Как стать фитнес-инструктором с нуля: пошаговая инструкция и список навыков

Профессия фитнес-инструктора сегодня — номер один в соцсетях. Неудивительно, ведь она позволяет не только получать деньги, но и поддерживать здоровый образ жизни. В общем, не работа, а мечта! Давайте разберёмся в том, что нужно для её воплощения.

Николай Иванов тренер, преподаватель кафедры физической культуры и спорта СГУ Требования, которые предъявляются к фитнес-инструктору, предусмотрены профессиональным стандартом по должности «Тренер». Это утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2019 г. №191н. Что же нужно сделать, чтобы им соответствовать?



1. Получить образование

Чтобы стать тренером, важно иметь диплом. Какой? О высшем (вуз) или среднем профессиональном (колледж или техникум) физкультурном образовании. Также оно может быть педагогическим — в области физической культуры и спорта.

Допускается наличие непрофильного образования, но при условии прохождения курсов профессиональной переподготовки. Образовательное учреждение должно иметь лицензию и выдавать диплом государственного образца.

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При устройстве на работу важно иметь два документа: справку об отсутствии судимости и действующую медицинскую книжку.

2. Развить дополнительные навыки

Фитнес-инструктор должен быть «прокачан» не только физически, но и психологически. Ему предстоит взаимодействовать с людьми, влиять на их ментальное здоровье. Соответствующее дополнительное образование будет весьма кстати. Без умения выстраивать коммуникации с клиентом результатов не будет.

Фото: istockphoto.com

Также важно знать анатомию и физиологию человека. Уметь правильно оценить возможности человека, который пришёл заниматься. Верно распределить нагрузку при наличии травм. Ещё один важный навык — планирование тренировок.

Алиса Неверова основатель собственного онлайн-клуба здорового фитнеса Алисы Неверовой, фитнес-инструктор Успешность фитнес-инструктора зависит от результатов его подопечных. Если тренер добивается со своим клиентом желаемых целей, то он точно останется с ним надолго. Ведь это говорит о его базе знаний. Допустим, что вы уже получили образование. Что делаем дальше?

3. Искать клиентов и набираться опыта

Даже если у вас есть несколько дипломов и сертификатов, этого мало. Одной только теории недостаточно. Важно начать применять знания. Как? Для начала — не бояться.

Фото: istockphoto.com

Можно начать с организации мастер-классов или тренировок онлайн. На первых парах круг будет узким — близкие люди и их знакомые. Дальше он станет расширяться. Другой вариант — пойти в офлайн.

Устройтесь на работу в фитнес-клуб или тренажёрный зал. Возможно, сначала будете проводить простые вводные инструктажи или следить за оборудованием. Главное — вы уже окажетесь в этой среде.

Методы реально совместить. В любом случае первых клиентов придётся искать. Как это делать? Вариантов много. Обратитесь в социальные сети. Расскажите о новом этапе жизни своим подписчикам, запустите рекламу. Ставьте хештеги: #нужентренер, #ищутренера, #порекомендуйтетренера. Можете нанять SMM-специалиста. Создайте профиль на Яндекс.Районе, Яндекс.Услугах. Укажите отметки в 2Gis, Google Maps и Яндекс.Картах.

Фото: istockphoto.com

4. Повышать квалификацию

Важно следить за разными конференциями в нише фитнеса. Постоянно смотреть семинары в этой области. Необходимо обучаться, развиваться, проходить новые обучения и делиться своим опытом.

Перенимайте техники и совершенствуйтесь. Освежайте свои знания каждые три-шесть месяцев. Повышения квалификации можно искать в социальных сетях, поисковых системах. Знакомьтесь с коллегами, расширяйте фитнес-окружение. Именно так эффективнее всего приобретаются новые знания.

Фото: istockphoto.com

5. Иметь подтянутое тело

Фитнес-инструктор должен быть в хорошей форме. Обрюзгший человек едва ли сможет внушить доверие клиенту, который пришёл избавиться от аналогичной проблемы. Если вы не следите за собой, не заботитесь о своём теле, неправильно питаетесь, то что можете дать подопечному?

Как понять, что инструктор — не профессионал? Список признаков ищите ЗДЕСЬ.