3 упражнения с ремнём для растяжки. Снаряд поможет стать гибче без травм

Если ваша пластичность оставляет желать лучшего, не пренебрегайте этим инвентарём.

Растяжка в тренировочном процессе имеет очень большое значение. В первую очередь она необходима для укрепления мышц, и, если её выполнять после тренировки, она даст им дополнительный толчок для роста. Стретчинг способствует росту силовых показателей, улучшает кровообращение. Избавляет от застоев, помогает разогнать кровь, которая прилила к мускулам во время занятий. Также растяжка позволяет улучшить амплитуду движений.

Хорошей гибкостью отличаются не все, и стретчинг для кого-то может быть неприятным занятием. В этом нам отлично поможет специальный ремень. Он даст вам возможность делать упражнения правильно и углублять некоторые позиции без риска травмироваться.

Сегодня мы вместе с фитнес-тренером Татьяной Минжуренко подготовили тренировку с таким оборудованием. Включайте видео, и поехали!

В предыдущем материале ответили на четыре самых важных вопроса о растяжке.