Тренер Дженнифер Лопес поделился рецептом вегетарианского салата

Известный диетолог, владелец фитнес-клуба в центре Нью-Йорка Дэвид Кирш в своих соцсетях раскрыл секрет весеннего питательного салата без добавления мяса. По мнению эксперта, блюдо отлично подойдёт для тёплой весенней погоды.

Ингредиенты:

руккола (нормализует работу желудочно-кишечного тракта, обладает антибактериальным действием и борется с микробами);

грибы шиитаке (выводят из организма человека токсичные соединения — их рекомендуется употреблять после радиоактивного излучения);

авокадо (разглаживает морщины, увлажняет кожу, улучшает структуру ногтей и волос);

тыквенные семечки (сохраняют упругость и гладкость кожи, укрепляют ногти, препятствуют появлению морщин, увлажняют дерму изнутри, препятствуя потере волос и устраняя причины возникновения перхоти);

отварные яйца (благотворно влияют на работу нервной системы).

Это отличный источник питания, клетчатки, минералов и витаминов. Также Кирш предлагает добавить дикую сардину или жареный тофу. Такое питание он включает в рацион своих клиентов, среди которых Дженнифер Лопес, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.