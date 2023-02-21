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Почему спортсмены едят брокколи: польза и вред брокколи для организма человека

Чем полезна брокколи для тренирующихся? Рассказывает фитнес-нутрициолог
Надежда Ахметова
Чем полезна брокколи для тренирующихся?
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Овощ может конкурировать с шоколадом.

Для каждого человека, который только начинает свой путь в спортивной карьере или уже давно является профессионалом в своём виде спорта, одним из главных вопросов остаётся питание.

<a href="https://www.championat.com/authors/6751/1.html">Надежда Ахметова</a>
Надежда Ахметова
фитнес-тренер, нутрициолог

Расскажу о пользе уникального овоща — брокколи.

В последние годы лидерами по частоте запросов в глобальной сети являются различные суперфуды. Все ищут продукты, в которых сохранено максимальное количество полезных веществ, витаминов и минералов.

Фото: istockphoto.com

Брокколи – это разновидность цветной капусты. Этот овощ произрастает и в нашей стране, поэтому доступен в любое время года. В овощных отделах супермаркетов вы можете приобрести его как в свежем виде, так и в замороженном. После шоковой заморозки продукт сохраняет все свои полезные свойства.

В предыдущем материале рассказали историю героини, которая покупает замороженные овощи и фрукты вместо свежих.

Брокколи — это суперфуд. Овощ продлевает молодость клеток в организме, его употребление служит одной из мер профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит в себе множество полезных веществ.

В продукте есть фосфор, калий, магний, кальций, цинк, железо, сера, марганец, витамины группы В, а также С, Е и К, провитамин А.

Фото: istockphoto.com

А ещё он содержит серотонин, который влияет на наше настроение. Поэтому, когда вам грустно и рука тянется к шоколадке, купите брокколи.

В чём польза овоща спортсменам?

Конечно же, это малое количество калорий. В 100 г свежего овоща содержится примерно 34 ккал. Брокколи обладает большим количеством клетчатки. Именно она помогает повысить насыщаемость при приёме еды, а также оздоравливает кишечник, запускает в теле механизмы, которые нормализуют вес и обмен веществ в целом.

Фото: istockphoto.com

Ещё брокколи содержит в себе активаторы глиоксалазной системы, которые повышают восстановительные характеристики клеток организма. Если говорить простыми словами, то эти вещества помогут вашим мышцам быстрее восстанавливаться, а значит, и расти.

Как вкусно приготовить брокколи на гарнир? По ссылке найдёте простой пошаговый рецепт.

Конечно, брокколи не является панацеей от различных заболеваний, а употребление этого овоща не даст вам гарантию быстрого снижения количества жировой массы в организме.

Но при регулярном включении овоща в рацион в организм будет поступать достаточное количество полезных веществ, которые благотворно повлияют на состояние вашего здоровья в целом.

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