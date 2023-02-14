Эксперт по нутрициологии назвала 4 микронутриента, которые повышают либидо у мужчин

Проблемы с либидо способны заметно снизить качество жизни. Но изменения, которые происходят, можно остановить и взять под контроль. Разберёмся в том, на что обратить внимание мужчине, чтобы поддержать высокий уровень энергии и драйва.
Снижение эрекции — это деликатная проблема, но всегда можно найти решение, если понимать, в чём причина. И искать ответ лучше, не стесняясь, вместе с врачом-сексологом. Он может направить (если это необходимо) к врачам других специализаций — урологу, психотерапевту, психиатру для дополнительной консультации.
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Важно понимать, что самолечение и бесконтрольный приём различных препаратов для повышения потенции, народные рецепты из интернета или советы «друзей» могут только усугубить ситуацию.
Почему снижается либидо
Психологические факторы
Постоянный стресс, сложности в отношениях с партнёром, конфликты; депрессия, психические расстройства, например, недиагностированные, о которых мужчина может не знать.
Медицинские причины
Это гормональные нарушения, связанные со снижением выработки тестостерона, сбои в работе эндокринной системы и сопутствующие этому заболевания, такие как сахарный диабет, повышенное давление, сосудистые заболевания, неврологические болезни, травмы в области малого таза, травмы полового члена.
Фото: istockphoto.com
Выявив причину, врач предложит комплексную программу терапии. И на первых этапах в неё может входить приём лекарственных препаратов.
Также могут быть включены консультации с психотерапевтом, который поможет выработать и закрепить на практике более продуктивные формы общения с противоположным полом, улучшить коммуникацию, что будет способствовать более гармоничному сексуальному взаимодействию с партнёром.
Что включить в рацион
Для повышения адаптивных возможностей и усиления сексуальной активности важно соблюдать принципы здорового образа жизни:
- минимизировать количество алкоголя и по возможности не курить или снизить количество сигарет;
- включить физическую активность на постоянной основе, это могут быть тренировки в зале, пробежки на свежем воздухе;
- нормализовать сон и высыпаться — не менее восьми часов непрерывного сна в сутки;
- скорректировать рацион питания. Добавить продукты, богатые ценным белком (птица, мясо), медленные углеводы (крупы, мультизерновой хлеб), свежие овощи и зелень (петрушка, укроп, все виды капусты), содержащие антиоксиданты, ценные омега-3 жиры из рыбы (форель, сёмга, печень трески).
Дополнительно стоит включить в меню продукты, содержащие такие микронутриенты, как цинк, магний, L-аргинин, L-карнитин.
Цинк. Жизненно важный микроэлемент для мужского организма. Он необходим для увеличения уровня тестостерона — это основной мужской половой гормон, который отвечает за потенцию, работу половой системы. В продуктах цинк содержится в тыквенных семечках, морепродуктах и орехах.
Фото: istockphoto.com
Магний. Как и цинк, магний помогает стимулировать выработку тестостерона. Кроме этого, он считается главным «антистресс-минералом», помогает улучшить состояние нервной системы, уменьшить проявления тревожности, раздражительности, повышает работоспособность и активность.
Фото: istockphoto.com
Минерал также может помочь при дополнительном приёме на фоне спортивных тренировок — улучшает выносливость и работу мышц. Большое количество магния в натуральном горьком шоколаде, скумбрии и лососе.
L-аргинин. Нередко врачи могут порекомендовать приём этой аминокислоты для улучшения кровообращения в половом члене. Так как одна из её функций — выработка оксида азота, обладающего сосудорасширяющим действием.
Продукты с высоким содержанием L-аргинина — это тыквенные семечки (рекордное количество!), арахис, грецкие орехи, курица, свинина.
L-карнитин. Мощный бустер для того, чтобы зарядить организм мужчины энергией. Максимальное количество L-карнитина в говядине и баранине.
Фото: istockphoto.com
Важно понимать, что половое влечение у всех разное. В этом вопросе нет нормы. И то, что мужчина не испытывает постоянно сильного желания, не означает, что у него «низкое» либидо.
Однако, если отсутствие влечения угнетает, есть проблемы с эрекцией, стоит обратиться к специалисту, устранить проблему и вернуть прежнее высокое качество жизни, энергию и драйв.