны. Стоимость сумки от 2,5 тыс. рублей.

Тренировки

Василина учится в частной школе, абонемент по занятиям танцами входит в общую стоимость обучения. Дочь тренируется четыре раза в неделю по 1,5–2 часа на групповом уроке. Если же рассматривать занятия хип-хопом отдельно, без привязки к школе, в среднем в нашем городе такие тренировки обойдутся в 3–3,5 тыс. в месяц.

Фото: Из личного архива Дарьи Кузенской

Турниры

Василина два года подряд участвовала в танцевальном турнире Федерации Стрит Данс культуры Красноярского края. Входной билет для танцоров стоит 500 рублей, а если и родители захотят посмотреть выступление – 350 рублей.

Первый крупный выездной турнир дочери только предстоит. В январе мы едем выступать в Москву. Стоимость участия для Василины – 1500 рублей. Зрительский билет стоит 800 рублей. Но поскольку мы живём в Красноярске, нужно учитывать ещё и расходы на перелёт и проживание. За билеты туда-обратно и отель мы суммарно заплатили 19 тыс. рублей.

Макияж и причёска

На соревнованиях причёска и макияж по желанию: хвосты, косички, дреды, пучок, распущенные волосы, банданы и повязки. Можно накрасить губы яркой помадой и глаза – тенями. Мы собираемся сами, поэтому дополнительных затрат на причёску и макияж у нас нет.

Костюмы для выступления

В случае с костюмами всё просто – можно приобрести оптимальный вариант в магазине и создать красивый стильный образ самим или же шить на заказ. В нашем случае всё немного проще, чем, например, со спортсменами-бальниками. Но если всё же решаться на то, чтобы шить костюм на заказ, будьте готовы отдать порядка 10 тыс. рублей. За костюм на соревнования в Москве мы отдали такую сумму.

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит растить боксёра. Комментарии мамы ищите по ссылке.
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