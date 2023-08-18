Что такое критическое мышление и как его развить: советы психолога и 4 упражнения

Анастасия Корнеева психолог онлайн-платформы Грань.РФ «Такой ключевой навык, как умение объективно видеть ситуацию, помогает нам принимать обоснованные решения и разбираться в информации, с которой мы сталкиваемся каждый день в большом количестве. Развитие критического мышления требует практики и упражнений. На это может уйти не один день. Однако результат будет полезен во многих сферах жизни: от работы до личных отношений».

Что такое критическое мышление?

Критическое мышление – это способность анализировать информацию, оценивать её достоверность и принимать взвешенные решения. Это важный навык, который помогает нам рассуждать логически, оценивать аргументы и искать взаимосвязи между фактами.

Если по-простому, то критическое мышление – умение человека спросить себя: «А я точно объективен сейчас? Может быть, я ошибаюсь? Почему я так решил?». Критика себя самого – это мастерство всякий раз ставить под сомнение свою убеждённость, допуская мысль о возможной ошибке, и готовность столкнуться с противоположной картиной мира.

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Получается, что речь про процесс активного, осознанного и систематического анализа информации. Он включает в себя умение задавать вопросы, сомневаться, разбираться в доказательствах, оценивать идеи и делать обоснованные выводы. Этот навык помогает нам различать объективные факты и субъективные мнения, отличать обоснованные аргументы от бессмысленных эмоциональных заявлений и противостоять манипуляциям.

Зачем нужно критическое мышление?

Данный навык важен, когда приходится сталкиваться с потенциально искажённой информацией. Если есть вероятность, что вам могут соврать или источник нельзя считать надёжным. Например, без критического мышления невозможно работать следователем, судьёй, врачом, предпринимателем.

В целом эта опция полезна для любого человека, ведь именно она позволяет вовремя уловить манипуляцию и не попасться в руки мошенников, заподозрить неладное в прочитанной новости, сохранять здравый рассудок и действовать рационально в стрессовой ситуации.

Чем лучше развит этот навык, тем чётче мы видим реальность. Да, для человека стопроцентная объективность, пожалуй, недоступна. Он видит мир сквозь собственное восприятие, а значит — всё всегда немного искаженно. Но, если стараться мыслить критически, то наша внутренняя картина мира максимально приближается к действительности.

На сегодняшний день критическое мышление — это то, что необходимо нам как никогда. Мы живём в эпоху невероятного количества информации вокруг: огромные базы данных, просторы интернета, бесчисленное количество мнений. Доступ ко всему этому никак не ограничен и не регулируется.

Фильтровать такие объёмы информации, проверять их на достоверность, а авторов – на честность и объективность, увы, невозможно. И бремя ответственности за решение «верю/не верю» ложится на самого читателя или слушателя.

Гарантии правды никакой, а значит, приходится каждый раз самостоятельно решать: доверяю ли я этому источнику информации, кто и с какой целью её преподносит, может ли она быть искажена, есть ли доказательства и обоснование у этой точки зрения?

Без такого навыка, как критическое мышление, сегодня можно легко стать жертвой когнитивной атаки. Вам достаточно просто прочитать новость в интернете или услышать её по телевизору.

Фото: istockphoto.com

Как развить критическое мышление?

1. Задавайте вопросы. Одна из ключевых составляющих критического мышления – это умение спрашивать и искать дополнительную информацию. Вместо принятия всего, что говорят или пишут, интересуйтесь:

какие доказательства у вас есть?

откуда вы получили эту информацию?

какие альтернативные точки зрения существуют?

кому и чем это может быть выгодно?

на что нацеливался автор, когда доносил до меня эту новость?

Ответы на данные вопросы помогут вам получить более полное представление о ситуации и сформировать собственное мнение о проблеме.

2. Изучайте, что такое логическое мышление. Речь про процесс анализа и оценки аргументов. Исследование основных принципов логического мышления, таких как дедукция, индукция и абдукция, поможет вам стать более «критическим мыслителем».

Поиск логики поможет разобраться в том, как строятся аргументы и как определить их силу и слабость. Обычно люди банально не видят противоречий в полученной информации, быстро всё забывают и иногда неспособны оценить всю картину целиком. Но, если понять, например, что такое взаимоисключающие тезисы, многое сразу же проясняется.

Фото: istockphoto.com

3. Практикуйте анализ данных. Старайтесь обдумывать информацию, которая вам поступает. Читайте новости из разных источников, сравнивайте точки зрения и оценивайте достоверность.

Участие в обсуждениях и дебатах также помогает развивать навыки критического мышления. Так вы будете вынуждены аргументировать свои взгляды. Лучший способ – систематически изучать противоположную точку зрения. Окружить себя исключительно единомышленниками и блокировать поступление любых других данных – идея утопическая.

4. Применяйте критическое мышление на работе и в личной жизни. Такой навык полезен во многих областях. При работе над проектами или при принятии решения задавайте себе вопросы, оценивайте возможные риски и преимущества.

Так вы будете более креативны и эффективны, тогда и заметите противоречия и устраните их, а это конкурентное преимущество.

В личной жизни оно помогает делать информированные выборы и избегать влияния манипуляций или мифов. Изменяет ли партнёр, в чём проблема в отношениях, подходим мы друг другу, по какому сценарию складываются отношения, по какой причине случаются ссоры? Ответить на все эти вопросы конструктивно можно лишь с помощью критического мышления.

Упражнения для развития критического мышления

Для оттачивания этого навыка есть специальные методики. Эффективнее всего применять их в форме игры. Какие варианты стоит рассмотреть?

1. Игра «Я никогда не»

Проводится в группе от трёх человек. Можно играть с друзьями или с семьёй. Участники пишут на листках по одному действию, которое они никогда не сделали бы. Например, «я никогда не убью человека/я никогда не пойду работать в Макдональдс».

Далее они собирают все бумажки вместе. По очереди выбирают себе один из листков. Следующие три минуты объясняют, почему они именно это должны сделать. То есть — почему это хорошо и правильно. Допустим, выпало «я никогда не прыгну с парашютом». Задача — доказать, что это хорошо. Аргументы: закаляет дух, формирует воспоминания, поднимает самооценку, помогает пережить стресс и так далее.

2. Игра «Я считаю правильным»

Эта игра аналогична предыдущей, только с противоположным значением. Цель — на листочках необходимо написать то, что вы считаете правильным и безусловно хорошим. Это может быть: часто звонить родителям, гулять с детьми, жертвовать деньги на благотворительность, сажать деревья, заниматься спортом.

Игроку нужно за три минуты доказать слушателям, что это «хорошее» на самом деле может быть и пагубным. Например, подавать милостыню может быть плохо тем, что человек может оказаться мошенником или на полученные средства купить себе что-то, разрушающее здоровье.

Фото: istockphoto.com

3. Игры на логику, головоломки

Идеальный вариант – настольные игры в компании. Что-то из разряда «Мафии». Подобные развлечения укрепляют навык оценивания текущей обстановки и проверки полученной информации. Так как смысл здесь в том, чтобы «втереться в доверие» и не быть обманутым самому.

Главное – участвуйте в дебатах и обсуждениях на интересующие вас темы, где вы будете вынуждены анализировать и аргументировать свои взгляды.

4. Наработка привычки проверять данные

Увидели или прочитали новость, в которой приведена статистическая информация – не поленитесь, поищите эти сведения самостоятельно. Кем и где проводился этот анализ? Откуда взяты цифры? Любая научная информация должна быть в свободном доступе с прикреплёнными ссылками на статьи и публикации. Если их нет, тогда на чём основаны выводы автора?

В этом плане критическое мышление великолепно развито у тех, кто занимается наукой. Эта сфера деятельности предполагает независимые исследования и аккуратное обращение с цифрами. Всё должно быть обосновано. Но, разумеется, чтобы освоить такой тип мышления, учёным становиться необязательно. Нужны лишь ваше желание и практика.