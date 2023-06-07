Чтобы сбросить лишнее легко: 20 смешных и вдохновляющих цитат про похудение

Ведёрко с мороженым, поглощение которого Бриджит Джонс сопровождала рассуждениями о жизни и самобичеванием. Аппетитные розовые пончики, поедание которых Гомер Симпсон предпочитал ничем подобным не сопровождать. Эти и другие киношные гастродетали врезались в нашу память и стали культовыми. Разумеется, не менее запоминающимися оказались и фразы героев.
Здесь и цитаты, помогающие снять гастрономическое напряжение и перестать относиться к теме еды слишком серьёзно (Гомер Симпсон). И мотивирующие слова для тех, кто никак не может встать на путь похудения (Бриджит Джонс).
Расслабиться и взглянуть на всё с юмором — это то, что не повредит в любом случае. Принятие себя и хорошее настроение — состояния, которые помогут наладить гармоничные отношения с едой.
Вспоминаем любимые эпизоды фильмов, героев и смеёмся вместе с ними.
Фото: Кадр из сериала «Клава, давай!»
— Поверь, я знаю этих людей. Они не моргнув вырвут твоё сердце и скормят волкам!
— Может, это поможет мне похудеть? Я на всё готова. Ну, конечно, кроме диет и физических нагрузок.
Сериал «Клава, давай!», 2002–2009 годы
Если решила худеть — худей не к лету, а для себя!
Фильм «Я худею», 2018 год
Я поняла — секрет похудения состоит в том, чтобы не взвешиваться.
Фильм «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Моя диета состоит из двух пунктов: первый — не ешь; второй — повтори первый.
Фильм «Разве не вкусно?», 2013 год
Не беги от своей проблемы. Хотя, если бы ты бегала, то и проблем не было бы.
Фильм «Я худею», 2018 год
Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Диета простая: ешь, что хочешь, но только минуту в день.
Мультсериал «Симпсоны», с 1989 года
— Позвольте предложить вам маленький кусочек ростбифа.
— Спасибо, но кусочек можно и побольше.
Фильм «Здравствуйте, я ваша тётя», 1975 год
— Хочешь позавтракать?
— Завтракать? Уже 10 вечера!
— Ну и что? Блинчики можно жарить в любое время.
Фильм «Дневник памяти», 2004 год
Если есть сладкое и при этом шевелить мозгами, то не поправишься!
Мультсериал «Тетрадь смерти», 2003–2006 годы
Фото: Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»
Джо никогда не делится едой!
Сериал «Друзья», 1994–2004 годы
Исследования показали, что счастье проистекает не от любви, здоровья или денег, а от стремления к достижению цели. А что есть диета, если не такое стремление?
Фильм «Дневник Бриджит Джонс», 2001
Фото: Кадр из мультфильма «Рататуй»
Мы — то, что мы едим.
Мультфильм «Рататуй», 2007 год
Самые лучшие рецепты — те, что вы создаёте сами.
Фильм «Вкус жизни», 2007 год
Фото: Кадр из фильма «Вкус жизни»
Вы знаете, что шоколад способствует выработке эндорфинов? Он создаёт ощущение влюблённости. Хи.
Фильм «Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год
Может быть, и я использую еду ради чувства комфорта. Зато шоколадный торт ни разу меня ни в чём не обвинил.
Фильм «Дарья», 2020 год
Приготовление пищи можно сравнить с музыкой. Разные элементы соединяются, чтобы создать симфонию. Вот только пятая симфония Бетховена не испортится завтра.
Сериал «Доктор Хаус», 2004–2012 годы
Фото: Кадр из сериала «Доктор Хаус»
Если ты себя не любишь, то почему другие должны это делать?
Фильм «Я худею», 2018 год
Не выступай против начальства и тех, кто готовит еду. Иначе в обоих случаях будешь есть непотребства.
Сериал «Клиника», 2001–2010 годы
Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001–2010
— Что с тобой?
— Я несчастна.
— Пойди поешь что-нибудь.
Сериал «Дневники вампира» 2009–2017 годы
Жаль, не существует поваренной книги жизни. А в ней — рецепты, как стоит поступать.
Фильм «Вкус жизни», 2021 год
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