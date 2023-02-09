Стилист рассказал, почему носить шерстяные вещи полезно, и собрал трендовые варианты

Как правильно изучать ярлычок с составом ткани? На какие изделия обращать внимание, чтобы попасть в модные тенденции?

Ольга Денега стилист, fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live Чтобы вещь не кололась, но оставалась тёплой и долго служила, содержание шерсти должно быть не менее 70%. Наиболее тёплые варианты: овечья, мериноса, альпаки, а также мохер.



Оставшиеся 30% могут составлять синтетические волокна. Они смягчают ткань и позволяют ей сохранять внешний вид. Лучшие примеси: эластан (позволяет изделию не вытягиваться и не терять форму) и вискоза (делает материал приятнее на ощупь).



Разбираемся, почему же шерсть полезна, и учимся выбирать самые актуальные её воплощения. Для начала разберёмся в технологиях производства. Что там с экологичностью?

Как получают шерсть

Процесс включает несколько этапов. Животных стригут, вычёсывают или выщипывают. Затем всё это тщательно очищается. Для чего? Чтобы можно было легко сформировать пряжу. Дальше её отправляют на фабрику. Здесь из волокон изготавливается сама ткань.

Фото: istockphoto.com

Более редкая технология — валяние. Этот процесс называется фелтингом. Он предполагает, что грубое сырьё треплют, разделяют на волокна, а потом вычёсывают. После этого формируют войлок, валяют его, вымывают и красят. Такая технология применяется при изготовлении пальто и шалей.

В чём польза для здоровья

Шерстяные изделия хорошо пропускают воздух, быстро впитывают и испаряют влагу. Этот материал нейтрализует токсины. Они выходят из организма вместе с потом, а тело остаётся сухим. При соприкосновении с кожей ворсинки оказывают массажный эффект. Это положительно влияет на нервные окончания, улучшается кровообращение.

Фото: istockphoto.com

Особенно ценными качествами обладает животный воск или ланолин, который содержится в овечьей шерсти. Он растворяется при температуре тела и проникает в кожу. Это помогает работе капилляров и воздействует на мышцы, суставы и дыхательную систему.

Это вещество способно нормализовать повышенное давление и снизить болевые ощущения. Благодаря его свойствам быстрее восстанавливаются повреждённые ткани. При переломах, ранах, растяжениях часто рекомендуют носить шерстяную одежду или повязки.

Какие вещи в тренде

Шерстяные свитера уже долгое время не выходят из моды, лишь немного меняя свою форму. Не менее популярны кардиганы с объёмными рукавами. Дизайнеры предоставляют огромный выбор: однотонные, с принтами или аппликациями, удлинённые и укороченные модели.

Фото: istockphoto.com

Трендовое пальто из шерсти — идеальное решение и для зимы, и для грядущей весны. Оно может заменить куртку и вписывается в любой образ.

Актуальны в этом сезоне шерстяные костюмы, в том числе с юбками. Они отлично согревают и удобны в носке. Однотонный базовый цвет позволит выглядеть стильно и комбинировать элементы костюма с другими вещами.

Аксессуары из этого материала тоже сейчас в моде: шапки, балаклавы, шарфы и снуды крупной вязки из шерсти мериноса или альпаки.

Фото: istockphoto.com

Угги, которые из трендовых вещей уже становятся базой, лучше выбирать из натуральной овечьей шерсти. Даже модные грубые ботинки, челси и ботильоны имеют утеплённые варианты с шерстяными или меховыми подкладками. На раннюю весну стоит присмотреть что-то из первой категории. Шерстяная подкладка — это как раз тот уровень утепления, который будет комфортен в марте.

Итак, пройдёмся по списку модных вещей, которые стоит приобрести. Они согреют вас в последний месяц зимы и прекрасно впишутся в весенний гардероб.

Трендовая шерсть:

1. Оверсайз-свитер. С объёмным горлом или V-образным вырезом.

2. Кардиган. Он может быть удлинённым или укороченным. И в том, и в другом случае лучше делать ставку на оверсайз. Объемные рукава — фишка сезона.

Фото: istockphoto.com

3. Пальто. Крой может быть разным — от кокона до прямой английской классики. Актуальны модели длины макси.

4. Костюм. Это может быть комбинация лонгслива и брюк. Также стоит рассмотреть варианты с юбкой.

Фото: istockphoto.com

5. Юбка. Можно выбрать строгий «карандаш» из плотной шерстяной ткани или дерзкую трапецию.

6. Шапка, балаклава, снуд, шарф — в марте без этих акссесуаров не обойтись.

Почему полезно носить валенки и как это делать без риска для модной репутации? Список актуальных моделей ищите ЗДЕСЬ Сейчас их можно купить со скидками. И в феврале успеете поносить, и на следующую зиму вопрос с тёплой обувью будет решён.