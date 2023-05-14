Тренер Дженнифер Лопес поделился рецептом вегетарианского салата
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Известный диетолог, владелец фитнес-клуба в центре Нью-Йорка Дэвид Кирш в своих соцсетях раскрыл секрет весеннего питательного салата без добавления мяса. По мнению эксперта, блюдо отлично подойдёт для тёплой весенней погоды.
Ингредиенты:
- руккола (нормализует работу желудочно-кишечного тракта, обладает антибактериальным действием и борется с микробами);
- грибы шиитаке (выводят из организма человека токсичные соединения — их рекомендуется употреблять после радиоактивного излучения);
- авокадо (разглаживает морщины, увлажняет кожу, улучшает структуру ногтей и волос);
- тыквенные семечки (сохраняют упругость и гладкость кожи, укрепляют ногти, препятствуют появлению морщин, увлажняют дерму изнутри, препятствуя потере волос и устраняя причины возникновения перхоти);
- отварные яйца (благотворно влияют на работу нервной системы).
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Это отличный источник питания, клетчатки, минералов и витаминов. Также Кирш предлагает добавить дикую сардину или жареный тофу. Такое питание он включает в рацион своих клиентов, среди которых Дженнифер Лопес, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.
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