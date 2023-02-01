Учёные назвали возраст, когда люди спят лучше всего. Мнение врача-невролога

Галина Чудинская врач-невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины Согласно исследованию французских и британских учёных, после 53 лет сон человека улучшается. К 65 годам люди в среднем спят в сутки более семи часов. Так ли это?

С одной стороны, это можно объяснить изменением образа жизни. Мужчины и женщины от 20 до 53 лет, вероятно, хотели бы спать больше семи часов в сутки, но не могут себе этого позволить.

Это самый активный период в жизни любого человека, связанный с получением образования, созданием семьи, воспитанием детей, карьерным ростом. У людей появляется немного больше времени на сон, когда эти главные задачи уже решены.

Фото: istockphoto.com

С другой стороны, известно, что максимальную продолжительность сна имеют дети — восемь-девять часов в сутки. Их мозг перерабатывает огромное количество информации, с которой им раньше не приходилось сталкиваться.

С годами наблюдается плато продолжительности сна в семь-восемь часов. После 65 лет отмечается сокращение ночного отдыха.

Это объясняется многими причинами:

снижением двигательной и интеллектуальной активности (человек меньше устаёт);

эпизодами короткого сна в дневное время (за просмотром телевизора или чтением);

снижением выработки нейромедиаторов головного мозга, которые в том числе отвечают за сон, даже при малейшей нагрузке.

Это значит, что человеку пенсионного возраста необходимо меньшее восстановление. В связи с этим и глубокого сна становится меньше. В свою очередь, молодые люди более активны, много двигаются, получают больше новой информации и больше спят.

Что происходит с организмом, когда сбит режим сна, узнаете здесь

Например, у человека 20-30 лет минимальная граница нормы глубокого сна составляет около 19% и выше. У человека в возрасте 60 лет граница достигает примерно 7,7%.

Это же относится и к количеству пробуждений по ночам: чем старше люди, тем чаще они просыпаются, ведь сон становится более поверхностным и чутким.

Фото: istockphoto.com

Чтобы определить, действительно ли с возрастом сон становится лучше, нужно учитывать уровень тревожности человека, а также яркость и новизну событий, которые происходили с ним в последнее время. Известно, что сновидения связаны с тем, с чем мы сталкиваемся в течение одного-двух последних дней.

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Воспоминания о сновидениях зависят от фазы сна, в которую человек проснулся. Так, яркие сновидения люди видят в фазе быстрого сна. Если человек при этом просыпается, он чётко помнит, что ему приснилось.

Если же он продолжает спать и переходит в фазу медленного сна, то при пробуждении у него нет воспоминаний о сновидениях. Частота пробуждений и глубина ночного отдыха зависят именно от уровня тревожности.