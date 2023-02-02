7 ситуаций, которые важно правильно пережить, иначе может посыпаться здоровье

В жизни может случиться всякое. Увы, к самым тяжёлым моментам мы обычно оказываемся совершенно не готовы…

Трудные жизненные ситуации — это сценарии, при которых нарушается привычная жизнедеятельность человека. Удовлетворять свои главные потребности прежним способом поведения становится невозможно, но игнорирование их может привести к тяжёлым последствиям.

Екатерина Тур врач, специалист по психосоматике, нейропсихолог Любые экстремальные или чрезвычайные ситуации оказывают стрессовое воздействие на человека. К ним относятся разные изменения в жизни. Как приятные, так и негативные. Однако есть определённые кризисы, которые требуют незамедлительных действий. Почему?



Есть тесная связь между человеком и его условиями жизни. Его реакция на эти условия влияет на здоровье — как психическое, так и физическое. Они также тесно взаимосвязаны.

Какие ситуации особенно опасны и как действовать, если они случились?

Фото: istockphoto.com

1. Потеря близких

Когда человек теряет близкого — это очень тяжёлое испытание. Смерть всегда приводит к проживанию горя. Оно образуется, когда происходит понимание, что человек больше не вернётся. С этим трудно смириться.

Это самая болезненная эмоция, которую важно правильно прожить. Сильная душевная боль не может не изменить привычную жизнь.

Как это пережить?

Проживите горе, разрешите себе поплакать.

Не закрывайтесь в себе, общайтесь с другими людьми.

Выделяйте время на себя.

Заботьтесь о себе.

Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам.

Фото: istockphoto.com

2. Расставание

Расставание с близкими и любимыми людьми — это всегда стресс, который достаточно трудно пережить. Особенно если инициатором был другой человек. Восстановление после разрыва требует много сил и времени.

При этом могут обостриться психологические травмы, которые окажут негативное влияние на общее самоощущение.

Как это пережить?

Разрешите себе пострадать.

Не вините себя за случившееся.

Займитесь любимым делом, больше двигайтесь, общайтесь с другими людьми, смените обстановку.

3. Неожиданные проблемы со здоровьем

Один из самых больших страхов большинства людей — страх заболеть. Особенно если это значительно способно изменить привычный образ жизни. Болезнь — это стресс не только для пациента, но и для его близких.

Фото: istockphoto.com

При этом необязательно это могут быть серьёзные заболевания. Малоприятным станут даже проблемы с зубами. Финансово затратно, всегда неожиданно и крайне неприятно. Сюда же относятся острые заболевания и даже обострения хронической патологии.

Когда врач озвучивает диагноз — это шок и отрицание. Однако такая ситуация требует незамедлительного действия.

Как это пережить?

Не держите в себе эмоции, разрешите им быть.

Не вините себя.

Работайте с чувством страха и тревоги. Попробуйте сформулировать, чего именно вы боитесь.

Обратитесь к специалисту, который расскажет, как правильно работать со страхом.

4. Потеря работы/устройство на новое место

Каждый человек боится потерять работу. Особенно неожиданно. Такое изменение перевернёт жизнь человека, ведь это удар по бюджету и по самооценке. Человек чувствует страх перед будущим, злость и апатию. Потеря работы всегда приводит к личностному кризису, с которым важно уметь справляться. Большим стрессом для человека может быть только развод и смерть близких.

Фото: istockphoto.com

Выход на новое место работы — важный этап в жизни. При этом всегда сопровождается стрессом. Всё новое наш мозг воспринимает как опасность.

Как это пережить?

Примите ситуацию.

Дайте себе время на адаптацию.

Разрешите себе погрустить.

Не стоит терять веру в себя.

Не стыдите себя.

Заботьтесь о себе.

Начинайте действовать.

5. Предательство близкого человека

Пережить предательство бывает трудно. Возникает чувство, словно ударили в спину. Оно может иметь любые формы: измена, распространение слухов, кража. Такой поступок не только ведёт к разрыву отношений с предателем, но и к понижению самооценки.

Предательство всегда вызывает сильную эмоциональную реакцию. Человек испытывает боль и стыд.

Фото: istockphoto.com

Как это пережить?

Дайте себе время на принятие ситуации.

Не стоит думать о мести.

Не держите в себе злость.

Не вините себя в случившемся.

Заботьтесь о себе.

Займитесь делом, больше гуляйте, занимайтесь спортом.

6. Грядущий переезд

Смена места жительства всегда сказывается на психике человека. Неважно, будь то новая квартира или другая страна. Он сам по себе доставляет много неудобств, даже когда запланированный. А если возникает внезапно по каким-либо причинам, нужно собраться с мыслями и начать действовать.

Фото: istockphoto.com

Для любого человека переезд — это внутреннее потрясение. Это означает расстаться с прошлым, изучать новое пространство. Это может вызвать как опустошение, так и воодушевление.

Как это пережить?

Составьте план.

Не бойтесь просить о помощи.

Дайте себе время на адаптацию.

Не бойтесь знакомиться с новыми людьми.

Если это переезд в другую страну, то учите язык, посещайте местные мероприятия, праздники.

Изучайте новое место.

Хвалите себя за храбрость.

Замените тревожность из-за неизвестности на жажду приключений.

А нужен ли вам вообще этот переезд? ЗДЕСЬ психолог приводит все «за и против» смены места жительства и помогает понять, когда стоит на него решиться.

Фото: istockphoto.com

7. Ремонт

Так же, как и переезд, событие довольно энергозатратное. Зачастую ремонт бывает внезапный. Это вызывает много эмоций, в большинстве своём негативных. Обостряется страх нехватки денег, что не получится сделать красиво или качественно.

Это всё накладывается на ошибки строительной бригады, задержки сроков, неоправданные ожидания. Как итог — сильный стресс.

Как это пережить?

Учитесь быть гибкими.

Не бойтесь просить помощи.

Давайте себе время на отдых.

Заботьтесь о себе.

Если вас может вывести из равновесия не только глобальный стресс, но и любой пустяк, пора прокачать опцию «мудрость». Как это сделать? Ловите ИНСТРУКЦИЮ.