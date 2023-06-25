Что почитать в самолёте? 8 интересных книг для долгого путешествия

Для любителей узнать что-то полезное и для тех, кому нравится погружаться в истории.

Важное условие отличного отпуска — правильно подобранные книжные спутники. Рассказываем о книгах, которые сделают любое, даже самое долгое путешествие, интересным и необременительным.

Кай Берд, Мартин Шервин, «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея»

Два исследователя, Кай Берд и Мартин Шервин, получили Пулитцеровскую премию за свою книгу, посвящённую биографии Роберта Оппенгеймера — выдающегося американского физика, руководителя Манхэттенского проекта, участники которого создали атомную бомбу.

Жизнь учёного была полна неожиданных поворотов и драматических событий. Создав самое смертоносное оружие в истории человечества, Оппенгеймер быстро осознал всю его опасность и до конца жизни выступал против создания водородной бомбы и за международный контроль над распространением ядерной энергии. Книга выходит в кинообложке накануне премьеры фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, которая состоится этим летом.

«Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея» Фото: Эксмо-АСТ

Тома Пикетти, «Краткая история равенства»

Экономист с мировым именем Тома Пикетти в своей работе исследует вопросы неравенства в человеческом обществе: рассказывает, как менялось понятие социальной справедливости на протяжении веков, почему те или иные группы подвергались гонениям и притеснениям.

Несмотря на непростую тематику, это одна из самых оптимистичных книг об истории человечества, ведь автор показывает, что с каждым столетием люди приближаются к более справедливому распределению доходов и активов, сокращению расового и гендерного неравенства и более широкому доступу к здравоохранению, образованию и гражданским правам.

«Краткая история равенства» Фото: Эксмо-АСТ

Ален Дамазио, «Орда встречного ветра»

Дамазио написал одну из самых главных научно-фантастических книг в современной французской литературе, её отметили критики и с восторгом приняли читатели.

Мир, который описывает автор, страдает от катастрофических ураганов. Считается, что есть место, где зарождается смертоносный ветер, обладающий непостижимым разумом. На поиски этой точки отправляется орда — отряд из исследователей, воинов, лекарей. Их цель — остановить ветер, который уничтожает всё живое. Но шансов добраться живыми до заветной цели у них почти нет.

«Орда встречного ветра» Фото: Эксмо-АСТ

Георгий Владимов, «Три минуты молчания»

Роман, который стал основой сценария фильма Бориса Хлебникова «Снегирь», был написан Георгием Владимовым ещё в далёком 1969 году, после того как он матросом пересёк три океана на рыболовецком судне.

История, описанная в романе, посвящена противостоянию человека природе, другим людям и самому себе. Книга никого не оставит равнодушным и найдёт отклик у каждого. Пока за бортом судна бушует шторм, герои этой истории ищут ответы на главные вопросы в своей жизни.

«Три минуты молчания» Фото: Эксмо-АСТ

Андрей Подшибякин, «Последний день лета»

Роман Андрея Подшибякина — это и истерн о 90-х годах прошлого века, и триллер в духе Стивена Кинга, и щемяще грустная история взросления, последнего лета детства.

Четверо подростков заняты своими делами, кто-то пытается отстоять правду перед строгой учительницей, кто-то влюблён… Но именно им суждено провести в родной Ростов древнее зло, которое притаилось глубоко под землёй, под курганами. Права на экранизацию уже выкуплены, вскоре нас ждёт сериал, а пока нужно успеть прочитать изначальную историю.

«Последний день лета» Фото: Эксмо-АСТ

Джон Гришэм, «Парни из Билокси»

Каждая книга Джона Гришэма, автора бестселлеров «Пора убивать», «Фирма» и «Клиент», обречена на успех, не стала исключением и новинка. Этот юридический триллер уже называют самым захватывающим романом Гришэма.

Две влиятельные семьи из города Билокси много лет назад вступили на тропу войны. Одна из них возглавляет преступный синдикат, другая защищает закон. Новое поколение двух кланов настроено решительно — в этом городке должен остаться главным кто-то один. Отличная книга для поклонников творчества Гришэма и детективных сюжетов.

«Парни из Билокси» Фото: Эксмо-АСТ

Клим Шипенко, «Мастер игры: рабочие техники для актёров и режиссёров»

Режиссёр ярких кинохитов последних лет, фильмов «Текст», «Холоп» и «Вызов», Клим Шипенко в своей книге делится секретами актёрских техник и приёмов знаменитых мастеров кино. Автор изучал актёрское мастерство у голливудского гуру Сало Дано, успешно работает в кино. Ему есть о чём рассказать тому, кто мечтает о творческой карьере или просто хочет погрузиться в магию, которая происходит перед камерой.

К каждой главе Клим Шипенко составил список фильмов, которые он настоятельно рекомендует посмотреть, чтобы проникнуться темой. Автор рассказывает, как работать с текстом, управлять съёмочным процессом, реагировать на критику и справляться с выгоранием — обо всём ярко и интересно.

«Мастер игры: рабочие техники для актёров и режиссёров» Фото: Эксмо-АСТ

Кирилл Привалов, «Криминология: история самых известных преступлений»

Писатель, журналист, автор бестселлера «Яды. Полная история» в своей новой работе описывает самых известных преступников в истории человечества, а также в мифологии и религии. Каин, убивший Авеля. Господарь Влад Дракула. Анархист Мишка-Япончик. Парочка Бонни и Клайд. Мафиози, серийные убийцы, грабители…

Кирилл Привалов представляет яркую галерею портретов отъявленных злодеев и описывает их жизнь, а также истории расследований их преступлений с участием талантливых сыщиков. Эта книга ещё и о противостоянии добра и зла, преступников и тех, кто стоит на стороне закона и справедливости.

«Криминология: история самых известных преступлений» Фото: Эксмо-АСТ