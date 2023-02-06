Как приготовить винегрет из запечённых овощей, чтобы сохранить витамины? Пошаговый рецепт

Винегрет – популярный среди россиян салат. Существует множество вариаций этого блюда, где одни ингредиенты заменяются другими. Я предлагаю приготовить винегрет из запечённых овощей – так сохраняется большая часть витаминов.
Стоит отдать предпочтение свёкле среднего размера, так как крупный овощ является кормовым и не таким насыщенным.
Не менее важно соблюсти пропорции: свёкла и картофель должны выйти примерно одним весом, морковь – на 1/4 меньше, а лук – в два раза. Например, вы готовите винегрет из 1 кг картофеля и 1 кг свёклы, в таком случае моркови вы используете 750 г, а лука – 500 г.
Фото: istockphoto.com
Конечно, строго до грамма высчитывать не нужно, но, примерно соблюдая пропорции, вы получите красивый салат, где гармонично сочетаются все ингредиенты.
Ингредиенты
свёкла — 4 шт. среднего размера;
картофель —3 шт. среднего размера;
морковь — 2 шт.;
лук репчатый — 2 шт.;
огурцы солёные —3 шт.;
горошек консервированный — 1/2 банки;
соль, перец по вкусу;
масло оливковое — 150 мл;
тимьян — 15 веточек;
чеснок — 7 зубчиков;
чёрный перец горошком — горсть.
К винегрету можно приготовить сочные котлеты в духовке. Рецепт ищите здесь.
Приготовление
Шаг 1.
Свёклу, морковь и картофель тщательно вымыть. Каждый корнеплод отдельно завернуть в фольгу, предварительно добавив соль, масло, половинку зубчика чеснока и веточку тимьяна.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Запечь овощи в духовке при 180 градусах: свёклу – 30-40 минут, морковь – 20-30 минут, картофель – 15-20 минут.
Как правильно и вкусно пожарить овощи, узнаете по ссылке.
Шаг 3.
Пока овощи запекаются в духовке, подготовить пряную заправку для салата: оливковое масло нагреть примерно до 80 градусов, добавить в него чёрный перец, свежий тимьян и чеснок, предварительно раздавленный ножом. Дать маслу остыть.
Фото: istockphoto.com
В качестве альтернативы данной заправке можно приготовить соус из свёклы (то есть нарезать все овощи, кроме свёклы). Для этого её нужно пробить в блендере до однородной массы с кокосовым молоком (примерно 100-150 мл).
Шаг 4.
Огурцы нарезать кубиком размером примерно 0,5 см.
Шаг 5.
Фото: istockphoto.com
Запечённые овощи остудить, почистить и нарезать кубиком, добавить к ним огурцы, горошек и заправить соусом.