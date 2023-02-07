Невролог назвал возраст, когда мозг работает лучше всего

Ринат Гимранов невролог, нейрофизиолог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Мозг способен изменяться в течение жизни, поскольку клетки мозга перестраивают свои функции в зависимости от возраста. Какой же период наиболее продуктивной работы человеческого мозга?

За день мы потребляем огромное количество информации, и каждый из нас, приходя домой, ложится в кровать с фразой «мозги кипят». Изо дня в день мы сталкиваемся с новыми задачами, ситуациями, проблемами, которые, очевидно, заставляют серое вещество работать. С нарастающим темпом жизни мы всё ищем способы увеличить продуктивность своего мозга.

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Конечно, волшебной таблетки, как в фильме «Области тьмы», ждать не стоит. Мозг — один из сложнейших органов для изучения и познания всех его функций, а инструкции к его использованию, к сожалению, с рождения не выдают. Но на вопросы, в какой период жизни мы наиболее продуктивны и как поддерживать эффективную работу мозга – нам удалось найти ответы.

Способность к обучению

Максимальная способность к обучению приходится до 20 лет, но это не значит, что потом мозг не может воспринимать, анализировать и запоминать информацию. Если постоянно поддерживать эту функцию, то и познавательность будет сохраняться.

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Дело в том, что нейронные связи не сформированы в детском возрасте. Поэтому мозг ребёнка ещё не анализирует поступающую информацию и откликается на любую информацию извне.

Вначале мозг адаптируется к информационному потоку, учится осмыслять, поэтому он наиболее склонен к изменениям (пластичен). В этом есть и отрицательная черта — мозг ещё не может разделять информацию на позитивную и негативную и воспринимает абсолютно всё.

Здесь перечислили 6 полезных книг о мозге для тех, кто хочет разобраться в себе и изменить жизнь.

У детей прекрасно работает память на образы и числа, а также у них включаются быстрые зрительно-моторные реакции в ответ на внешние раздражители.

Способность к логическому мышлению

После 20-25 лет способность к обучению может снизиться, а на первый план выходит логическое гибкое мышление, а также создание сложных образов, систематизация данных при тренировке этих навыков.

Поскольку нейронные связи уже сформированы, становится возможным накопление жизненного опыта. Важно также поддерживать работу мозга для развития новых нейронных связей: пробовать новые хобби, знакомиться, адаптироваться к новому коллективу при смене работы.

Мозг всё так же пытается сохранить полученную информацию, но её становится всё больше. Его ресурсы не бесконечны. Для предотвращения перегруженности включается замедление некоторых функций. Из-за этого на освоение новых навыков может уйти больше времени.

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Большая часть взрослой жизни состоит из привычек. Выполняя одни и те же действия, мозг не тратит на них много ресурсов, что очень хорошо. Освобождается энергия на решение других проблем. Стоит понимать, что мозг взрослого человека — результат того, что было с ним в детстве и юности: его действий, умений, знаний, опыта.

Также стоит отметить такой процесс, как нейрогенез, у взрослых. Он отвечает за увеличение количества нейронов.

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Нейропластичность важна для процессов обучения и памяти. Это значит, что в любом возрасте возможно повысить продуктивность мозга, изучая новую информацию и обучаясь чему-то новому.

Варианты тренировок для мозга

Избегайте привычек. Наш мозг любит привыкать к определённой системе. Мы запоминаем определённую цепочку действий, сохраняем её в нашей памяти и далее действуем на «автопилоте». Важно периодически менять такие цепочки и выходить из зоны комфорта. Например, проложить новый маршрут по дороге домой или сделать перестановку в доме.

Читайте каждый день. Сколько бы ни было мифов о том, что чтение никак не влияет на развитие мозга – нашему серому веществу необходимо потребление новой информации. Когда вы читаете, мозг концентрируется на абстрактных знаках и символах (так называемые буквы), синтезирует их в мысли и развивает память.

Подробнее о том, почему чтение продлевает жизнь, узнаете по ссылке

Не думайте. Да, как бы странно это ни звучало, но и отдыхать мозгам полезно. Иногда нужно найти 15-20 минут в день, чтобы посидеть в тишине, помедитировать, посмотреть на птичек в парке и не грузить мозг сложными задачами. Главное, не увлекайтесь «недуманьем» — это чревато замедлением реакции.

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Место силы в голове

Наш мозг – один из важнейших органов в организме: он отвечает за эмоции, чувства, реакции, движения, поведение, восприятие и поглощение информации.

Тут рассказали о вредных привычках, которые ухудшают работу мозга.

Уделять время на развитие его продуктивности нужно не только для общего интеллектуального развития, но и для предотвращения многих заболеваний. Поэтому он требует особого внимания каждый день.