Как научиться бить по мячу в футболе? Эффективные техники удара и паса

Футбол – пожалуй, самый популярный вид спорта в мире. И, кто бы что ни говорил, он очень сложный, несмотря на свою известность. Чтобы хорошо в него играть, нужно освоить очень большое количество навыков.

Сегодня поговорим про два из них: про удар и про пас. Это два основополагающих элемента, без которых ни один болельщик не сможет представить себе свою любимую игру. Вместе с профессиональным футболистом разберём, как и за какое время можно научиться бить по мячу.

Кирилл Бирюков профессиональный футболист, чемпион Медийной футбольной лиги «Сколько времени потребуется, чтобы освоить хотя бы одну из техник удара по мячу? Возьмите за основу теорию психолога Андерса Эрикссона о 10 000 часов. Он говорил, что этого достаточно, чтобы достичь совершенства в любом деле. Можно не воспринимать это буквально и потратить не 10 000, а хотя бы 1000 часов. Главное в футболе — упорство».

Какие есть техники удара в футболе?

Кирилл Бирюков: «Есть несколько техник: ударная сила подъёмом, наклбол (падающий мяч), с подкруткой и шведой. Чтобы натренировать какую-то из этих техник, необходимо две вещи, одна из них – визуальная тренировка, то есть насмотренность. Нужно посмотреть на людей, владеющих одной из этих техник. И второе – практика, как я уже говорил, чем больше потраченных часов, тем лучше. Важно сделать суммарно хотя бы 1000 повторений».

Первое, на что стоит обратить внимание при ударе – это на опорную ногу. Она должна стоять напротив мяча и довольно близко к нему. При этом её носок должен смотреть в том направлении, куда вы хотите ударить. Важно также наклонить корпус вперёд во время удара, чтобы не отправить мяч на трибуну.

Опорная нога ни в коем случае не должна быть прямой. А другую отведите назад, чтобы нанести удар посильнее, а также согните её в колене. Затем начните двигать ударную ногу к мячу, постепенно разгибая её.

Важно понимать, что в игре всё происходит молниеносно. Именно поэтому важна натренированность. В идеале вы должны довести эти движения до автоматизма, чтобы в момент удара вам лишь нужно было принять решение и подстроиться под мяч.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Тренировка прямого удара

Это самый базовый удар, но при этом нельзя сказать, что его выучить проще, чем все остальные. Обычно его называют «на силу», то есть в этом случае решает мощь. Но, несмотря на её безусловную важность, всё равно запороть момент могут несколько очень важных нюансов, про часть из которых мы рассказали выше. Это опорная нога, наклон корпуса, а также вытягивание носка вперёд и удар в правильную точку на мяче.

Удар «на силу» многие используют как придётся – залетит или не залетит, главное – приложиться посильнее. Это неправильный подход, потому что один раз вы хорошо попадёте по мячу и подумаете, что всё – техника изучена. А потом в решающий момент ударите выше.

Закрепим несколько моментов, про которые нужно помнить, если вы хотите бить подъёмом. Опорную ногу ставим напротив мяча, всё то же самое, что и в универсальной технике. У бьющей ноги носок должен тянуться, то есть ногу необходимо держать напряжённой. При этом сам удар вы наносите подъёмом, обычно это место, где на бутсах находятся шнурки. А бить нужно прямо по центру мяча – не ниже и не выше.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Учимся бить с подкруткой

Кручёный удар – наверное, самое красивое, что есть в футболе. Достаточно глянуть подборку лучших голов со штрафных и убедиться в этом. Тут всё сложнее, чем с прямым ударом, без знания азов хорошо попасть по воротам вряд ли получится. Как правило, этот удар используется при исполнении стандартов, но при желании в динамике его тоже можно применить.

С постановкой опорной ноги всё то же самое, но вот разбег нужно начинать сбоку, если речь идёт о штрафном ударе, когда мяч стоит на месте. Важно придать мячу нужное вращение и поднять его, чтобы он полетел в угол. Для этого нужно ударить местом, где заканчивается большой палец и выпирает кость. Нога должна быть напряжена, и ударить нужно сильно. Одной подкрутки вряд ли хватит, чтобы обмануть вратаря.

Движение ноги должно идти от бедра, тогда удар получится мощнее, а мяч закрутится ещё сильнее. После того как вы ударите по мячу, ваша нога по инерции продолжит движение, это улучшит закрутку.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Знакомимся с ударом шведой

На футбольном поле бывают ситуации, когда нужно действовать нестандартно, чтобы удивить вратаря или защитников. Для этого существует удар шведой. Мяч подкручивается, как и в предыдущем варианте, но выполнить удар сложнее.

Кто-то скажет, что в таком ударе нет надобности, потому что если рабочей ногой бить не получается, то можно задействовать слабую. Но может случиться так, что принимать решение придётся за секунду, бить первым касанием. Вы сделали шаг слабой ногой, перенесли на неё вес, и тут последовала передача под удар. Это значит, что нужно грамотно подстроиться под мяч и использовать внешнюю сторону стопы.

Выполняется такой удар подъёмом, но боковой частью, чтобы сделать закрутку. Если бьёте правой, то попасть нужно слева от центра мяча, если левой – всё наоборот. В этом ударе важна техника, поэтому придётся потратить не один час, чтобы начало что-нибудь получаться. Не расстраивайтесь раньше времени и не пытайтесь решить всё силой. Важно отточить технику, чтобы мяч закручивался правильно, а остальное придёт со временем.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Как выполнить точный пас?

Кирилл Бирюков: «Поговорим о коротких и длинных передачах. Короткие – очень важны, потому что по статистике их в игре делается гораздо больше, чем всех остальных. И, что важно, на процентное соотношение точных передач очень часто обращают внимание тренеры и специалисты. Чем больше точных передач, тем выше процент, всё просто. Если говорить о длинных передачах, тут нужно отметить технику «плассер». Как и в вопросе с ударом, очень важны техника, насмотренность и количество повторений».

Удары, это, конечно, хорошо, без них не бывает голов. Но в футболе никак не обойтись без паса, это самый базовый, но в то же время важнейший элемент. Можно не обладать высокой скоростью и хорошим дриблингом, но за счёт точной и выверенной передачи можно, например, вывести команду в контратаку.

С помощью финтов много соперников обыграть вряд ли получится, особенно если вас будут плотно опекать. Но хорошим пасом можно грамотно «отрезать» полкоманды противника. Если не верите, посмотрите нарезки лучших голевых действий Кевина Де Брёйне или Луки Модрича, как они порой делают разницу в счёте одной передачей.

Чтоб выполнить качественный пас, нужно, как и при ударе, поставить опорную ногу рядом с мячом. Следующее движение – это непосредственно передача, для этого нужно замахнуться и согнуть рабочую ногу в колене. Сильный пас низом следует выполнять внутренней стороной стопы, слегка наклоняя корпус вперёд. Не бейте по мячу снизу вверх и не отводите корпус назад, чтобы мяч не скакал по газону. После удара по мячу делайте «проводку», то есть тяните ногу вперёд по направлению паса, это поможет скорректировать точность. И обязательно напрягайте голеностоп, чтобы передача получилась плотной и сильной.

Первые несколько тренировок делайте акцент на технике, не пытайтесь сразу на ходу научиться отдавать сильные передачи. Конечно, скорость мяча важна, особенно в игре, но от неточного паса не будет никакого толку, вы лишь усложните своим партнёрам задачу, если его кто-нибудь перехватит.

Короткие передачи удобно тренировать со стенкой, так можно работать с мячом часами. Вы выполняете пас, он отскакивает от стенки, вы в одно касание принимаете его, а следующим отдаёте обратно.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Что такое «плассер»?

Передача верхом – отличное решение множества проблемных ситуаций на футбольном поле. С её помощью можно перевести мяч с одного фланга на противоположный или начать опасную контратаку. Длинный пас низом, к сожалению, работает не всегда, потому что есть вероятность обреза или перехвата. А вот если мяч летит по воздуху, то перехватить его не получится никак, главное – задать нужную траекторию, чтобы он приземлился туда, куда нужно.

Первое правило, которое нужно усвоить при изучении длинных передач: разбег соответствует силе передачи. Важно запомнить также и то, что при прямом разбеге сделать «плассер» не получится, потому что выполняется он ударом под мяч сбоку. При этом движение рабочей ноги при исполнении верхового паса отличается от движения при ударе. Ваша нога не должна уходить вверх после соприкосновения с мячом, а бить вы должны нижней частью подъёма. Самое главное – придать мячу обратное вращение, это делается для того, чтобы его потом удобнее было принять. Поэтому ваша нога должна как бы пройти сквозь мяч, «разрезать» его. Во время исполнения не наклоняйтесь вниз, но и не отклоняйтесь назад, это может изменить траекторию полёта мяча.

И не забывайте про опорную ногу, если вы оставите её сзади мяча, то вам придётся тянуться рабочей ногой, и тогда передача выйдет неточной. Но и не ставьте её слишком далеко, чтобы не выполнить «плассер» «из-под себя», так как высока вероятность, что мяч не наберёт нужную высоту.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Ещё немного о техниках передач

В зависимости от игровой ситуации вы также можете применить кручёный пас внутренней или внешней стороной стопы. Например, если вы хотите дать пас на ход, или если вас накрывают соперники и вам нужно, чтобы мяч закрутился и обвёл их. Тут всё делается по аналогии с ударами, та же техника, но нужно прикладывать меньше сил, чтобы вашему партнёру было проще принять передачу.

Есть негласное правило: «виноват всегда дающий». Потому что именно от того, насколько качественно и точно вы выполните передачу, будет зависеть, примет её другой человек или нет. Не пытайтесь избавиться от мяча любым способом, это в подавляющем большинстве случаев приведёт к обрезу.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Сколько времени придётся потратить?

В футболе важны систематичность и регулярность тренировок. Сколько мы слышали мотивационных историй о том, как человек выходил на «коробку» под домом и часами бил по мячу, гонясь за мечтой. Звучит, может, не очень правдоподобно, но на самом деле это то, что вам нужно. Закончилась тренировка – останьтесь на поле ещё хотя бы на полчаса и побейте по воротам или отработайте короткий, длинный пас.

Чем чаще вы будете заниматься, тем быстрее пойдёт прогресс. Тут важно уточнить: если вы занимаетесь футболом как минимум несколько лет или же у вас есть полноценная спортивная школа, то на изучение нового элемента может потребоваться пара недель, может, месяц. А вот если вы с этим видом спорта пока незнакомы на практике, придётся проявить терпение. Можете потратить несколько месяцев.

Помните, что главное в этом деле – желание. Если вы по-настоящему любите футбол, то тренировки будут приносить только удовольствие. Тем более что мы говорим не о работе на физику, а об ударах. Важно помнить, что только за счёт характера и достигают успеха, чаще всего упорство бьёт талант.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Тренируйтесь в динамике

После того как вы уже разучили основные движения в статике, можно смело переходить к отработке игровых эпизодов. Футбол – это игра высоких скоростей, на поле вам вряд ли кто-то даст много времени на обдумывание действий, приём мяча. А ведь ваша основная задача – научиться творить чудеса на поле.

Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте выполнять те же элементы в движении. Вы увидите, как с непривычки непросто бить по быстро катящемуся мячу. Ну а самый действенный метод – это найти команду и учиться быстро отдавать передачи или бить с сопротивлением в двусторонке, когда один соперник накрывает тебя, а второй уже дышит в спину.

Кирилл Бирюков: «Важно тренировать все технические элементы в динамике, будь это удары или передачи. Но если вы хотите стать штатным исполнителем штрафных ударов в команде, то, конечно, и удары с места тоже нужно тренировать».