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Тренер Дженнифер Лопес поделился рецептом вегетарианского салата
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Известный диетолог, владелец фитнес-клуба в центре Нью-Йорка Дэвид Кирш в своих соцсетях раскрыл секрет весеннего питательного салата без добавления мяса. По мнению эксперта, блюдо отлично подойдёт для тёплой весенней погоды.

Ингредиенты:

  • руккола (нормализует работу желудочно-кишечного тракта, обладает антибактериальным действием и борется с микробами);
  • грибы шиитаке (выводят из организма человека токсичные соединения — их рекомендуется употреблять после радиоактивного излучения);
  • авокадо (разглаживает морщины, увлажняет кожу, улучшает структуру ногтей и волос);
  • тыквенные семечки (сохраняют упругость и гладкость кожи, укрепляют ногти, препятствуют появлению морщин, увлажняют дерму изнутри, препятствуя потере волос и устраняя причины возникновения перхоти);
  • отварные яйца (благотворно влияют на работу нервной системы).
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Это отличный источник питания, клетчатки, минералов и витаминов. Также Кирш предлагает добавить дикую сардину или жареный тофу. Такое питание он включает в рацион своих клиентов, среди которых Дженнифер Лопес, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.

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