Что подарить девушке на День святого Валентина: 16 идей, которые точно её порадуют

День всех Влюблённых уже давно стал частью массовой культуры. Ведь это отличный повод напомнить о своих чувствах, а кому-то даже признаться в любви. Как правило, в этот день парочки устраивают друг другу сюрпризы, романтические вечера, проводят время вместе и обмениваются подарками. Сегодня уже неактуально дарить большого плюшевого медведя или шоколад. Именно поэтому мы решили собрать идеи, которые могут удивить и порадовать вашу женщину.

Прежде чем отправиться в магазин за покупками, важно выделить несколько вариантов презента. В первую очередь подумайте об интересах и увлечениях вашей возлюбленной. Это поможет облегчить выбор.

Ещё один совет — некоторые женщины за несколько недель до Дня святого Валентина намекают своему партнёру на подарок. Поэтому стоит внимательно прислушаться к её предпочтениям.

Фото: YakobchukOlena / istockphoto.com

Подарки, связанные с увлечениями

Это могут быть предметы, относящиеся к конкретным увлечениям. Например, аксессуары для хобби, инструменты и принадлежности. Также присмотритесь к подаркам, связанным с интересами вашей девушки.

1. Книга

Вариантов здесь масса. Если вы хорошо знаете вкусы своей возлюбленной, то выбирайте произведения её любимого жанра. Не прогадаете, если купите подарочное издание автора, который ей нравится. Также это может быть новинка современной литературы или старая добрая классика. Обратите внимание на популярный сейчас нон-фикшн.

В День святого Валентина можно подарить и книги о любви. Это «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Девушка с жемчужной серёжкой» Трейси Шевалье, «Письма к Вере» Владимира Набокова, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Есть и ридеры. Многие предпочитают читать книги в электронном виде. Потому что это удобно, так как не нужно носить тяжёлый том с собой. К тому же данный формат подходит для путешествий.

Фото: Hafiez Razali / istockphoto.com

2. Набор для создания картины

Девушки – очень романтичные натуры. Если ваша избранница ценит искусство, то отличной идеей станет набор для создания абстрактной картины. Её можно нарисовать в паре. Результат совместной работы точно займёт видное место в доме.

Такой оригинальный подарок может стать символом ваших чувств. К тому же это весёлое времяпровождение вдвоём, которое подарит массу положительных эмоций. И главное – не только оставит тёплые воспоминания, но и ещё больше сблизит вас.

3. Пластинка

Если у вашей второй половинки есть проигрыватель, то новая виниловая пластинка точно станет главной в её коллекции. Ведь она выбрана любимым человеком. Это может быть музыкальное издание любимого певца или сборник лучших мировых хитов о любви.

Ретропластинки продаются «с рук», а вот оригинальные или переизданные – в специализированных магазинах, книжных лавках и даже на популярных маркетплейсах.

Фото: Rymasheuskaya Volha / istockphoto.com

4. Панно для фотографий

Современная замена мультирамкам и стандартным фоторамкам. Для профессиональных фотографов и любителей отличным вариантом станет настенное панно для фотографий. Снимки крепятся на прищепки.

Композиции легко менять под настроение. Можно предложить собрать ваши совместные кадры. Такое украшение создаст уют в доме. На него также можно разместить открытки, детские рисунки или письма.

Персонализированные подарки

В эту категорию входят предметы, созданные специально для вашей девушки. Оригинальность и индивидуальность сюрприза однозначно позволят ей почувствовать вашу заботу и внимание. Это очень важно.

5. Фотокниги

Ни одна девушка не устоит перед таким подарком. Книга с фотографиями вашей истории любви точно впечатлит возлюбленную. Вам нужно только отобрать лучшие совместные снимки. Далее производители сами всё сделают. Это легко и удобно.

Не обязательно использовать профессиональные кадры, съёмка на телефон, из социальных сетей тоже подходит. Это могут быть как воспоминания о свиданиях, путешествиях, так и простые совместные селфи. Можно разместить фото трогательных записок, билеты в кино, скриншоты памятных сообщений.

Красиво оформленная Love story поможет заново пережить романтику.

Фото: Vasyl Dolmatov / istockphoto.com

6. Украшения с гравировкой

Красивое украшение с гравировкой девушка будет постоянно носить и вспоминать о вас. Аксессуар может быть любой: кольцо, подвеска или серьги. Главное в таком подарке – гравировка. Это могут быть дата знакомства, ваши инициалы, памятные фразы, цитаты или заветное «Я люблю тебя».

7. Халат с именной вышивкой

При покупке подарка хочется, чтобы он был ещё и полезным. Поэтому советуем обратить внимание на халат с именной вышивкой или ласковыми словами. Это может быть как махровое изделие, так и популярный сейчас шёлк. Совет – лучше выбрать модель любимого цвета вашей женщины.

8. Портрет по номерам

Картины по номерам уже несколько лет пользуются популярностью. Персонализировать такой вариант можно, заказав в качестве изображения портрет девушки. Данный подарок подойдёт даже тем, кто не умеет рисовать. В наборе есть всё – от кисточек до красок. Остаётся только раскрасить. Готовое произведение можно повесить дома, ведь женщины обожают собой любоваться.

Впечатление или приключение

Ни одна представительница прекрасного пола точно не забудет подарок, который принесёт ей массу приятных впечатлений. Поэтому преподнесите в качестве презента приключение. Вариантов здесь может быть много: от мастер-классов до билетов на самолёт.

9. Путешествие

Такой подарок, как путешествие, точно запомнится надолго. Причём это может быть как тур в любимую страну, так и в соседний город. Возможно, это будет даже круиз на пароме. Или просто прогулка на теплоходе. Есть варианты однодневных, на уикенд или более долгий срок поездок.

Туроператоры и организаторы предлагают оформить такой сюрприз разными способами. Например, в бумажном виде, как подарочная карта или сертификат формата А4. Дизайнеры помогут вам создать красивый и уникальный шаблон.

Также есть возможность оформить и в электронном виде. В качестве живописной фотографии с пункта назначения. Её удобно отправить как по почте, так и в мессенджерах.

Фото: White Bear Studio / istockphoto.com

10. Экскурсия

Если ваша вторая половинка любознательная или интересуется историей, то можно подарить ей экскурсию. Например, по городу с персональным гидом, тематическую (дома писателей, места с привидениями, известные особняки). Данный сюрприз точно подарит необычные воспоминания надолго.

11. Мастер-класс

Подарочный сертификат на мастер-класс станет прекрасным вариантом. Он оставит не только хорошие впечатления, но и, возможно, станет первым шагом к новому хобби.

Выбор сегодня огромен: мастер-класс игры на ханге, тест-драйв Tesla, кулинарное обучение от шеф-повара, запись песни в студии, урок гончарного искусства, создание авторской картины, лепка из полимерной глины, конный фитнес и т. д.

Фото: ProfessionalStudioImages / istockphoto.com

12. Настольные игры для влюблённых

Производители настольных игр к Дню святого Валентина предлагают широкий ассортимент. Есть со смешными или романтическими заданиями. Например, фанты. Или «50 идей для свиданий», которые нужно воплотить в жизнь. Вы сможете отлично провести время с любимым человеком, а также сделать ваши будни ярче.

Обратите внимание и на карточки с вопросами, которые помогают ещё больше сблизиться. У вас появится прекрасная возможность узнать вашу вторую половинку получше. Устройте вечер откровенных бесед.

13. Экстремальный мастер-класс

Если у вас смелая и отважная девушка, то подарите ей сертификат на экстремальный мастер-класс. Например, виртуальный слалом, заезд на квадроциклах, пилотирование истребителя, полёт на параплане, дайвинг с инструктором. Такой сюрприз точно оставит впечатление на всю жизнь.

Подарок, выполненный собственными руками

Все знают, что лучший подарок – тот, который сделан своими руками. Почему? Он обладает особой значимостью, так как демонстрирует ваше участие и творческий подход. Если вы креативный человек, то предлагаем варианты применения этого качества.

14. Скульптура

Сейчас популярно создавать скульптуры из гипса с помощью форм, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Инструкция очень проста, с ней справится даже ребёнок.

Что сделать? Например, в День святого Валентина уместны будут купидоны, ангелы или статуэтки в форме губ. Или же более практичные варианты: органайзеры, подсвечники.

Также можно сделать поделку из глины в гончарной мастерской. Специалист предложит слепить самые разные изделия: от ваз, посуды до игрушек, шкатулок.

Фото: Svetlana Krivenceva / istockphoto.com

15. Письмо

В День всех Влюблённых принято признаваться в любви. Это можно сделать с помощью письма, написанного от руки. Самые важные и тёплые слова останутся у получателя надолго. Женщины бережно хранят подобные вещи годами. Спустя много лет можно возвращаться к памятным вещам и переживать приятные моменты заново.

Что написать? Рассказать о ваших чувствах, написать стих или процитировать известные фразы о любви. Ваше обращение можно упаковать в красивый конверт.

16. Компиляция песен

Это сборник музыкальных записей на определённую тему. К 14 февраля смело выбирайте всё о любови. Если вы музыкант, то можете создать свою мелодию на инструментах. Для тех, кто не умеет писать музыку, но очень хочет, тоже есть варианты. Например, использование нейросети позволяет выразить ваши чувства к возлюбленной через композицию.

Помните, что очень важно выбрать подарок правильно. Главный совет – чтобы он был от чистого сердца и сделан с любовью. Ведь это чувствуется сразу. Так вы сможете выразить свои намерения и заботу о девушке. Не забывайте отталкиваться при покупке от её личных интересов и ваших взаимных воспоминаний. Это секрет успеха идеального подарка на День святого Валентина.