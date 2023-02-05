Почему чтение продлевает жизнь? Мнение учёных, психолога и писателя

Время, проведённое за книгой, для мозга аналогично воздействию физической нагрузки на тело.

Что вы сейчас читаете? На этот вопрос большинство начинают вспоминать хоть что-то из последнего, что держали в руках. Если раньше чтение всегда было почётным хобби, то сейчас многие недооценивают книги. Тем временем такой досуг может даже продлить жизнь. Почему же это полезно?

Что говорят учёные

Учёные из Йельского университета провели масштабную исследовательскую работу, показавшую сильную связь между чтением книг и долголетием. Были изучены данные 3635 человек.

Что почитать, когда грустно? Здесь найдёте 11 книг, которые мгновенно поднимут настроение.

Наблюдение за респондентами в течение 12 лет показало, что у читавших книги до 3,5 часа в неделю вероятность смерти была на 17 процентов ниже, чем у нечитающих.

А у тех, кто занимался чтением более 3,5 часа в неделю, риск смерти был на 23 процента меньше. Длительность жизни тех, кто читал, в среднем на два года больше, чем у нечитающих в принципе.

Другое интересное исследование провели учёные из Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге (США). Участники эксперимента в течение шести месяцев учились по специальной программе, включающей большой объём чтения.

По завершении срока обучения исследователи обнаружили, что объём белого вещества у испытуемых увеличился. Оно обеспечивает взаимосвязь между разными участками нервной системы. Это, в свою очередь, отвечает за координацию всей работы нашего организма.

Лекарство от стресса

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог, специалист по работе с тревогой Чтение — это отличный и здоровый способ эскапизма, побега из реальности, в частности от стресса.

Всем известно, что стресс может перейти в хроническую стадию, если им не уметь управлять. Это, в свою очередь, способно негативно действовать на психику, внутренние органы (психосоматика), привести к сокращению продолжительности жизни по причине заболеваний и/или летальных исходов. Но этого можно избежать, тренируя навык расслабления.

Фото: unsplash.com/@thoughtcatalog

Одним из методов релаксации как раз и является чтение. Сидя под пледом, открывая произведение, мы попадаем в литературный мир, позволяющий отвлечься от стресса и беспокойства.

Времяпрепровождение за интересной книгой расслабляет, снижает частоту сердечных сокращений, мышечное напряжение.

Фото: unsplash.com/@claybanks

Исследование, которое учёные провели в 2009 году на базе Сассексского университета в Великобритании, показало, что с помощью чтения можно снизить уровень стресса до 68 процентов.

В ходе эксперимента также выяснилось, что погружение в фантазийный мир помогает лучше и быстрее успокоиться, чем прослушивание музыкальных композиций и чашка крепкого горячего чая. А всё потому, что вымышленная реальность свободна от стрессовых условий, которые имеются в повседневности.

6 причин, почему чтение продлевает жизнь:

Чтение для мозга аналогично воздействию физической нагрузки на тело. Во время этого процесса мозг активно прокачивается: формируются новые нейронные связи, тем самым повышается их плотность, создаются разные образы (работа воображения, визуализация), тренируются память, внимание и другие когнитивные способности. Времяпрепровождение задействует фонематическое узнавание, способность бегло читать, быстро понимать текст, умение размышлять и обрабатывать информацию. Благодаря такому хобби стимулируются нейрологические мозговые отделы, работающие при получении реального опыта. Если читать каждый день, то можно замедлить снижение уровня работы когнитивных способностей и поддерживать мозг в тонусе, тем самым избежав деменции и болезни Альцгеймера. У начитанных людей критическое мышление развито больше, чем у тех, кто не читает. Именно поэтому читающие используют логику в разных ситуациях, строят свою жизнь, надеясь на себя, не прибегая к магическому мышлению, последствия которого могут быть плачевными.

Стасс Бабицкий журналист, писатель В последние лет 20 издатели убедили писателей, что лучше всего продаются не отдельные романы, а книжные серии. И у нас, и за границей масса удачных примеров в разных жанрах: «Гарри Поттер», «Дозоры», «Песнь льда и пламени», «Каменская», «Фандорин», «Сыщик Мармеладов», «Сумерки» и прочие любовные саги. Как же это связано с долголетием?

Каждая новая книга в таких сериях моментально становится бестселлером, и поэтому авторы не останавливаются, строчат и строчат, а читатели подсаживаются и с нетерпением ждут продолжения приключений полюбившихся героев.

Фото: unsplash.com/@jmuniz

Вот и получается, что если кто-то начал читать серию, то непременно дождётся финальной книги, чтобы узнать развязку. А потом ещё год на форумах будут спорить, почему Бэлла выбрала вампира, а не оборотня, и все ли долги успели заплатить Ланнистеры (правители в цикле романов Джорджа Мартина).

Если вы переживаете, что любимые истории быстро заканчиваются, этих вам точно хватит надолго. По ссылке собрали самые длинные и затягивающие сериалы в истории кино, на просмотр которых понадобится год.

Читатели — народ упрямый, и чем больше книг с продолжениями они читают, тем больше шансов на долголетие.

Не зря с детства нам говорили, что лучший подарок – это книга! Как оказалось, это не только познавательное времяпрепровождение, но и полезное занятие для нашего здоровья и долголетия.

По ссылке назвали книги, которые обязательно нужно прочитать до 30 лет.