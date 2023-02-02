Тату-мастер назвал 3 причины, почему бодибилдер может пожалеть, украсив тело

Если вы растите бицепсы и планируете их художественный апгрейд, то лучше быть в курсе возможных сложностей.

Казалось бы, тело атлета создано для тату… Во-первых, чисто технически — и картинок поместится больше, и поверхность фактурная. Во-вторых, его явно стоит демонстрировать и дополнительные опции просятся сами собой. Но это только на взгляд обывателя. Если верить тату-мастерам, всё не так просто.

Если вы — поклонник атлетизма, активно идёте в этом направлении и возможности украсить свои достижения тоже рассматриваете, то лучше быть в курсе возможных накладок.

Егор Зверев тату-мастер, владелец Tattoo Studio by Egor Zverev Любая татуировка должна подчёркивать красоту тела. Всегда надо брать за основу его динамику и именно под неё подстраивать композицию изображения, выделяя объёмы и формы мышц.



Конечно, тело атлета — это один из самых лучших холстов. Но, здесь есть ряд моментов, которые осложняют и работу мастера, и процесс адаптации клиента, и судьбу творения.



Есть и ещё один момент, способный стать преградой. Порой атлеты сами отказываются от заманчивой опции. Об этом тоже поговорим ниже.

Фото: istockphoto.com

В чём сложности

1. Придётся делать перерыв

Важно помнить, что на период заживления придётся воздержаться от физических нагрузок. Срок — две недели. Это значит, что в тренировочном процессе будет перерыв. Конечно, тату бывают разные. С крошечной надписью проще, но большие эскизы… Для атлетов (особенно профессионалов) выделить такой период на заживление бывает сложно.

Лайфхак: планировать поход к тату-мастеру на период, когда есть перерыв между соревнованиями.

Фото: istockphoto.com

2. Из-за большой мышечной массы будет больнее

Болезненность процедуры — индивидуальный момент. Почему? Зависит от состояния организма, места, размера тату, стиля. Но спортсменам часто тату даются больнее. Причина — организм у них работает на полную, включая нервные окончания. Особенно больно, если накануне сеанса у спортсмена была тяжёлая тренировка.

Лайфхак: перед походом в тату-салон организму лучше дать выспаться и подкрепиться (плотно поесть).

3. Есть риск деформации изображения

Самые популярные места для нанесения татуировок — предплечья, икры, бёдра, плечи. На теле с проработанным рельефом (например, на плече) картинка будет сильно деформироваться. Особенно опасно это для портретов.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак: искать правильные форму и ракурсы.

Например, если это человеческая фигура, то голову лучше расположить на дельте, чтобы она выделялась и была подчёркнута. А вот на месте соединения дельты и бицепса точно не стоит бить. Лицо будет коверкаться даже при маленьком объёме мышц.

Пресс и рёбра — всегда сильно деформируемая часть тела. Особенно при наборе массы.

Чтобы подстраховаться, лучше выбирать абстрактные формы и орнаменты. Особенно хорош для атлетов стиль «органика». Он отлично сочетается с рельефом.

Фото: istockphoto.com

Когда атлеты отказываются

Сегодня тату имеют многие спортсмены. Однако профессиональные бодибилдеры, которые участвуют в соревнованиях, украшают тело изображениями редко. Почему?

Всё просто — за наличие тату снижают баллы. Официально IFBB не запрещает их иметь. Это, скорее, негласное правило. Все об этом знают. Дело в том, что изображения перетягивают внимание на себя и телосложение остаётся незамеченным. Татуировки скрывают естественные контуры и тени мышц.

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