И дал рекомендации по сохранению здоровья, чтобы избежать травм в спорте.

Врач назвал 7 продуктов, в которых содержится желатин для связок и суставов

Шапиюлла Абдулаев врач-терапевт в клинике «Чайка», член американского общества клинических диетологов Хотя упражнения помогают укрепить кости и мышцы, они также создают нагрузку на суставы. Будучи терапевтом-диетологом, я рекомендую питаться разнообразно и вкусно. Это нужно не только для тренировочного процесса и активности, но и для восстановления и исцеления.

Важно понимать, что желатин – это набор пептидов и белков, а в желудке он распадается до аминокислот, поэтому организму всё равно, откуда вы получаете органические соединения – из куриной грудки или желатина. В конечном счёте он всасывает не сами продукты, а только необходимые ему вещества, и уже в организме строит необходимый белок, в том числе коллаген.

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На сегодня нет убедительных доказательств того, что желатин (хондроитин, глюкозамин) способствует здоровью суставов спортсменов. Поэтому врач рекомендует соблюдать осознанность в занятиях физической активностью, есть разнообразно и достаточно.

Вот небольшой список продуктов, которые способствуют синтезу желатина внутри организма:

Вишня

Плоды получают свой малиновый цвет от натуральных растительных химических веществ, называемых антоцианами, которые улучшают функции сосудов и здоровье костей.

Исследование, опубликованное в американском журнале International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, показало, что свежая вишня и терпкий вишнёвый сок могут снижать воспаление после интенсивных физических нагрузок и способствуют восстановлению после тренировки.

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Стоит попробовать и другие ярко окрашенные ягоды и фрукты – чернику, ежевику и гранат. Они могут давать аналогичный эффект.

Красный перец

Продукт богат витамином С, который помогает телу вырабатывать коллаген. Один из основных компонентов соединительной ткани, в свою очередь, является частью хрящей, сухожилий и связок, которые смягчают суставы и удерживают их вместе.

Витамин С содержат и многие другие продукты (помидоры, ананасы, картофель), в том числе цитрусовые (например, грейпфруты и апельсины).

Консервированный лосось и другая рыба с костями

В консервированном лососе с костями есть кальций и витамин D, которые помогут сохранить кости и суставы крепкими. Лосось также богат омега-3, которые помогают снижать воспаление.

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Не стоит принимать добавки с вышеперечисленными веществами, они не показали никакой эффективности. Попробуйте другую жирную рыбу, такую как форель или сардины, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты. Кальцием и витамином D также богаты нежирный или обезжиренный простой йогурт и молоко.

Цельные зёрна

Сложные углеводы, например, овсянка, также могут снижать воспаление в тканях. Очищенные зерна, такие как белая мука, имеют противоположный эффект, но это не значит, что нельзя есть белую муку. Можно, но во всём нужен баланс.

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Кроме всевозможных круп, для связок и суставов полезны хлеб и картофель.

Куркума

Является основным продуктом индийской кухни. Куркума богата химическим веществом под названием куркумин.

Исследование учёных из университета Krishna Institute of Medical Sciences в Индии показало, что экстракт куркумина так же эффективен для облегчения болей в коленях, как обезболивающее. Противовоспалительными свойствами также обладают корица и порошок карри.

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Однако должен вас предостеречь от принятия добавок с куркумином, поскольку они могут оказывать негативное влияние на печень.

Все орехи, включая грецкие

Грецкие орехи богаты несколькими питательными веществами, которые противодействуют воспалению, в том числе омега-3 жирными кислотами.

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Ещё стоит попробовать льняное семя и масло канолы. Они содержат омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах.

Капуста

Тёмная листовая зелень богата питательными веществами, которые связаны со здоровьем суставов, в том числе антиоксидантами бета-каротином и витамином С. Капуста является отличным источником кальция, который помогает поддерживать прочность костей.

Фото: istockphoto.com

Другие продукты, которые стоит попробовать: брокколи, китайская капуста и листовая капуста.

Как ещё помочь своим суставам и связкам?

Поддерживайте здоровый вес. Будьте активны. Ежедневно совершайте 15-минутные лёгкие упражнения и прогулки. Посещать для этого фитнес-клуб не нужно. Напротив, чрезмерное увлечение спортом, как правило, наносит организму больший стресс, чем лёгкая активность.

Не подвергайте суставы постоянной нагрузке. При травмах следует восстановиться, пройти курс лечебной физической культуры (ЛФК), ну а потом возвращаться к физической активности.

Регулярно давайте суставам отдых. Прислушивайтесь к своему телу, чтобы знать, когда вам нужно отдохнуть и полежать.

Откажитесь от курения. У тех, кто курит, вероятность потери хряща в два раза выше.

Следите за уровенем витамина D. Воздействие солнечного света на кожу способствует выработке витамина D. Не забывайте о таких продуктах, как жирная рыба, яйца и обогащённые спреды (растительный аналог сливочного масла). Не назначайте самостоятельно себе биодобавки.

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Питайтесь тем, что вам нравится, но в меру. Включайте в рацион разнообразные блюда, не зацикливайтесь на продуктах для «здоровья».

Ни один продукт не является панацеей для поддержания здоровья связок и суставов. Упражнения, хорошо сбалансированное питание и забота о себе — вот что действительно важно.

Для организма важно разнообразие, в том числе в питании. За это он скажет вам спасибо путём улучшения состояния, настроения, здоровья, сил и энергии.

Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу, который подберёт оптимальную терапию.