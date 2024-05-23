Парад планет: жители России cмогут наблюдать зрелищное космическое событие

Любители звёзд и завораживающих астрономических явлений, приготовьтесь: в начале июня вас ждёт незабываемое событие. Вы сможете увидеть большой парад планет.

3 июня шесть планет Солнечной системы выстроятся в ряд. Это будет большое выравнивание Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна.

Наблюдать за космическим событием смогут жители из разных точек мира. Невооружённым глазом можно будет увидеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Люди с мощным биноклем или телескопом смогут разглядеть также Уран, который будет расположен рядом с Меркурием, и Нептун — он будет находиться около Сатурна.

Небольшие парады планет, когда в ряд выстраиваются три-четыре планеты, происходят довольно часто. Редкими считаются явления, когда выравниваются пять и более планет.

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