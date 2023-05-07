Диетолог назвала сладости, которые разрешены, даже если вы питаетесь правильно

«Десерт и правильное питание» – похоже на оксюморон, да? Шоколад, конфеты и прочие похожие продукты всегда ассоциируются с «нездоровыми» привычками в еде.

На самом деле существует множество различных вкусных вариантов, которые могут удовлетворить ваши пристрастия к сладкому, но при этом способствовать достижению ваших целей в здоровом образе жизни.

Елена Рябинкова спортивный врач, нутрициолог, председатель медицинской комиссии ФБФР Лидерами в списке полезных сладостей считаются орехи, ягоды, фрукты и горький шоколад. Это прекрасный микс для насыщенного витаминами, минералами и биологически активными веществами (антиоксидантами и флавоноидами) десерта.

Фото: istockphoto.com

Долька горького шоколада каждый день может существенно снизить риск заболеваний сердца. Это объясняется флавоноидами какао, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают холестерин и улучшают функции мозга. Кроме того, такой продукт улучшает память, скорость реакции, скорость обработки информации.

Флавоноиды в процессе производства шоколада часто разрушаются, поэтому не надейтесь на полезные свойства белого шоколада, да и молочного тоже, особенно от малоизвестных фирм и сомнительных производителей.

В тёмном шоколаде полезных веществ содержится в два раза больше, чем в других его видах – на 100 г продукта в среднем 100–200 мг флавоноидов.

Какой шоколад лучше — 55% или 85%? Ответ найдёте по ссылке

Тем не менее не стоит злоупотреблять даже таким полезным десертом, дольки десерта в день будет вполне достаточно. Несмотря на низкий гликемический индекс (20–25 единиц), калорийность остаётся высокая: для горького шоколада — это 535 ккал, а для молочного — 550 ккал и выше.

Римма Дондуковская диетолог и преподаватель Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера Безвредны в небольших количествах также десерты, содержащие пектин, в частности яблочный: пастила, зефир, желе, мармелад, джемы. Калории, которые вы потратите на переваривание и усвоение этих сладостей, существенно снизят общую калорийность продукта.

Лидеры по содержанию пектина среди фруктов — кожура и мякоть яблок. Далее список продолжают сливы, айва, виноград, черника, крыжовник.

Фото: istockphoto.com

Продукты, в составе которых есть такие натуральные вещества, сокращают риск сердечно-сосудистых болезней, уменьшают уровень плохого холестерина и оздоравливают желудочно-кишечный тракт. Яблочный пектин, например, помогает контролировать вес тела, уровень сахара в крови и триглицеридов (простые жиры).

Пектин — это профилактика язв, поноса, запоров, колитов и диабета. Вещество помогает в борьбе с раком лёгких, простаты и толстой кишки, а также с последствиями радиации. Но, несмотря на высокий адсорбирующий эффект, в процессе производства сладких продуктов полезные свойства могут снижаться.

Чтобы не отказываться от сладкого, необходимо придерживаться следующих правил

1. Больше двигаться и использовать любую возможность сделать лишний шаг. И если в конце такого активного, наполненного событиями и движением дня вы съедите квадратик горького шоколада, зефир или мармелад – это нисколько не навредит вашей фигуре.

Фото: istockphoto.com

2. Не держать десерт на виду. Отделите свою порцию и уберите оставшееся подальше от глаз. В этом весь фокус со сладким – объём имеет значение.

3. Есть осмысленно и медленно. Насыщение наступает быстрее, если глотки и жевательные движения считать. Смакуйте и худейте!

4. Заранее продумывать и рассчитывать свой рацион. Питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, минералам и витаминам.

В этих расчётах десерт может быть только частью вашего плана правильного, сбалансированного оздоровления организма и снижения или поддержания веса.

Фото: istockphoto.com

5. Не ограничивать себя. Избегать и лишать себя сладкого точно не стоит, это лишь усложнит привыкание к намеченному правильному рациону питания.

6. Стараться выбирать полезные аналоги любимым десертам. Горький шоколад заменит молочный, пастила вполне сойдёт за мармеладное драже, а сухофрукты – отличная альтернатива конфетам.

Фото: istockphoto.com

7. Готовить дома. Покупные десерты, как правило, содержат много калорий, сахара и жира. Стоит заменить эти ингредиенты менее безвредными (сахарозаменитель, натуральные подсластители), и сладкое можно будет есть без зазрения совести.

Как приготовить полезный шоколад в домашних условиях? Пошаговый рецепт ищите тут

8. Радовать себя сладким в первую половину дня. За оставшееся время до вечера вы успеете потратить лишние калории.

Употреблять десерты регулярно можно в том случае, если они имеют полезные свойства (в небольших количествах и желательно приготовленных самостоятельно).