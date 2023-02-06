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Винегрет из запечённых в духовке овощей с сохранением витаминов — пошаговый рецепт

Как приготовить винегрет из запечённых овощей, чтобы сохранить витамины? Пошаговый рецепт
Евгений Мясников
Как приготовить винегрет из запечённых овощей
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Шеф-повар поделился секретами приготовления полезного и оригинального салата.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Винегрет – популярный среди россиян салат. Существует множество вариаций этого блюда, где одни ингредиенты заменяются другими. Я предлагаю приготовить винегрет из запечённых овощей – так сохраняется большая часть витаминов.

Стоит отдать предпочтение свёкле среднего размера, так как крупный овощ является кормовым и не таким насыщенным.

Не менее важно соблюсти пропорции: свёкла и картофель должны выйти примерно одним весом, морковь – на 1/4 меньше, а лук – в два раза. Например, вы готовите винегрет из 1 кг картофеля и 1 кг свёклы, в таком случае моркови вы используете 750 г, а лука – 500 г.

Фото: istockphoto.com

Конечно, строго до грамма высчитывать не нужно, но, примерно соблюдая пропорции, вы получите красивый салат, где гармонично сочетаются все ингредиенты.

Ингредиенты

  • свёкла — 4 шт. среднего размера;
  • картофель —3 шт. среднего размера;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • огурцы солёные —3 шт.;
  • горошек консервированный — 1/2 банки;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло оливковое — 150 мл;
  • тимьян — 15 веточек;
  • чеснок — 7 зубчиков;
  • чёрный перец горошком — горсть.
К винегрету можно приготовить сочные котлеты в духовке. Рецепт ищите здесь.

Приготовление

Шаг 1.

Свёклу, морковь и картофель тщательно вымыть. Каждый корнеплод отдельно завернуть в фольгу, предварительно добавив соль, масло, половинку зубчика чеснока и веточку тимьяна.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Запечь овощи в духовке при 180 градусах: свёклу – 30-40 минут, морковь – 20-30 минут, картофель – 15-20 минут.

Как правильно и вкусно пожарить овощи, узнаете по ссылке.

Шаг 3.

Пока овощи запекаются в духовке, подготовить пряную заправку для салата: оливковое масло нагреть примерно до 80 градусов, добавить в него чёрный перец, свежий тимьян и чеснок, предварительно раздавленный ножом. Дать маслу остыть.

Фото: istockphoto.com

В качестве альтернативы данной заправке можно приготовить соус из свёклы (то есть нарезать все овощи, кроме свёклы). Для этого её нужно пробить в блендере до однородной массы с кокосовым молоком (примерно 100-150 мл).

Шаг 4.

Огурцы нарезать кубиком размером примерно 0,5 см.

Шаг 5.

Фото: istockphoto.com

Запечённые овощи остудить, почистить и нарезать кубиком, добавить к ним огурцы, горошек и заправить соусом.

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