Ко всему нужно относиться с юмором. Даже к процессу снижения веса, ведь психологи уверены — пока не снимешь стресс, результата не будет!

Чтобы сбросить лишнее легко: 20 смешных и вдохновляющих цитат про похудение

Ведёрко с мороженым, поглощение которого Бриджит Джонс сопровождала рассуждениями о жизни и самобичеванием. Аппетитные розовые пончики, поедание которых Гомер Симпсон предпочитал ничем подобным не сопровождать. Эти и другие киношные гастродетали врезались в нашу память и стали культовыми. Разумеется, не менее запоминающимися оказались и фразы героев.

Здесь и цитаты, помогающие снять гастрономическое напряжение и перестать относиться к теме еды слишком серьёзно (Гомер Симпсон). И мотивирующие слова для тех, кто никак не может встать на путь похудения (Бриджит Джонс).

Расслабиться и взглянуть на всё с юмором — это то, что не повредит в любом случае. Принятие себя и хорошее настроение — состояния, которые помогут наладить гармоничные отношения с едой.

Вспоминаем любимые эпизоды фильмов, героев и смеёмся вместе с ними.

Фото: Кадр из сериала «Клава, давай!»

— Поверь, я знаю этих людей. Они не моргнув вырвут твоё сердце и скормят волкам!

— Может, это поможет мне похудеть? Я на всё готова. Ну, конечно, кроме диет и физических нагрузок.

Сериал «Клава, давай!», 2002–2009 годы

Если решила худеть — худей не к лету, а для себя!

Фильм «Я худею», 2018 год

Я поняла — секрет похудения состоит в том, чтобы не взвешиваться.

Фильм «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год

Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Моя диета состоит из двух пунктов: первый — не ешь; второй — повтори первый.

Фильм «Разве не вкусно?», 2013 год

Не беги от своей проблемы. Хотя, если бы ты бегала, то и проблем не было бы.

Фильм «Я худею», 2018 год

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Диета простая: ешь, что хочешь, но только минуту в день.

Мультсериал «Симпсоны», с 1989 года

— Позвольте предложить вам маленький кусочек ростбифа.

— Спасибо, но кусочек можно и побольше.

Фильм «Здравствуйте, я ваша тётя», 1975 год

— Хочешь позавтракать?

— Завтракать? Уже 10 вечера!

— Ну и что? Блинчики можно жарить в любое время.

Фильм «Дневник памяти», 2004 год

Если есть сладкое и при этом шевелить мозгами, то не поправишься!

Мультсериал «Тетрадь смерти», 2003–2006 годы

Фото: Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»

Джо никогда не делится едой!

Сериал «Друзья», 1994–2004 годы

Исследования показали, что счастье проистекает не от любви, здоровья или денег, а от стремления к достижению цели. А что есть диета, если не такое стремление?

Фильм «Дневник Бриджит Джонс», 2001

Фото: Кадр из мультфильма «Рататуй»

Мы — то, что мы едим.

Мультфильм «Рататуй», 2007 год

Самые лучшие рецепты — те, что вы создаёте сами.

Фильм «Вкус жизни», 2007 год

Фото: Кадр из фильма «Вкус жизни»

Вы знаете, что шоколад способствует выработке эндорфинов? Он создаёт ощущение влюблённости. Хи.

Фильм «Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год

Может быть, и я использую еду ради чувства комфорта. Зато шоколадный торт ни разу меня ни в чём не обвинил.

Фильм «Дарья», 2020 год

Приготовление пищи можно сравнить с музыкой. Разные элементы соединяются, чтобы создать симфонию. Вот только пятая симфония Бетховена не испортится завтра.

Сериал «Доктор Хаус», 2004–2012 годы

Фото: Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Если ты себя не любишь, то почему другие должны это делать?

Фильм «Я худею», 2018 год

Не выступай против начальства и тех, кто готовит еду. Иначе в обоих случаях будешь есть непотребства.

Сериал «Клиника», 2001–2010 годы

Фото: Кадр из сериала «Клиника», 2001–2010

— Что с тобой?

— Я несчастна.

— Пойди поешь что-нибудь.

Сериал «Дневники вампира» 2009–2017 годы

Жаль, не существует поваренной книги жизни. А в ней — рецепты, как стоит поступать.

Фильм «Вкус жизни», 2021 год