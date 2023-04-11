Слова могут обмануть. Язык тела расскажет всё. Главное — научиться его понимать. Разбираемся в нюансах вместе с экспертами.

Как по мимике и жестам считать эмоции человека и его отношение к вам? Инструкция психолога

Согласитесь, было бы здорово при знакомстве с новым человеком сразу же понимать, кто перед вами? А от опции, позволяющей считать настроение второй половинки или начальника, отказались бы? На самом деле всё это возможно и не так сложно. Язык мимики и жестов доступен и понятен каждому.

Что такое физиогномика?

Алексей Шестаков психолог-гипнотерапевт Физиогномика – это техника, определяющая темперамент и характер человека, исходя из анализа его внешнего вида и мимики лица. Чаще всего предметом изучения являются внешний облик, жесты, позы, телосложение и осанка. Как всё это работает и всегда ли выводам можно верить?



В настоящий момент физиогномика не является научной дисциплиной. Почему? Работы экспертов говорят о том, что черты характера не могут отражаться на внешности человека. Однако есть исключения. Речь про стигмы или, как сейчас, принято выражаться — малые аномалии развития (МАР). Они могут указывать на наличие психических расстройств. Например, синдром Дауна и шизофрения.

Итак, определить черты характера человека по жестам и мимике, не имея опыта взаимодействия с ним, практически невозможно. Об этом говорит и научный консультант сериала «Обмани меня», американский психолог Пол Экман. Эксперт утверждает, что для понимания эмоциональных проявлений (в частности — их искренности) нужно какое-то время понаблюдать за человеком. Это позволит отследить привычные для него паттерны (стереотипные способы) поведения.

Фото: istockphoto.com

Однако, несмотря на то что с научной точки зрения этому нет подтверждения, физиогномика всё равно активно используется в практике. Не только сегодня. К ней прибегали на протяжении многих веков.

Впервые этот термин употребил Гиппократ. Уже в 460 году до н. э. шли поиски связи между внешним обликом человека и его характером. В XX веке Чарльз Дарвин написал известную работу «Выражение эмоций у людей и у животных». В ней были собраны исследования «языка мимики и жестов». Именно на них основаны современные трактовки. Сегодня зарегистрировано около 1000 невербальных знаков и сигналов.

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Теория и практика физиогномики

Елена Сидорова клинический психолог, перинатальный психолог, сенсорный терапевт, арт-терапевт Невзирая на невероятно развитый мозг, фантастические технологии и ежедневные прорывы в науке, все мы по сути своей остаёмся просто животными. Наше тело продолжает функционировать на том же уровне, как и тело приматов. Именно оно посылает значительно больше информации, чем привычная нам речь.





Фото: istockphoto.com

Более 55% информации о собеседнике мы получаем через его движения, позы, внешний вид, мимику и жесты. То есть — через невербальные сигналы. Около 38% — посредством голоса, его тембра, интонации и громкости. Лишь 7-8% — через сами слова.

Почему это происходит? Наш «древний» рептильный мозг на уровне инстинктов заточен на то, чтобы распознавать опасность по мельчайшим деталям. Когда-то это спасало жизнь нашим предкам. «Навык» хранится в нашей памяти до сих пор.

Характерные жесты, привычные позы и заученное положение тела — всё это формируется у нас с самого детства. Контролировать такое значительно сложнее, чем речь или интонацию. Вот почему, обращая внимание на эти моменты, вы сможете узнать о собеседнике больше, чем он готов рассказать.

Фото: istockphoto.com

Язык тела

Если с раннего возраста вы находились в небезопасной среде, постоянно чувствовали страх, то, скорее всего, ваша голова вжата в плечи. Они напряжены и приподняты. Глаза с трудом поднимаются от пола.

Привычка сдерживать эмоции, подавлять злость и молчать, когда очень хочется защитить себя, будет выражаться в скованной челюсти, сжатых кулаках и напряжённой шее.

Распространено мнение, что уверенный человек имеет твёрдую походку. Он поддерживает зрительный контакт, его тело собрано, спина прямая. Ему чужды суета и взбудораженность. Движения такого человека более целенаправленные, слова громкие и внятные. Однако тут могут быть нюансы…

Фото: istockphoto.com

Что если эти внешние проявления — выученная роль, маска? В таком случае истина будет видна в мелочах. Каких же? «Твёрдо шагающий» человек не так уж силён и уверен, если вы замечаете за ним склонность теребить волосы и одежду. Также показательными могут быть подёргивания ногой.

Итак, важно понимать, что исключительно по внешности и движениям делать окончательные выводы о характере человека нельзя.

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Язык мимики

Счастье и радость проявляются через расслабленное и спокойное лицо. При этом глаза имеют лёгкий прищур, образуя маленькие морщинки в виде лучиков. А вот улыбка может быть как еле заметной, так и максимально открытой.

Фото: istockphoto.com

Если ваш собеседник грустит, его движения становятся более замедленными. Взгляд потухший, человек будто смотрит в пустоту. Брови могут быть приподняты, а на лбу проступать морщинки от погружения в раздумья.

Страх нам знаком с самого детства. Человек бледнеет, рот приоткрывается, взгляд становится напряжённым и сосредоточенным. Его зрачки расширяются. Он либо застывает на месте, либо начинает совершать хаотичные движения. Так заложено природой — убегай и спасайся или замри.

Тревога может проявляться в беспокойном взгляде, суетливых движениях, дрожи в голосе и теле, напряжённости и постоянно подступающих слезах.

Фото: istockphoto.com

Человек, который чувствует интерес к другому и готов открыться, чаще наклоняет голову и тело в сторону собеседника. Он смотрит в глаза, может покачивать головой в знак согласия. Влюблённые прикасаются к объекту своего обожания и стараются приблизиться. А ещё — своим телом пытаются «дополнить» позу партнёра, тем самым как будто концентрируя внимание внутри пары.

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Язык жестов

Жесты рук, пожалуй, самые популярные. Почему? Через эти движения можно передать множество чувств и эмоций. Открытые ладони будут символизировать доверие. Здесь нет угроз и давления. Руки, которые человек держит вдоль тела, говорят о пассивности и безволии. Заложенные за спину укажут на наличие сомнений, робости и застенчивости.

Фото: istockphoto.com

Что значит, когда человек прячет руки в карманы? Это попытка скрыть неуверенность в себе. О ней же говорят почёсывания пальцем мочки уха, шеи или носа. Сжатые в кулак будут означать, что собеседнику трудно сдерживать степень его внутреннего возбуждения и агрессии.

Потирание ладоней указывает на наличие положительных эмоций, чаще всего на удовлетворённость. Руки, скрещённые на груди, — не всегда жест «закрытости». Также это может означать то, что человек «отключился» от разговора. Если собеседник подпирает щёку кулаком, при этом указательный палец упирается в висок, это говорит, что вас оценивают. Жесты ухаживания и любви: демонстрация запястий.

Фото: istockphoto.com

О чём говорит походка?

Для неуверенного, замкнутого человека характерно прятать руки в карманы или прижимать их к телу. Часто такие люди носят что-то в руках, чтобы отгородиться от всего мира. Сильные, мощные, уверенные шаги укажут на натуру напористую и решительную.

Чрезмерно запрокинутая голова, негнущийся торс, надменность во взгляде — признаки человека, который любит играть на публику и привлекать к себе внимание. А вот ноги, шаркающие по земле или ступающие еле слышно, опущенные вниз голова и плечи явно намекают на страх проявляться. Это признаки неуверенности в себе.

Немного тренировки, внимательности – и вы начнёте замечать больше, чем раньше. Прислушивайтесь к себе и своим ощущениям. Ваше тело не врёт вам. Просто научитесь слышать его сигналы и импульсы других людей. Для более глубокого понимания этой темы стоит почитать книгу Игоря Кузнецова и Александра Масалова «Язык жестов».

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